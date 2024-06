Según el Conicet, Santa Rosa, Lavalle y La Paz son las comunas con mayores problemas habitacionales

Un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) refleja un problema que se vive hace décadas en Mendoza: el gran déficit habitacional de la provincia, y las pocas herramientas a priori que se pueden evidenciar por parte del Estado para resolverlos en un corto o mediano plazo.

Santa Rosa, La Paz, Lavalle y Malargüe pican en punta en el ranking que mide en promedio -cada 100 hogares- tanto la necesidad de mejoras habitacionales (déficit cualitativo), que contempla a arreglos, instalación de servicios, ampliaciones y urbanizaciones, que son principalmente las mayores urgencias, como también nuevas viviendas en las comunas (déficit cuantitativo).

En las cuatro comunas, el dato que sobresale es que 7 de cada 10 hogares presenta algún tipo de déficit, ya sea la necesidad de una solución habitacional, o en menor porcentaje, directamente la construcción de una vivienda nueva.

Déficit habitacional en Mendoza. Extraido del informe de Federico Berná Vaccarino, Virginia Miranda Gassull y Florencia Ginestar.

No obstante, estas cuatro no son las únicas comunas con fuertes demandas, ya que cerca también aparecen Tupungato y Maipú, con 65% y 61% de problemas de déficit habitacional respectivamente en el total de hogares.

El informe fue presentado en mayo de este año y fue realizado por los miembros del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (Inahe) Federico Berná Vaccarino, Virginia Miranda Gassull y Florencia Ginestar, del cual agruparon en este apartado los datos de los departamentos a partir de otro trabajo del Conicet (realizado por los investigadores Di Virgilio y Serrati).

En el caso de Santa Rosa, de cada 100 hogares, 60 necesitan algún tipo de remodelación (ampliación o mejoras) mientras que 11 necesitan directamente una nueva casa. En Lavalle, de cada 100, 54 necesitan remodelaciones y 16 nuevas viviendas; y en La Paz, de cada 100, 51 requieren de remodelaciones, y 17 una nueva construcción.

Además de los nombrados, el resto de comunas con hogares con algún tipo de déficit habitacional son: Tunuyán (59%), Las Heras (58%), Rivadavia (57%), Luján (55%), San Martín (54%), San Carlos (54%), Junín (51%), Guaymallén (49%), San Rafael (48%), General Alvear (46%), Godoy Cruz (41%) y Capital (33%).

“La provincia tiene valores porcentuales altos de déficit habitacional en gran parte del territorio. Son los departamentos menos poblados de Mendoza los que están en peores condiciones sobre los valores de déficit cualitativo por cada cien hogares”, señala el informe.

Es importante marcar que los datos utilizados no son del último Censo. No obstante, aún no es posible tener datos actualizados, tal como informaron desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), debido a que la información del Censo 2022 “no está publicada de manera completa. De hecho, no hay un solo número real de hacinamiento de hogar en viviendas deficitarias”.

Con esta salvedad, desde el organismo admitieron que el déficit habitacional “es un problema de naturaleza estructural”, y expresaron que “sin una inversión sostenida en el tiempo difícilmente se pueda resolver esta problemática”.

Indicaron que la situación macroeconómica a nivel nacional impide a los ciudadanos acceder a créditos razonables para pagar; y agregaron que desde este segundo mandato de Alfredo Cornejo se está trabajando para que el IPV ”además de ser constructor de viviendas sea financiador, para que mediante créditos con tasas razonables las personas puedan construir o comprar su casa”.

Desde La Paz, el intendente Fernando Ubieta admitió que el déficit habitacional en su comuna “sí es una realidad, es palpable”. “Estuve 4 años trabajando en el proyecto de urbanización de 176 lotes para construcción en una primera etapa de 67 viviendas; obtuve a principios del año pasado la no objeción técnica y financiera desde Nación, pero cambió el Gobierno y se terminó todo”.

Y agregó: “Hoy en día, sumado a que construir es muy caro, tenemos el tema de la urbanización que es tremendo, la gente no puedo hacerse una vivienda y no hay un plan desde nación o provincia a través de ipv para poder darle una solución

“Estamos trabajando en soluciones habitacionales hace más de un año, ya llevamos más de 40 en las que el municipio ayuda a las familias con materiales o mano de obra. Pero la realidad es que se necesita mucho más dinero”.

Por regiones

En el análisis del informe del los investigadores del Conicet por regiones, en el Área Metropolitana el déficit cuantitativo (ndr: nuevas viviendas) es “similar” en todos los departamentos, mientras que el cualitativo (mejoras en las viviendas) “presenta grandes diferencias”.

“Si tenemos en cuenta la suma del déficit cualitativo y cuantitativo, el departamento con la situación más crítica es Lavalle con el 70,5% de hogares deficitarios, seguido por Maipú (62,5%)”.

En tanto, respecto a los “valores absolutos de hogares con algún tipo de déficit habitacional, hay dos departamentos en situación muy crítica: Guaymallén con 37.343 hogares que representan el 50% del total de hogares departamentales y Las Heras con 30.301 que son el 60% de sus familias”.

En la zona Este, los investigadores sostienen que la situación “es crítica” ya que “todos los departamentos presentan más del 50% de los hogares con necesidad habitacional.

Por otro lado, en el Valle de Uco “se observa una realidad habitacional urgente y homogénea entre los tres departamentos. Si bien Tunuyán presenta el valor absoluto más alto (6.113 hogares), Tupungato tiene la mayor complejidad dado que el 66% de sus hogares padece algún tipo de déficit”.

Por último, en la zona Sur “la situación no es homogénea debido a que Malargüe se ubica casi 20 puntos porcentuales por encima de General Alvear y San Rafael con el 68% de hogares con algún tipo de déficit habitacional”.

Desde el IPV respondieron que, en términos departamentales “No hay datos ciertos del déficit de manera individual. Solo datos del Registro de Necesidad Habitacional (Renhabit) que son datos espóntaneos sin ninguna clasificación”.

De todas formas, sí confirmaron que “cada departamento tiene sus cualidades socio – económicas, que los hace particular. Es difícil atribuirlo a un solo motivo el de mayor o menor déficit”.

Soluciones

Al margen, los investigadores del Inahe se enfocaron en los problemas de los criterios y procedimientos para medir el déficit habitacional en aglomerados intermedios de Mendoza; en el cual marcan que el mismo “se ha incrementado en la región producto de la acelerada urbanización y las crisis económicas, políticas y sociales”.

En diálogo con Los Andes, Berná aseguró que el problema es “muy grave” a nivel provincial, ya que la gran mayoría de los departamentos tiene problemas y la situación es “estructural”.

Pero consideró de igual forma que posiblemente este problema “sea menos difícil de empezar a resolver de lo que parece” y no apuntó particularmente a grandes proyectos de construcción de viviendas, sino enfocarse más en soluciones habitacionales “enfocados en la demanda”, con acceso a créditos blandos.

Respecto a construcción de viviendas nuevas, Berná sí puso el foco en una cuestión “urgente y grave”, que son las condiciones en las que vive la gente en barrios populares (villas y asentamientos). “En Mendoza hay 360 barrios con unas 30.000 familias en total”.

“Esa es la situación más grave, porque son familias que no tienen acceso a servicios (agua, cloacas, luz, gas) y conviven con riesgos de incendio y descargas eléctricas por conexiones precarias”, entre otros problemas.

En el IPV, finalmente, expresaron que en la actualidad se encuentra ejecutando “varias operatorias con un volumen de 5.200 soluciones habitacionales entre viviendas y mejoramientos”.

“Se esta trabajando en conjunto con la Provincia y los Municipios para seguir con los mejoramientos y operatorias social. Asimismo se esta trabajando en operatorias publico privado y con las entidades bancarias para el accesos a créditos con requisitos adaptables al IPV”.

Datos poco concluyentes

Al margen que tanto el Gobierno Provincial como los municipales aseguran que la situación del déficit habitacional es muy grave, el informe del Conicet se encargó de comparar y analizar los criterios, procedimientos y datos del déficit utilizados en los 18 municipios, con resultados poco claros, al sostener que no hay información oficial concreta sobre cuál es el real déficit habitacional de Mendoza.

De hecho, aseguran que producto de esto, en los medios de comunicación han aparecido en los últimos años “números dispares que van desde las 30.000 hasta las 200.000 soluciones habitacionales faltantes”, en Mendoza, según datos oficiales.

“Resulta complejo clarificar los datos del déficit por la heterogeneidad de cifras institucionales obtenidas. Esto se agudiza por los procedimientos y criterios empleados en el registro local de datos de demanda espontánea de vivienda, que no sistematiza ni transversaliza de manera eficiente, lo cual dificulta la construcción de cifras con perspectiva en la diversidad y asociados a la realidad local”, acotaron. Y marcaron: “La construcción de datos propios no resulta una preocupación visible por parte de la administración del Estado”.

Sobre los 18 municipios, indicaron que “no hay un registro desagregado adecuado y útil que permita contar con datos sobre situaciones de contingencia climática, discapacidad, género, inquilinato y otros”.