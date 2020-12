Suárez anticipó que el jueves arrancará a debatir el Consejo Económico y Social, una de sus promesas de campaña

El gobernador Rodolfo Suárez anticipó que el jueves 10 arrancará a debatir el Consejo Económico y Social, una de sus promesas de campaña que fue reglamentada en septiembre pasado tras su paso por el Poder Legislativo.

Así lo anunció el mandatario al ser entrevistado este fin de semana por Los Andes .

En la nota, donde hizo un balance de su primer año de gestión marcado por la pandemia de coronavirus, se mostró entusiasmado con la discusión que habrá sobre “la Mendoza que queremos dentro de 30 años”.

-Da la sensación de que 2021, año electoral, no va a ser propicio para dar esos debates.

-¿Por qué? Si en los años electorales es cuando más hay que debatir. Por eso nosotros el jueves largamos el Consejo Económico y Social: yo simplemente lo voy a abrir y los voy a dejar ahí, que debatan cuál es la Mendoza que queremos dentro de 30 años. Ahí está toda la sociedad representada. Que vengan los de la Asamblea del Agua y debatan, que vengan los sindicatos, los viñateros, las cámaras empresarias y digan lo que hay que decir, pero debatámoslo bien, no con eslóganes o frases cerradas. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a generar empleo?

-Esas son preguntas difíciles de responder, aparentemente.

-Nosotros hemos propuesto los debates estructurales, puede servir ahora o puede servir más adelante. Si dentro de 10 años nuestra matriz económica sigue igual y hay más pobreza, o los chicos van a rendir una evaluación Pisa y siguen teniendo los mismos resultados desastrosos, quiere decir que quienes impiden estos debates le están haciendo mal al país. A veces el periodismo me dice que revoleo proyectos...

Cómo se aplica y funciona

La ley del Consejo Económico, Ambiental y Social fue reglamentada en septiembre pasado, tras la aprobación del proyecto en la Legislatura a mediados de 2020.

Según marca la reglamentación, “todos los representantes del Consejo Económico, Ambiental y Social deberán ser designados en un plazo no mayor a 60 días corridos desde la publicación de la presente reglamentación”.

También se convocarán a los potenciales participantes, como por ejemplo intendentes actuales y los ex gobernadores. En el caso de los jefes comunales, podrán designar también a un representante si no desean o no pueden participar.

Respecto a cómo se elegirán los representantes según cada organismo, también se establecieron disposiciones:

Con los gremios, se realiza una convocatoria “a las dos centrales obreras principales para invitarlas a que en forma conjunta, designen los cinco representantes del sector, debiendo pertenecer cuatro de ellos al sector privado y uno al sector público”.

“Las centrales obreras deberán convocar a todos las asociaciones gremiales que según la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales tengan personería para actuar en Mendoza y cumplan con los requisitos”, estableció el decreto 1.171/20.

Además, también se realiza una convocatoria a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), a la Federación Económica de Mendoza (FEM) y a la Unión Industrial de Mendoza (UIM) para invitarlos a que en forma conjunta designen a los representantes de los sectores de Industria -un representante- y de Comercio -un representante-. Las entidades mencionadas debe, en la convocatoria, dar participación al Consejo Empresario Mendocino (CEM), a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y a la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).

Por otro lado, se convoca a través de sus dependencias o instituciones vinculadas (IDITS, IDR, etc.) a las asociaciones vinculadas a los sectores Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Tecnológico, Hidrocarburífero y Minero, para que designen un representante por cada uno de los sectores.

Lo mismo se realiza con las organizaciones del turismo que reúnan los requisitos, para invitarlas a que en forma conjunta designen al representante del sector de Turismo.

Las organizaciones de la construcción también son invitadas a que en forma conjunta designen al representante del sector de la Construcción.

En cuanto a las sesiones del Plenario, podrán realizarse en forma presencial o remota según determine el Presidente en la convocatoria.

Respecto al Plenario, “por mayoría simple de sus miembros podrá crear Comisiones ad hoc, las que podrán ser temporarias o permanentes. Deberán tener un mínimo de cinco miembros y un máximo de 13”. En todos los casos deberán estar integradas por, al menos, 3 miembros del Plenario y en su caso, por miembros externos cuya designación deberá ser aprobada por mayoría simple del Plenario, marca el reglamento.