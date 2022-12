Rodolfo Suárez: “Es necesario recuperar el diálogo político para hacer reformas institucionales”

El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, fue uno de los principales protagonistas del último capítulo del ciclo Pilares de diario Los Andes, como tuvo como tema la Calidad Institucional.

Puesto a hablar del tema, el gobernador sostuvo que Mendoza tiene instituciones más sólidas que las del resto del país, señaló que la carencia que hay en este sentido a nivel nacional afecta la economía y pidió que en la provincia vuelva a haber diálogo, para que sea posible encarar las reformas institucionales que hacen falta.

- Los argentinos sabemos que para salir adelante no sólo tenemos que solucionar la economía, sino también contar con una democracia más sólida y sana. Sin embargo, Mendoza parece ser una excepción, o al menos luce como una de las provincias con mejor imagen institucional. ¿En tres años de gobierno, usted puede corroborarlo?

- Mendoza tiene una tradición en calidad institucional que tiene que ver con los valores mendocinos. Aquí cuesta mucho más todo porque vivimos en el secano. Entonces hay que ser muy innovador, tener mucha adaptabilidad a las circunstancias y a lo largo de la historia ha generado instituciones que tienen una solidez mayor que el resto de la Argentina. Y esto es muy importante, sobre todo si vemos lo que es la macroeconomía a nivel nacional. Siempre decimos que tiene que estar una economía sana para que funcionen las instituciones o un país funciona cuando tiene instituciones sólidas. Estoy absolutamente convencido que esta segunda hipótesis es la real. Para que un país crezca no tiene que ver con el clima o la cultura, sino con instituciones sólidas que funcionen. A lo largo de la historia, en Mendoza las instituciones han funcionado. La no reelección del gobernador y si bien esta grieta que hay en el país también afecta a Mendoza, siempre hubo un diálogo político. Ahora quizá lo podamos recuperar, que es tan necesario para tantas reformas institucionales que hay que hacer.

Ciclo Pilares Encuentro Calidad Institucional con Rodolfo Suárez y Raúl Pedone Foto: Marcelor Rolland

- La calidad institucional se refleja en el buen funcionamiento de los poderes del Estado, el equilibrio partidario, la rendición de cuentas, la transparencia y otros factores clave. Pero la provincia viene de dos gobiernos radicales y con chances de continuar un período más. ¿No cree que así se neutraliza otro valor importante como la alternancia?

- Creo que la alternancia no tiene que ver con calidad institucional automáticamente. Creo que hay un concepto anterior a este, que lo hemos dicho en la campaña y lo repetimos permanentemente, que a un buen gobierno tiene que seguirle otro buen gobierno. De manera tal que esta situación que se vive en Mendoza y en el país, no se soluciona con un solo buen gobierno. Se necesita más continuidad en las políticas. Nosotros a partir de que Alfredo Cornejo empezó su gestión, comenzamos a trabajar fuertemente lo que es el orden del Estado. ¿Qué tiene que ver el orden? No son muchas las herramientas económicas que tiene la Provincia para influir en la economía real, porque las variables más importantes las maneja la Nación. Como la política exterior, la moneda, la inflación. Todos los temas que los mendocinos saben que padecemos. Pero aquí en Mendoza, de las pocas herramientas que tenemos, una fundamental es el presupuesto. Nosotros trabajamos rigurosamente en un presupuesto donde haya equilibrio fiscal, que haya una buena inversión pública y también ayudar a los privados como es el programa Mendoza Activa, que llevamos adelante. Y también con la sostenibilidad de la deuda pública que existe en la Provincia.

Esto significa que un gobierno va reduciendo cada vez más la planta del Estado, de manera tal que los contribuyentes tengan que aportar menos y eso nos lleva a bajar paulatinamente los ingresos brutos, como venimos haciendo desde hace tiempo. Lo que no puede ocurrir es que vuelva un gobierno y nombre de nuevo a 15 mil empleados públicos, a que todo este orden se desordene. Esto cuesta mucho. Podemos llegar a tener presupuesto con superávit y es importantísimo, porque ocurre una helada como sucedió ahora y nosotros tenemos para salir a ayudar a nuestros productores y empleados. Todo esto tiene que ver con el orden y eso hay que mantenerlo en el tiempo. En eso trabajamos, con un equipo sólido que sabe dónde tiene que ir. Obviamente nos tiene que ayudar la macroeconomía, porque eso dificulta a todos. Al gobierno, las empresas y las familias. En eso caemos todos.

- La Argentina tiene problemas y debilidades con la convivencia democrática y el respeto de las instituciones ¿Cómo se maneja la provincia en este contexto?

- Yo creo que la coyuntura que estamos viviendo ahora, si bien la economía argentina está enferma desde hace mucho tiempo, pero estos problemas que tenemos como los distintos tipos de cambio… fundamentalmente con la falta de confianza que existe. Porque no hay confianza, no tenemos moneda. Ante esta situación, el gobierno puede trabajar para solucionarla o agravarla. Yo creo que las rencillas políticas y esto tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones del gobierno nacional, donde parece que hay distintas vertientes: unos que responden a uno y otros a otro, o alguien que parece que es oposición del propio gobierno del que es parte, en este caso me refiero a la vicepresidenta. Ha sido mentora y ahora se plantea como oposición. Todo esto es malo para la calidad institucional del país. Y cuando no hay calidad, la economía no funciona y no hay inversiones porque se pierde la confianza, que es lo que tenemos que recuperar. Nosotros siempre decimos que Argentina tiene una potencialidad enorme pero no es una potencia. Tenemos que llegar a eso para salir de la pobreza. El 45% de la población vive bajo la línea de la pobreza y eso no es concebible en un país como el nuestro.

Ciclo Pilares Encuentro Calidad Institucional con Rodolfo Suárez y Raúl Pedone Foto: Marcelor Rolland

- ¿Cree que nos faltan herramientas, leyes o quizá prácticas que nos lleven a mejorar la calidad institucional? Tenemos trabas evidentes, como la conformación de los organismos de control, la presión sobre la Justicia o el menosprecio por la convivencia democrática

- Las leyes a veces ayudan. Por lo general se legisla para reconocer una situación de algo que ocurre en la sociedad o para modificar ciertas conductas. Nosotros tenemos leyes muy interesantes que hemos sancionado. Desde la Ficha Limpia a la Boleta única. Y la reforma institucional que hemos propuesto tiende a cambiar esa cultura e ir a una cultura del diálogo y los acuerdos para llevar políticas públicas que sean exitosas adelante. Un ejemplo es el equilibrio fiscal. Un gobierno no puede tener déficit. Como las familias, tiene que gastar lo que tiene. Y eso tiene que tener rango constitucional. Eso va a significar que de ahora en más, quienes gobiernen van a tener esa responsabilidad. Para llevar adelante estas reformas necesitamos de la oposición porque necesitamos los 2/3 de los votos y ellos no quieren llevar adelante este debate. Este proyecto ya lleva mucho tiempo en la Legislatura y no encontramos manera de que nos permitan abrir el debate. Que la gente diga si están de acuerdo con que haya la mitad de los legisladores y la mitad de los asesores, una elección cada cuatro años… Esto tiene que ver con empatía con la gente, porque cuando decimos que hay que ajustar, en primer lugar lo debe hacer la política.

- Los Andes es un medio de comunicación que ha acompañado a Mendoza casi 140 años. Me permito preguntarle, ¿qué valor le asigna a la prensa en la búsqueda del fortalecimiento republicano?

- Vuelvo a hacer una distinción de lo que es la Provincia con la Nación. Estamos viendo a nivel nacional que la grieta también está en los medios. No digo que esté bien o mal. Esto ocurre en el mundo. Hay ciertos medios que son partidarios de tal o cual política que se lleva adelante en un país. Yo veo que en Mendoza hay una objetividad en los medios y se trabaja con mucha responsabilidad. Obviamente el diario Los Andes es parte de la historia de Mendoza, sin lugar a dudas. Ustedes son un factor fundamental para el funcionamiento responsable de la democracia. Que informen a los ciudadanos es un trabajo, en el que estamos juntos, porque nosotros también informamos. Ante un mundo que cambia las formas, porque se informa también por las redes y todo llega mucho más rápido. Son desafíos que tienen ustedes y nosotros para poder comunicar también.

- ¿La gente emplea el acceso a la información pública? Porque a veces se cree que es algo para los periodistas pero en realidad es para todos los ciudadanos.

- Lo usan los periodistas y los ciudadanos. A nosotros permanentemente, conforme a la legislación que tiene la provincia, nos piden informes de distintas cuestiones que tienen que ver con el quehacer público y obviamente nosotros acatamos la ley y damos toda la información que haya que dar. Más allá de que en nuestras páginas web está toda la información abierta, para quien quiera ver.