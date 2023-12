Esta tarde Cornejo anunciará su gabinete tras la aprobación de la ley de Ministerios

El gobernador electo, Alfredo Cornejo, tendrá hoy la sanción completa de la ley de Ministerios, con el organigrama y ajustes con los que arrancará su gestión el próximo 9 de diciembre.

La expectativa se da no en la sesión de este miércoles en Diputados, sino en lo que ocurrirá después, ya que este miércoles por la tarde el sancarlino develará quiénes lo acompañarán al frente de los 7 ministerios y dos entes que presentó este lunes en la Legislatura, con la nombrada ley de Ministerios.

El único nombre oficializado es el del ministro de Educación, Cultura e Infancia y director general de escuelas (DGE), que será Tadeo García Zalazar, intendente saliente de Godoy Cruz.

“Me enorgullece contar con él en el equipo y en ese lugar particular. Los desafíos allí, son mis desafíos. No solo que se invierte casi el 50% del presupuesto en esa área, sino que me parece que mi ideología de base, es de progreso social a partir de la igualdad de oportunidades. Y nos une con él ese compromiso”, sostuvo Cornejo el lunes.

El resto son nombres que suenan pero aún no están oficializados.

Se espera que Víctor Fayad siga como ministro de Hacienda y Finanzas; mientras que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial lo podría comandar Natalio Mema, actual secretario de Servicios Públicos.

En tanto, la diputada nacional Jimena Latorre, quien terminará su mandato ahora, es la señalada para ocupar el puesto de ministra de Energía y Ambiente. Anteriormente en la gestión de Cornejo estuvo al frente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Para Salud y Deportes aún no hay una completa seguridad con respecto a quién estará al frente, pero suena fuerte el economista Rodolfo Montero, hermano de la exvicegobernadora. Fue jefe del gabinete de Salud con Cornejo; y luego gerente de la Fuesmen, cargo que ocupa hasta hoy.

El misterio también ronda en le ministerio de Seguridad y Justicia; así como también el de Producción. Además, será importante conocer quiénes comandarán el Emetur (podría retornar Gabriela Testa, que terminó su mandato como legisladora); y ProMendoza.

MINISTERIOS