Suárez avanza en la demanda contra la Nación por discriminación en el reparto de recursos discrecionales

El gobernador Rodolfo Suárez instruyó al ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, para iniciar una demanda contra la Nación por discriminación contra Mendoza por el reparto de recursos discrecionales durante la gestión de Alberto Fernández. Según estimaciones del Poder Ejecutivo, el monto por el que peleará ronda los $18.000 millones, que es el número que debería haber recibido de más si hubiese llegado al promedio nacional de reparto.

No obstante, en el ranking de esos 21 meses de la gestión de Alberto Fernández, la provincia ha quedado en última posición en el reparto per cápita (ver cuadro). Desde la oposición se limitaron a asegurar que se trata de una maniobra “electoralista” que no tendría futuro en la Justicia.

La actuación judicial que prepara el mandatario ya lo había adelantado el diputado nacional, Alfredo Cornejo, en una entrevista con Los Andes de la edición del domingo pasado. “Se generará un litigio provincial para que lo cobre algún gobierno a futuro” si así lo gana la provincia, destacó el presidente de la UCR Nacional, quien agregó que históricamente nuestra provincia, junto a Buenos Aires, han sido las más discriminadas por el reparto de la coparticipación. No obstante, aseguró que en término de subsidios, “Buenos Aires está súper asistida” en desmedro de Mendoza.

En estos días, Nieri seguirá recabando información respecto a los montos que recibió esta jurisdicción con respecto a las restantes, mientras se espera el decreto con el que el Gobernador instruya al asesor de Gobierno, Ricardo Canet; y al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que elaboren formalmente la demanda.

Según sostuvo a Los Andes el ministro de Hacienda, Mendoza recibió en términos de transferencias presupuestarias discrecionales un monto de $8.004 pesos por habitante, si se toma desde el mes de enero del 2020 hasta septiembre de este 2021.

Entre los montos discrecionales que aparecen en el informe del sitio presupuestoabierto.gob.ar, se cuentan desde los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), hasta los envíos por conceptos alimentarios, obras de agua y saneamiento, fondos para educación y cultura, viviendas, energía, agricultura y salud, entre otros. Son recursos de asistencia a las provincias, por lo que no se cuentan los ATN o el IFE (creados para asistir a empresas o personas afectadas por el cierre de actividades en pandemia), ni tampoco planes sociales.

Reparto de recursos discrecionales en el que Mendoza quedó última. Fuente: Gobierno de Mendoza, elaborado con datos de presupuestoabierto.gob.ar

“Quedamos en última posición”, aclaró el funcionario, quien dio ejemplos como Buenos Aires, la provincia más poblada del país, que tuvo un reparto en los mismos 21 meses equivalentes a $17.909 por habitante. En tanto, la jurisdicción más favorecida fue La Rioja, con $66.239 per cápita, seguida por Santa Cruz, con $36.707. En tanto, en la tabla del fondo, además de Mendoza aparece Santa Fe, con $11.140 por habitante; y Corrientes, con $11.361, también por habitante.

La cuenta de los $18.000 millones se da cuando se calcula el promedio del país, que es de $17.040 por habitante. Ante esto, el Ministro comentó que a cada mendocino le deberían haber llegado $9.036 más per cápita “sólo para llegar a la ‘suerte’ de estar en el promedio nacional”. En cuentas generales, y haciendo un cálculo por los aproximadamente 2 millones de habitantes, ese monto más por persona da un número aproximado de los $18.000 millones. Ese dinero, más allá de que sea mucho o poco en términos provinciales, equivaldría -según cálculos del Gobierno - a la construcción de 4.253 viviendas o 234 escuelas.

Entre las causas de por qué quedó última Mendoza, para Nieri son “estrictamente políticas”, teniendo en cuenta que está siendo administrada por un frente de la oposición nacional. Por otro lado, el Ministro mandó un mensaje a la oposición, principalmente al Frente de Todos, para que apoye la estrategia de la Provincia. “Es el reclamo que corresponde por la discriminación”, acotó.

Estrategias

Entre las ideas que tiene en sus manos el Ejecutivo, hay algunos conocedores del tema que sostuvieron a Los Andes que no está tan claro que Mendoza pueda llegar a ganar la demanda, teniendo en cuenta que se tratan de recursos que “por algo son discrecionales”, y que están separados de los que legalmente deben llegar de Nación. “En principio no habría algún sustento legal para la presentación; sería otra cosa si a la provincia no le llegara el dinero que legalmente le corresponde por coparticipación”, sostuvieron.

No obstante, hay otra mirada que marca que se podría ir contra la ley de coparticipación, al indicar que la propia ley “es inconstitucional porque permite discriminar”. Pero también acotaron que “sería casi factible que no procedería esta demanda” al rematar que algunas leyes “pueden ser injustas pero no ilegales”.

Una última visión del tema sí expresa que Mendoza podría tratar de comprobar que, teniendo necesidades y estadísticas similares a provincias más favorecidas por la Nación, hubo una “aplicación abusiva de la ley”.

“No se iría en contra de la ley, pero sí contra su aplicación por parte de la Nación, que de manera discriminatoria nos desfavoreció por diversos motivos mientras atravesábamos un contexto de emergencia en medio de la pandemia al igual o peor que otras jurisdicciones”, arriesgaron.

Para Nieri, ante estas visiones, se trata de una demanda “que es necesario hacer. Por más que sea discrecional, creemos que debe haber algún criterio en la distribución. Es cierto que la demanda no está ganada y Mendoza puede quedar última alguna vez en el reparto, pero que ya sean dos años, nos resulta llamativo”, lanzó.

“Fuegos electorales”

Desde el Frente de Todos calificaron lisa y llanamente como “electoralista” la medida que tiene el radicalismo en mente de demandar a la Nación por $18.000 millones.

Lucas Ilardo, jefe de bloque en el Senado del Frente de Todos, dijo que “si hubiera una demanda de los mendocinos debería ser a Cornejo, por haber renunciado al Fondo de la Soja que le hizo perder muchísimo dinero a Mendoza. Como prefiere no hablar de eso, dice un título en el diario para vender humo. Alfredo Cornejo es un gran vendedor de humo capaz de decir cualquier cosa con tal de escalar algunas posiciones en sus sueños electorales”, expresó.

Ante esto, Nieri replicó que la demanda Mendoza “se la hizo a la Nación aún siendo un gobierno del mismo signo político” en 2016 (gobierno de Mauricio Macri) y recordó “los $40.000 millones que la provincia perdió cuando Carlos Ciurca desempató en contra de los intereses de la provincia en 2012 por la retención del 15% a Anses, cuando gobernaba el kirchnerismo. Cuando asumió Cornejo, firmó la demanda contra el Gobierno del recién asumido Mauricio Macri”, acotó.

Litigios contra Nación

Entre las demandas que Mendoza tiene abiertas con el Estado Nacional, además de la que va a hacer ahora, se encuentran otros dos más. Una por regalías eléctricas mal liquidadas por el complejo Los Nihuiles, por $35.737 millones (con valores a mayo del 2020); y también otra -que fue el último día antes que prescribiera - por la eliminación del Fondo Solidario de la Soja (Fofeso) por $5.400 millones (a valores de abril del 2020).