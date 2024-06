Cansado del mal estado de las rutas y los baches, un productor salteño se puso a arreglar un camino rural

Sergio Parra, un productor tabacalero de Salta, arregló caminos rurales ante el mal estado de los mismos. El trabajador compartió un video en redes, mostrando las obras realizadas y criticando a la municipalidad y a Vialidad Provincial, quienes deberían hacerse cargo de los arreglos de esas rutas.

En su cuenta de X, Parra compartió un video mostrando el trabajo que realizó para mejorar el estado del camino rural. “Decidí arreglar el camino yo porque si espero por la Municipalidad o Vialidad, va a llegar el otro verano. ¿El caño de gas? Bien, gracias”, expresó el trabajador.

En solitario, en medio del valle, utilizando únicamente un tractor y una pala, trató de evidenciar en un breve video de 43 segundos publicado en las redes sociales, la falta de mantenimiento de las vías secundarias a la Ruta Provincial 49. En Cerrillos, Salta, la carencia de obras públicas, combinada con la sequía característica de la temporada, está generando serias dificultades en el tráfico de la zona agrícola.

En una entrevista con TN, el productor tabacalero explicó que “acá no hay consorcio caminero, o arregla Vialidad Provincial o no arregla nadie”. Además, aseguró que “hace un tiempo acomodaron algunos tramos de las rutas importantes, pero no las secundarias”, y después de “muchísima lluvia, quedó todo roto”.

“El Municipio brilla por su ausencia y no sé cómo se va a acomodar todo esto, porque yo tampoco puedo arreglar kilómetros solo. Además está el caño de gas ahí al aire, con todo el peligro que representa”, indicó Parra.

El salteño, de 44 años, contó que “en esta cosecha fue un caos sacar la producción de los campos por los caminos destruidos”, y que la situación no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la provincia de Salta.

"Los caminos de la producción" escribió Parra en su cuenta de X. Foto: @sergcer

“Somos una zona tabacalera y si se perjudica lo que producimos, toda la Provincia pierde. El flete se termina encareciendo porque los camioneros tienen que hacer 10 o 15 kilómetros de más para cuidar su herramienta de trabajo”, detalló.

La realidad que sufre este productor tabacalero en el norte del país, es una triste foto de un panorama que se repite en distintos lugares de la Argentina.