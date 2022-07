Sigue la polémica por el argentino muerto en Bolivia: desde ese país afirman que “se le dio la atención médica correspondiente”

Tras la negligencia médica que sufrió el turista salteño, Alejandro Benítez, en Bolivia, la cual le costó la vida, la Cancillería argentina elevó este martes una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, por el incumplimiento del tratado internacional sobre Asistencia Médica firmado en 2019. Sin embargo, desde el Gobierno de Luis Arce aseguraron hoy que sí se le brindó la atención médica correspondiente y sin cobro previo al ciudadano argentino fallecido.

El vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, y el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, ofrecieron una rueda de prensa en La Paz para responder al reclamo argentino. “Desde el Gobierno de Bolivia queremos afirmar categóricamente que se le dio la atención médica correspondiente conforme a los procedimientos y la normativa establecida por el Estado boliviano y dirigida por el Ministerio de Salud”, manifestó Mamani.

Según su explicación, Alejandro Benítez fue llevado a un hospital de segundo nivel en la localidad de Ivirgarzama, en la zona central del Trópico de Cochabamba, “para recibir atención médica primaria y determinar la gravedad del accidente” y luego evaluar su traslado a un centro especializado.

Alejandro Benítez fue víctima de un fatal accidente en Bolivia. Foto: Web

Por su parte, Terrazas agregó que “fue un accidente muy grave” que dejó al turista salteño con lesiones en la cabeza y que los primeros reportes obtenidos señalaron que el personal del hospital debía “estabilizar hemodinámicamente al paciente” para poder derivarlo a otro centro de salud. Acto seguido, el viceministro aseguró que las atenciones “fueron prontas, inmediatas” y aclaró que los hospitales especializados más cercanos se encuentran a 3 y 4 horas de viaje desde esa localidad.

“En esta hora y 20 minutos que estuvo en el hospital, según el informe médico, se hizo lo posible para darle atención y poder estabilizarlo para que pueda sobrevivir al traslado. Lastimosamente, dada la naturaleza del accidente, no pudo sobrevivir”, dijo.

No obstante, esa versión choca con la de Agustín Benítez, hijo del argentino que murió luego de que un camión lo embistiera junto a su motocicleta. “A mi padre no le aceptaban lo que eran los pesos argentinos. Los compañeros de él sí tenían pesos argentinos, pero no tenían pesos bolivianos. A mi padre le pedían unos 1.000 pesos bolivianos (145 dólares) para hacer el traslado desde el centro de salud donde estaba hasta un hospital”, expresó en diálogo con TN.

Por otra parte, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, adelantó que este miércoles se reunirá con autoridades de la Cancillería de Bolivia para “pedir explicaciones”. Según consideró en declaraciones a radio La Red, la ciudad boliviana de Ivirgarzama es “un pueblo muy chico que solo tiene una sala de primeros auxilios”. Asimismo, explicó que “el sistema de salud boliviano es muy deficiente” y “no se puede comparar con el sistema argentino”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, elevó una queja formal a la Cancillería para que se intervenga en el caso. Foto: Web

El embajador argentino recordó que “hay un acuerdo firmado en 2018 entre ambos estados para reciprocidad en los temas de atención médica” y agregó: “Hay un error de Bolivia de no informar de este acuerdo de reciprocidad a toda su estructura de salud y en todos lados porque estoy seguro que esto no pasaba si el accidente sucedía en un centro urbano”.

“Cuando esto ocurrió en el centro urbano, el sistema hospitalario de Bolivia respondió y atendió a los ciudadanos argentinos sin cobro ninguno”, advirtió. Basteiro señaló que “lamentablemente, este caso ocurrió en un pueblito muy chico que tiene una sala de primeros auxilios sin una parte administrativa, por lo que quizás no estaban enterados del acuerdo que tiene vigencia”.