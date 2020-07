En plena escalada de la grieta política tras la tregua que la pandemia del coronavirus le había puesto a la siempre tirante relación entre el oficialismo y la oposición en Mendoza, el peronismo salió por las redes sociales a defender el reparto de fondos a las provincias por parte de la Nación. Y lo hizo con un video que se viralizó rápido, en el que desmiente que nuestra provincia esté siendo discriminada por la gestión de Alberto Fernández, como aduce el Gobierno de Rodolfo Suárez.

De esta manera en el PJ salieron a responderle a los diputados nacionales de Cambia Mendoza, quienes en otro video por las redes sostienen que la Nación “castiga a todos los mendocinos con el reparto de fondos en plena pandemia”. Y explican que de los $ 60 mil millones que la Nación prometió repartir entre las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, la Provincia solo recibió $ 1.900 millones.

“¿Mendoza recibe menos dinero?”, se pregunta el peronismo en el clip titulado “Dato no Relato”. Y le responde a la UCR y al Pro enumerando varias cifras de lo que ha enviado Fernández este año comparándolas con lo que recibieron otras provincias y lo que llegó durante toda la gestión de Mauricio Macri. El video, que no especifica la fuente de los datos que exhibe, concluye que Mendoza no ha sido perjudicada por el actual gobierno nacional y que incluso recibió más fondos que con Macri. Sin embargo, las comparaciones que se hacen allí son muy arbitrarias y rápidamente de eso se agarraron en Cambia Mendoza para refutarlas.

“El peronismo pretende hacer creer que Mendoza no es discriminada, publicando números en los que mezclan absolutamente todo. El IFE, la Asignación Universal por Hijo, los créditos para Pymes y hasta el ATP, fondos con que se paga la mitad de los salarios de los empleados del sector privado. En esos fondos no interviene el Estado mendocino, no son transferencias al Estado sino líneas de asistencia a empresas y la población más vulnerable. A estas alturas, no sé si es ignorancia o malicia. Esa es la Argentina del peronismo kirchnerista, la del premio y castigo, la del gobierno centralista que como patrón de estancia reparte discrecionalmente lo que quiere y a quien quiere”, cuestionó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El video del PJ enumera que los ATN que la provincia recibió en la gestión de Macri fueron $ 390 millones, contra los $ 1.536 millones que recibió en el gobierno de Alberto Fernández. “Cuatro veces más en 6 meses que en los 4 años de la gestión anterior”, dice el clip que fue replicado por dirigentes y militantes del PJ, sin aclarar que los fondos llegaron ahora por la emergencia económica que provocó la pandemia.

Hay otro detalle en ese video que genera dudas: cuando compara la cifra de fondos con los que recibieron San Luis ($ 768 millones), San Juan ($ 1.141 millones) y Neuquén ($ 613 millones). “El relato de la discriminación se cae cuando sacás la calculadora”, concluye el PJ. En el Gobierno lo tildan de “invento” porque, claro, si uno divide esos números por la cantidad de habitantes, Mendoza sí queda atrás de las provincias con las que el peronismo la compara.

“Según datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, las transferencias presupuestarias del Estado Nacional a las Provincias demuestran que en el primer semestre del año, Mendoza es la que menos fondos recibió. Apenas $ 2.148 pesos por habitante, muy por debajo de los $ 11.518 que recibió La Rioja; los $ 8.298 que recibió Santa Cruz, los $ 7.821 de La Pampa, o los $ 5.331 de Buenos Aires”, esgrimió ayer en un comunicado Cambia Mendoza.

Desde el PJ defendieron sus números e indicaron a Los Andes que “es imposible” enviar más o menos dinero a las provincias porque eso está definido en la Ley de Coparticipación, donde a Mendoza le corresponden el 4,1% de los recursos.

“Los números son ciertos y no existe la discriminación que plantea el oficialismo”, apuntó el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Gómez.

“El oficialismo no lo dice, pero Mendoza está en mala situación financiera por culpa de su endeudamiento excesivo y su falta de capacidad de pago. Situación que arrastra con anterioridad al Covid-19 y que el bloque del PJ remarcó a la hora de votar el presupuesto 2020. La pésima situación financiera de la provincia es culpa de la mala administración de los recursos con los que cuenta la provincia”, agregó el diputado.

“Mendoza está siendo castigada por tener una administración eficiente. Cada peso que la Nación nos niega, son oportunidades que perdemos los mendocinos”, respondió Lombardi a través de Twitter. “Y no es sólo el capcioso reparto de fondos. Es Portezuelo; es el amparo a provincias que viven del empleo público y a otras que nunca invirtieron un peso en obras pero que cuestionan a quienes sí proyectan futuro. Es la vil artimaña para intentar doblegar a quienes con firmeza, se plantaron en la defensa de los intereses de esta provincia”, añadió el legislador radical.

Cuánto dinero llegó este año

Según las cifras que publica el Ministerio de Economía nacional, Mendoza ha recibido de enero a junio de este año $ 4.276 millones, que divididos por la población dan los $ 2.148 per cápita que exhiben en el Gobierno para demostrar la “discriminación”. Ese número incluye $1.509 millones en ATN; otros $ 908 en subsidios por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que aprobó la gestión de Fernández en diciembre de 2019; y el resto son $ 1.859 millones que llegaron en concepto de educación y cultura, promoción y asistencia social, salud, seguridad social, vivienda, agua y alcantarillado, energía, transporte y agricultura, entre otros rubros.

A esto habrá que sumar lo que les prometió el miércoles el Presidente a los gobernadores: $ 10.000 millones más de ATN, de los cuales $ 400 millones le corresponden a Mendoza. Y también el crédito de $ 1.900 millones que firmó Rodolfo Suárez con el Ministerio del Interior el 26 de junio.

Informe: Gabriela Sánchez