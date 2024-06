Vecinos de Guaymallén reclaman que tienen tres cortes de agua por semana en promedio

La bronca de los vecinos de las inmediaciones de calle Las Cañas y los barrios Alimentación, San Cayetano e, incluso, algunas zonas de Dorrego (como Alto Dorrego) es generalizada. Y es que si bien, y por una cuestión de localización de la zona, hace ya varios años se han resignado a tener inconvenientes con el suministro de agua en verano y los días de temperaturas altas, ahora la situación se vuelto frecuente también en los días de frío.

Incluso, y según relataron algunos de los habitantes, en el último mes han experimentado semanas con, por lo menos, 3 días de corte de agua.

Vecinos de Guaymallén reclaman que tienen, al menos, 3 cortes de agua por semana. Foto: Archivo Los Andes.

“La semana pasada no hubo agua en todo el fin de semana y se vaciaron los tanques de todo el barrio. A ello se suma que, la semana anterior, habíamos tenido cortes el lunes, el martes y el viernes a la tarde. Y este fin de semana tampoco hubo”, cuenta Paola, vecina del barrio Alimentación y quien es una de las damnificadas por los constantes cortes de agua en la zona.

Alberto vive sobre calle Las Cañas, en las inmediaciones del centro comercial la Barraca, y también debe lidiar con los cortes intermitentes. Incluso, destaca que hay semanas en las que son más los días sin agua que aquellos en que cuentan con el servicio.

“Ya en el verano estamos tristemente acostumbrados, casi resignados, a que no haya agua o no haya buena presión, entendemos que tiene que ver con la zona donde está el barrio y toda esa situación. Pero es el primer año en que ya en otoño y casi llegando a invierno tampoco tenemos. ¡Y ahí no tiene mucho sentido que se hable de que sube el consumo!”, se explaya el hombre.

Desde Aguas Mendocinas se refirieron a este reclamo por los recurrentes cortes de agua en el lugar y explicaron que, por estos días, se deben a corte anual que lleva adelante el Departamento General de Irrigación y que finaliza el 12 de agosto.

“Se están produciendo fluctuaciones en los caudales de ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores del Área Metropolitana”, apuntaron. Y detallaron las zonas afectadas en las que, entre otras, sobresale la zona de incidencia de estos vecinos de Guaymallén.

De hecho, el lunes pasado, Aysam dio aviso de cortes en el servicio y en ese sector del departamento de Guaymallén puntualmente.

En detalle, explicaron que las reservas bajarían en la planta potabilizadora Benegas debido a tareas de mantenimiento en Irrigación. Y habían delimitado la zona crítica ante esta situación como aquella comprendida entre Costanera, Estrada, Rodríguez Peña y Lateral Sur del Acceso Este. Justamente en esta zona se encuentra la zona afectada, aunque los vecinos aclaran que no se trató de un episodio puntual.

CORTES CONTINUOS

Paola vive desde el 2018 en el barrio Alimentación. Apenas llegó a la casa, donde vive con su pareja y con su mamá, los vecinos le contaron de los históricos problemas en el lugar cuando la temperatura sube considerablemente y hay un aumento en el consumo domiciliario. Incluso, ya hasta padeció esta realidad.

No obstante, hace ya algunas semanas, Paola y sus vecinos atravesaron una situación hasta ahora -y según ellos mismos describen- insólita. Por primera vez los cortes se convirtieron en moneda corriente en otoño y en momentos en lo que no existe tanto consumo domiciliario como para responsabilizar a esta circunstancia de la merma y escasez.

“El año pasado -en menor medida- y este año -sobre todo- ya venimos con cortes permanentes y en cualquier época del año. Y, lo que es peor, no suelen avisarlos con tiempo ni tampoco nos dan una explicación puntual”, agrega Paola, quien -dice- se cansó de hacer los reclamos correspondientes.

Jorge y María José viven en las inmediaciones del barrio Alimentación también. Y, como la mayoría de sus vecinos, a regañadientes parecen haberse resignado a esta situación. “Hace un par de fin de semanas yo salí a averiguar con los vecinos y me encontré con que no solamente que ninguno tenía agua sino que, además, todas las casas ya tenían en tanque vacío”, agrega Jorge.

En ese sector de Guaymallén hay una importante densidad poblacional, ya que va desde los barrios y casas ubicadas en las inmediaciones de calle Las Cañas y llega, según ellos mismos argumentan, hasta algunos puntos de Dorrego.

“En enero de 2023 instalaron los medidores y ya se nos está facturando con ese sistema. Nosotros estamos pagando 10.000 pesos al mes, pero el servicio no ha mejorado en lo más mínimo. Si así estamos en otoño casi invierno, no quiero ni imaginarme lo que va a ser esto cuando llegue el verano y haga calor”, prosigue Paola, quien agrega que vive con su madre -de 80 años- en la casa y que la mujer ha tenido que irse más de una vez a la casa de otros parientes para poder estar en una zona con agua.

“Es cierto que cuando vuelve el agua, la gente aprovecha para limpiar y poner el lavarropas, porque pasan 3 días sin agua. Y eso lleva a que no dure nada. Pero, de última, que nos digan si vamos a necesitar poner una bomba, una cisterna o algo”, concluye.

EL COMUNICADO Y LA EXPLICACIÓN DE AGUAS MENDOCINAS

Consultados al respecto sobre el reclamo vecinal, desde Aguas Mendocinas emitieron el comunicado ya referido y donde, al igual que en el anuncio del lunes último, aclaran que los problemas en el suministro de agua están relacionados al “corte anual por parte del Departamento General de Irrigación, que finaliza el 12 de agosto”.

Es allí mismo donde se aclara de la presencia de fluctuaciones en el caudal de ingreso de agua cruda a las plantas. Y destacan que puede derivar en baja presión o faltante de agua en Guaymallén (Dorrego, Las Cañas), en Las Heras (de calle Roca a Rawson y de Boulogne Sur Mer a San Martín) y en Godoy Cruz (de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Primitivo de la Reta).

“Ante esta situación, Aguas Mendocinas ha puesto en producción todas las perforaciones para reforzar las zonas afectadas. Solicitamos a la población hacer un uso sumamente responsable del agua potable”, detallaron.

Y, una vez más, se detuvieron en las principales recomendaciones a seguir en los momentos de faltante de agua:

Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona).

Cuidar la reserva de agua en el tanque domiciliario .

Regular la intensidad el caudal de agua en las canillas .

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines .

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido todo el año y en todo momento.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

