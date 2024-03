Salta cobrará $170.000 diarios a los extranjeros que deban internarse en sus hospitales públicos

El Gobierno de Salta confirmó que arancelarán las prestaciones a ciudadanos extranjeros no residentes, aunque las urgencias no serán negadas ni restringidas pero sí cobradas luego. “Estamos haciendo lo que ellos hacen con nuestros habitantes”, justificó el ex Secretario de Salud del gobernador salteño, Gustavo Saenz.

El pasado jueves 7 de julio de 2022, el docente salteño Alejandro Benítez paseaba por el sur de Bolivia en su moto. No era la primera vez que lo hacía, pero si la última. Un camión lo embistió y tuvo graves heridas que obligaban a recibir una atención médica urgente. Se estaba muriendo tirado sobre el pavimento.

De acuerdo al relato de su hijo Agustín, el personal de las fuerzas de seguridad bolivianas y médicos se negaron a atenderlo porque no tenía dólares ni dinero de ese país. A los pocos días, el ex presidente Evo Morales habló al respecto y salió a pedir “disculpas en nombre de todo Bolivia”, aunque luego minimizó la muerte de Benítez aduciendo que sí había sido atendido.

El caso de Benítez destapó una serie de denuncias y reclamos de argentinos que habrían sido maltratados en Bolivia. No sólo en cuestiones ligadas a la atención médica, si no también en otros aspectos, como por ejemplo, que en estaciones de servicio bolivianas se nieguen a cargarle nafta a autos con patente argentina.

“Bolivia no está cumpliendo el acuerdo de reciprocidad. Ese acuerdo está vigente, es por cinco años. Una de las cláusulas fija que por cuestiones de emergencia -y define entre las cuestiones de emergencia cuando hay una situación de riesgo de vida- tienen que hacerse cargo y atender”, había reclamado el entonces gobernador de Jujuy Gerardo Morales, en julio de 2022.

Alejandro Benítez, el salteño que falleció en Bolivia por falta de atención médica.

Más allá de todas estas denuncias y reclamos, y a pesar de los amagues, nunca una provincia argentina se animó a implementar un esquema de cobro para los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos nacionales. Ahora, eso parece haber cambiado.

Por primera vez, un gobierno provincial anunció, por decreto, el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente.

Casos de emergencias garantizado, pero abonado luego

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, determinó que los extranjeros deberán contribuir a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, señalaron voceros gubernamentales.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, elevó una queja formal a la Cancillería para que se intervenga en su momento por el caso de Alejandro Benítez.

Si bien todavía no lo reconocieron oficialmente, otras provincias, sobre todo las que limítrofes, podrían tomar una medida similar a la que tomó Salta. En diálogo con Clarín, Adrián Cura, que hasta este lunes fue el Secretario de Salud salteño, adelantó que la decisión del Gobierno es cobrarle alrededor de $170.000 por día a todos los extranjeros que deban internarse en algún hospital público provincial.

“Obvio que ante cualquier riesgo de vida no habrá ninguna restricción en la atención”, aclaró Cura. El ex funcionario también admitió que hace tiempo tenían en carpeta tomar una medida de este tipo, pero que no lo pudieron llevar adelante ante “la resistencia” del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en obvia alusión al alineamiento con Evo Morales.

3.800 extranjeros fueron atendidos en los últimos 3 meses en el norte de Salta

La medida había sido adelantada por el ministro de Salud provincial, Federico Mangione, y fue oficializada con la firma del decreto de necesidad y urgencia 129 por parte del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y de todos los ministros del Ejecutivo local.

“Es importante advertir que la crisis económica que atraviesa el país, no resulta ajena a Salta, la cual ha sufrido una merma en su erario no sólo por el recorte de las transferencias nacionales sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica”, destacó el Gobierno Salteño.

Y agregó: “Por lo que en tal escenario y ante la emergencia económica declarada tanto a nivel nacional como provincial, el alto índice inflacionario existente que encarece día a día los insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria, resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta”.

Seguí leyendo: