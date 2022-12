Rodolfo Suárez no será candidato en las elecciones del año que viene

Se cocinan lento las candidaturas de 2023, todavía. Pero antes de que finalice el año, el gobernador Rodolfo Suárez decidió adelantar una definición electoral: aseguró que su nombre no aparecerá en ninguna candidatura.

De este modo, Suárez descartó con bastante antelación la postulación “natural”, con excepciones, de un gobernador que termina su mandato en esta provincia sin reelección. “Lo único que puedo ser es candidato a diputado nacional y no lo voy a ser, me parece que eso no tiene que ser automático”, afirmó ante la consulta de Los Andes.

El gobernador decidió que cambiará la estrategia que había ejecutado el año pasado, cuando impulsó su inclusión en las boletas de Cambia Mendoza. En efecto, Suárez compitió en los comicios legislativos de 2021 como candidato a senador nacional suplente, dando de este modo una señal hacia afuera y hacia adentro del oficialismo: sus asesores aseguraban que así evitaba que su poder declinara en la última mitad del mandato.

Aquella boleta ganadora de los senadores por Mendoza estuvo encabezada por el ex gobernador Alfredo Cornejo, quien ahora da señales fuertes de que podría volver a disputar la gobernación en 2023. Si esto se concretara, y Cornejo ganara el año que viene, Suárez no habrá sido candidato, pero se convertirá automáticamente en senador nacional, por cuatro años, en remplazo del senador titular que dejará la banca.

También ocurrirá eso si Cornejo emigra a un cargo nacional, aunque esta opción se debilitó en los últimos tiempos.

Propone a Cornejo

Esta es precisamente la propuesta de Suárez: el gobernador actual quiere que Cornejo lo suceda en el sillón de San Martín.

Así lo venía sugiriendo desde hace tiempo. Pero ahora, lo expresa pública y abiertamente en cada ocasión que tiene. Consultado por Los Andes al respecto, aclaró que su objetivo no es allanar su camino a una banca en el Senado nacional. “Tengo sobradas razones y es un pensamiento mío que hago público. No tiene que ver con una especulación”, afirmó, y sostuvo: “La candidatura de Alfredo ordenaría al radicalismo. Además, conoce bien la provincia y en todos los temas tenemos mucha sintonía”.

También consideró Suárez que la candidatura de Cornejo a gobernador, otra vez, solucionaría el problema de que en Mendoza no exista la reelección del gobernador. “Es malo que no haya reelección, por eso tiene que haber una alternancia con políticas claras para sostenerlas en el tiempo”, opinó.

Como la definición del candidato a gobernador del radicalismo todavía no se produjo y hay muchos nombres en danza, Suárez aclaró cuáles son sus otras opciones, si Cornejo decide no ir por la gobernación. Se trata de Tadeo García Zalazar, el intendente de Godoy Cruz; y Ulpiano Suárez, jefe comunal de Capital.

Uno está ligado a Cornejo y el otro es el sucesor del gobernador en la comuna capitalina. “Los dos son cuadros con mucho futuro”, los halagó Suárez. A ambos los puso en la finalisíma, aunque García Zalazar y Ulpiano Suárez sólo podrán competir si Cornejo desiste de dar la pelea en la provincia.

¿Cuánto más habrá que esperar para terminar con el suspenso? Cornejo había señalado que eso ocurrirá en febrero y Suárez postuló lo mismo. O sea que antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, más probablemente en la primera quincena de febrero, se develará el misterio.

Desdoblamiento asegurado

El gobernador también confirmó que las elección provincial del año que viene será desdoblada de la nacional, como indica la ley electoral de Mendoza. Sin embargo, Suárez no tiene previsto realizar la convocatoria formal hasta comienzos de marzo, días antes de que se venzan los plazos para hacerlo.

“Vamos a respetar el calendario que existe por ley, como vengo diciendo hace tiempo, y unos días antes del vencimiento de marzo emitiremos el decreto”, indicó el gobernador.

La ley electoral permite también que los comicios se hagan en las mismas fechas que los nacionales, pero no hay marcha atrás con la decisión de desdoblar a nivel provincial.

A su vez, las comunas también pueden separar las elecciones en los departamentos del calendario provincial y nacional. Ninguno del radicalismo elegirá esa vía, pero en el PJ es lo que la mayoría quiere hacer, para mejorar sus chances en las urnas.

Esta decisión aún no ha sido tomada por los intendentes del PJ en su conjunto. Varios de ellos claramente quieren hacerlo y solamente uno se resiste en forma expresa a ello: Matías Stevanato, de Maipú.

En el radicalismo creen que el intendente maipucino no quiere el desdoblamiento porque es muy probable que alguno de sus referentes locales, Adolfo o Alejandro Bermejo, termine en la fórmula para la gobernación. “Si Adolfo Bermejo es candidato, no lo van a dejar desdoblar”, aseguran algunos radicales.

Los intendentes del PJ tienen hasta fines de enero para decidir si desdoblan los comicios en sus municipios. O sea, antes de que se produzca la convocatoria formal para las elecciones provinciales, se sabrá en qué comunas habrá dos elecciones (primarias y generales) más.

Las elecciones del año que viene también precipitarán el debut de la boleta única papel en remplazo de la boleta sábana. Así se aprobó por ley y hay quienes le reclaman al Gobierno y los partidos políticos que aceleren las campañas para informar del nuevo sistema de votación a la ciudadanía.

Ya han habido expresiones en este sentido. “Deberíamos haber empezado ayer a capacitar respecto de cómo vamos a sufragar. Es un riesgo que se condicione por falta de conocimiento”, afirmó hace poco Facundo Heras, director ejecutivo de la Fundación Nuestra Mendoza, en el ciclo Pilares de diario Los Andes.

Suárez pareció responderle al señalar que el Poder Ejecutivo “está trabajando mucho” para el debut de la boleta única. Dijo que lo está haciendo el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez y mencionó también al secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín. “Hemos empezado con la logística y con el convenio ante la Justicia electoral”, afirmó.