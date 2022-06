Suárez licitará en julio la postergada doble vía Junín-Rivadavia-San Martín

El gobernador Rodolfo Suárez anunció finalmente que avanzarán en la construcción de la tan esperada doble vía Rivadavia - Junín - San Martín, obra prometida en varias oportunidades y la cual no se había concretado. El mandatario expresó que la primera etapa, que costará unos $1.900 millones, se realizará con fondos propios, ante los problemas que se tuvo por parte de la provincia para realizarlo con créditos de organismos nacionales.

“Queremos avanzar con la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín. Es un esfuerzo que vamos a hacer con Vialidad Provincial para poder concretar esa obra tan necesaria para el Este”, destacó el Gobernador esta mañana, luego del corte de cinta en la inauguración de la repavimentación de un circuito que une los tres departamentos.

Suárez participó del acto junto al vicegobernador, Mario Abed; los intendentes de Junín, Héctor Ruiz y Rivadavia, Miguel Ronco; el administrador general del Departamento Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli y el jefe de Gabinete del Ministerio de Planificación e Infraestructura, Adrián Burgos.

Obras en la zona Este de Mendoza. Prensa Mendoza.

Allí fue cuando dio el anuncio de la primera etapa, que serán 6,5 kilómetros y que unirán, en la comuna de Rivadavia, desde la rotonda de calle Falucho hasta la intersección con la ruta 60. Según comentó Romagnoli, este trabajo costará unos $1.900 millones; y el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, acotó a Los Andes que se espera rápidamente avanzar en la licitación en el mes de julio.

Los trabajos de esta primera parte, por su parte, contendrán 5 rotondas a nivel, ejecución de calles de servicios laterales, retornos, iluminación, demarcación horizontal y vertical e impermeabilización de hijuelas y canales que atraviesan la ruta.

En tanto, el segundo tramo comprende otros 6,5 kilómetros, que irán desde la ruta 60 hasta la ruta nacional 7. No obstante, desde Vialidad Provincial comentaron que si bien no tienen el monto estimado, superará los $2.000 millones para esta etapa.

Esto será así ya que entre su traza se incluye un puente a nivel y además una doble conexión a la ruta 7, tanto al oeste como al este.

Doble vía Rivadavia - Junín - San Martín. Archivo Los Andes

En tanto, desde el Gobierno Provincial marcaron que para el segundo tramo sí se está buscando otro financiamiento, y a donde se apunta es al Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Federal (Fffir), organismo dependiente del Gobierno Nacional con el que se pensó hacer toda la obra años atrás.

Una doble vía intrincada

Para los ciudadanos del Este la obra es importante, teniendo en cuenta la conexión que significará para los tres departamentos, que se caracteriza por ser además una zona productiva con gran traslado de camiones de carga.

No obstante, los trabajos no se realizaron antes porque quedaron entrampados en una discusión entre el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos. En un primer momento en 2019, se presentó un paquete de 4 obras para ser realizadas con financiamiento: la ruta 82, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), el acueducto ganadero de La Paz y esta doble vía. Sin embargo, el PJ aceptó en julio del 2019 sólo la famosa Panamericana, que ya está realizándose la segunda etapa.

De las otras tres no se consiguió financiamiento sino hasta noviembre del 2020, cuando el PJ dio autorización al crédito por U$S 160 millones, de las cuales entraron la doble vía Junín-Rivadavia y el acueducto de La Paz, entre otras iniciativas.

Antes de eso, el oficialismo sostuvo que el financiamiento para esta obra del este provincial, que estaba preaprobada por parte de la gestión de Mauricio Macri, ya había sido dado de baja, y debía nuevamente tener que hacerse el trámite para conseguir los fondos nacionales.

De hecho, el 12 de julio del 2020 Isgró comentó a Los Andes que “los fondos ya se perdieron” para la doble vía Rivadavia-Junín. “El Fffir ya avisó que no están disponibles unos días después del inicio de la pandemia”, agregó; mientras que desde el peronismo sostuvieron que el crédito no se había perdido.

No obstante, para hablar de la doble vía del este provincial también podemos irnos más atrás en la historia. Según declaraciones del ex gobernador Alfredo Cornejo, fue en 2007, hace 15 años, cuando comenzó a pensarse en esta doble vía.

De hecho, en 2012 se firmó un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad, en conjunto con las municipalidades de Junín, San Martín y Rivadavia “con el fin de desarrollar el proyecto de doble vía de acceso a las ciudades cabeceras de los tres departamentos”.

En tanto, en marzo del 2013, el ex gobernador Francisco Pérez, también anunció que en el Presupuesto 2014 iba a estar la obra con los fondos destinados para su realización, luego de conocerse en su momento cuál era la empresa que iba a llevar a cabo los trabajos técnicos. No obstante, no ocurrió ni en 2014, ni en los sucesivos años hasta ahora.

Suárez, la obra y críticas a Nación

Mientras tanto, en sus declaraciones hoy, el gobernador Suárez hizo hincapié en el hecho de que todo lo que se va logrando se hace en el marco de un Estado “que es discriminado por la Nación, y al que le cuestan tanto las cosas. Hacemos todo el esfuerzo para, con muchísima austeridad, prestar todos los servicios con los recursos que tenemos”.

Suárez dio esas declaraciones en la inauguración de la repavimentación del circuito que une San Martín, Rivadavia y Junín. Se trata de dos tramos de la Ruta Provincial 63, uno sobre el carril Albardón, del lado de Rivadavia, y otro sobre el carril Caballero, del lado de Junín. Las trazas se unen a la ya repavimentada, hace 4 años, sobre calle Míguez (San Martín). La inversión alcanzó los $73,5 millones.

El Gobernador destacó las tareas realizadas en el marco de “estos años tan difíciles que nos toca gobernar, de tremendos desajustes económicos donde la macroeconomía nos dificulta la vida a las familias y también al Estado porque las necesidades son cada vez mayores y los recursos, cada vez menores”.

Obras en la zona Este de Mendoza. Prensa Mendoza.

En su discurso frente a vecinos y autoridades, Suárez recordó que entre los servicios que tiene que prestar la administración provincial está la obra pública “que cuesta mucho hoy con la inflación que estamos viviendo y los escasos recursos que tenemos”.

Así, garantizó que pese a ello en Mendoza “podemos hacer estas obras y aspiramos a hacer otras que son necesarias para la producción, para que los vehículos no se dañen y esto es progreso con empleo genuino que generan los particulares. Para eso el Estado tiene que dar las infraestructuras necesarias”.

Desde la entidad vial indicaron asimismo, que en los próximos días, comenzarán los trabajos de demarcación en la Ruta Provincial 71, desde la Ruta 7 hasta el distrito El Mirador, en Rivadavia (19 km.), y en la Ruta Provincial 60, desde la rotonda ubicada en la Ruta Provincial 61 hasta la calle Isidoro Bousquet (10 km.). La inversión en este caso ascenderá a los $25,7 millones.