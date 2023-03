Sigue la sangría en Las Heras: Orozco echó a más funcionarios que responden a precandidatos “no oficiales”

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, pateó el tablero al pedirle la renuncia este martes al secretario de la Intendencia, Fabián Tello, funcionario que supo ser clave en la gestión y que permaneció como su mano derecha durante 7 años. El motivo fue para “oxigenar” la gestión, pero sobre todo porque Tello tomó la decisión de emprender oficialmente su campaña política hacia la intendencia, sin ser el elegido del propio Orozco.

De hecho, ya desde hace algunos días que el Intendente postuló como su sucesor a Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante, con quien intentará retener la intendencia. “Es mi heredero natural porque cada vez que me voy Martín es el que está en la intendencia, ya fue elegido por el pueblo, es concejal. Mi foto va a estar con Martín”, señaló a Los Andes.

No obstante, Tello no fue el único “invitado” a dejar su puesto dentro del gabinete, sino que hubo varios funcionarios más que ya no estarán en sus cargos dentro de la Municipalidad. Uno de ellos es José María Villavicencio, que se desempeñaba como director de Desarrollo Social y que a partir del 1 de abril deberá buscar otra función.

No obstante, los otros nombres tienen, según afirmaron a Los Andes desde dentro del municipio, una justificación “política y electoralista”.

Hablamos por un lado de Romina Ibañez, vicepresidenta de la UCR en Las Heras y que era la gerente de recaudación de Rentas; así como también su compañero de área, Federico Carrascosa, coordinador de Inspección General. Según pudo saber este medio, ambos están acompañando a Guillermo Bustos, hermano del precandidato “oficial” y que tiene el cargo de director de Desarrollo Organizacional de Las Heras.

“Estamos seguros que no se trata de una reestructuración. No tiene sentido porque son áreas de gestión y son ejemplares”, mencionaron desde el entorno de Bustos, y añadieron que la decisión fue “puramente política, porque no estamos acompañando sus decisiones en torno a su precandidato”.

En este sentido, comentaron: “Martín Bustos puede ser el precandidato de Orozco, pero no lo va a ser de la unidad. Las Heras tiene muchos problemas internos y no hay un dirigente que aglutine a todo el sector radical”, lanzaron.

En la lista de los “renunciados”, indicaron también que se encuentran Candela Ávila, excoordinadora de Desarrollo Social; Eimi Morales, exsubdirectora de Desarrollo social; y Jésica Minarel, exgerente de la agencia de Políticas de Desarrollo Sostenible (que está vinculada con Tello).

La salida de Tello y su lanzamiento

“Hoy tomo la decisión de dejar mi cargo de funcionario como Secretario General de Intendencia de la Municipalidad de Las Heras. Un cargo que me llenó de orgullo y satisfacciones en estos casi ocho años de gestión junto al intendente Daniel Orozco”, mencionó en redes sociales Tello.

Fabián "Oso" Tello, ex mano derecha de Orozco y precandidato a la intendencia de Las Heras.

En diálogo con Los Andes, el dirigente lasherino expresó que su salida fue “para descomprimir” el municipio, particularmente porque él no es la apuesta de Orozco, quien ya anunció que su precandidato será Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante.

“Doy un paso al costado para emprender el sueño de mi vida política, después de más de 30 años de militancia y trabajo constante por mi querido departamento”, agregó Tello.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, comentó que el Intendente “tiene sus facultades para remover su gabinete y dar un impulso a la gestión, eso lo puede hacer él. Y uno toma decisiones personales para afrontar un camino que he venido trabajando hace muchos años y que apuesto desde el primer día del 2015 hasta ahora todo lo mejor para que se siga transformando Las Heras y para que la gestión sea exitosa”.

Y agregó: “Creo que ahora estos 30 o 60 días que quedan para una campaña, es trabajar más fuerte que nunca y descomprimir y que el intendente tenga esa forma de trabajar donde pueda estar tranquilo y si tiene que haber PASO la haremos de cara a la sociedad y trabajando en conjunto”.

Ya lanzado oficialmente, fundamentó en su publicación en Facebook y Twitter que “al iniciar mi campaña como precandidato es que dejo la función pública para honrar la actividad política con el ejemplo”.

“No podré dedicarme 24 horas los siete días de la semana, tal como lo exige el cargo que generosamente me ofreció en 2015 el doctor Orozco y que renovó su confianza hacia mi trabajo en 2019 Él necesita alguien con dedicación exclusiva para continuar una gestión de progreso y transformación que hemos logrado juntos en Las Heras”, sostuvo.

De forma decorosa, dio gracias a Orozco “y a su gran equipo de gestión municipal profesionales y trabajadores incansables que dan su vida por este maravilloso departamento”; e invitó a los vecinos a “seguir apostando por la renovación a través del esfuerzo, la dedicación y el amor a nuestro pueblo lasherino”.