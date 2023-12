Cornejo confirmó que García Zalazar será ministro y titular de la DGE a la vez

El gobernador electo Alfredo Cornejo presentó este mediodía el proyecto de Ley de Ministerios en la Legislatura y confirmó que Tadeo García Zalazar será su “súperministro” de Educación, Cultura, Infancia y D.G.E.

Cornejo presentó el organigrama en conferencia de prensa y dijo que no iba a dar nombres de los titulares de cada área, hasta que la Cámara de Diputados no le diera sanción definitiva al proyecto. Pero mientras respondía preguntas de los periodistas, el intendente de Godoy Cruz publicó un sugestivo tuit que hizo alusión a su llegada a la Dirección General de Escuelas y el mandatario electo debió confirmarlo.

“Cuando me vaya no diré nada, pero habrá señales”, publicó García Zalazar, en referencia a una formato viral que se usa en las redes.

Cuando me vaya no diré nada pero habrá señales pic.twitter.com/wC6QvIdC7z — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) December 4, 2023

“Lo iba a confirmar junto al gabinete, pero bueno, el resto no les voy a decir”, dijo sonriendo Cornejo. “Me enorgullece contar con él en el equipo y en ese lugar particular. Los desafíos allí, son mis desafíos. No solo que se invierte casi el 50% del presupuesto en esa área, sino que me parece que mi ideología de base, es de progreso social a partir de la igualdad de oportunidades. Y nos une con él ese compromiso”, sostuvo.

Luego, analizó: “La verdad que en materia educativa se invierte mucho pero tenemos malos rendimientos a nivel nacional y Mendoza no es la excepción en las últimas tres décadas. Con lo cual queremos revertirlo. Venimos con mejorías pero queremos dar más todavía. Creemos que la mejor organización del sistema educativo puede dar eso, unificado a infancias”.

“¿Por qué Tadeo? Primero, porque siempre le importó. Tiene mucha sensibilidad por el tema. Cuando trabajaba conmigo como secretario de Gobierno, siempre estuvo involucrado con todas las escuelas de Godoy Cruz. Es ejemplar como se compromete el municipio con el sistema educativo. Tiene un programa de computadoras y capacitación de los docentes, que es municipal”, expresó.

Y contó que García Zalazar es un “genuino docente”, que se desempeña como profesor universitario desde hace muchos años, puesto al que llegó por concurso. “Y como si fuera poco, es docente de grado. Fue titulado como tal en su juventud. Cursó la carrera de la docencia. Todo eso hace que esté comprometido con el área y la conozca de cerca”, argumentó Cornejo.

A la vez, resaltó su faceta política para administrar un “sistema muy rígido y poco proclive al cambio”. Por lo cual lo considera como una persona “con mucho equilibrio emocional para liderar las grandes modificaciones que necesitamos promover allí, con el más alto nivel de concensos. Es una persona empática para ese proceso. Yo lo he pedido para esa tarea y me satisface”.

García Zalazar ocupará el cargo de ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE. A la vez el Gobernador enviará su pliego para que el Senado lo apruebe como titular de la DGE, ya que es un rango constitucional. Formalmente será ministro y director general de escuelas.

La reacción del PJ

El peronismo fue la primera fuerza opositora que reaccionó a esta doble designación. La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, cuestionó la integración de la DGE a un ministerio con otras áreas.

“La necesidad de achicar la administración ejecutiva, nunca puede contrariar las disposiciones constitucionales y/o legales”, apuntó la legisladora lasherina a través de su cuenta de “X”.

Y dijo que consideran que “debe respetarse la normativa sobre autarquía funcional de la DGE en nuestra provincia y no que la misma forme parte de un ministerio, sin prejuicio de las posibles incompatibilidades que existirían en caso de pretender que el súper ministro sea al mismo tiempo Director General de Escuelas”.

También, criticó: “Capítulo aparte: la ausencia de las áreas de desarrollo social y de políticas de juventud en esta ley”.