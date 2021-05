Régimen de empleo: nación sigue sin incluir a la provincia

Ha pasado casi un mes desde que se firmó el acta de intención entre Mendoza y Nación, y aún no se ha oficializado en el boletín oficial la vigencia en la provincia del Régimen de Promoción de empleo. En el cuerpo del texto, que se rubricó el 27 de abril, se mencionaban beneficios fiscales, por $225 millones, para la creación de 1.000 puestos de trabajo y también una línea de crédito blando de hasta $ 20 millones para las empresas locales.

Fue el propio ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien dio los detalles a través de un tuit: “Junto a Rodolfo Suárez anunciamos un Régimen de promoción al empleo para la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo en los sectores industrial y agroindustrial. A través del Fondep, asistiremos con $225 millones a empresas que realicen nuevas contrataciones”.

Sin embargo, la implementación del régimen, en el que también participan La Rioja y San Juan, está demorada. Es que el texto aun no ha sido publicado en el boletín oficial. “Todavía no se firma el régimen de promoción del empleo. Nación dijo que accedía a hacerlo y entendemos que eso no ha cambiado, pero por ahora no hay novedades. Hemos estado reclamando el proyecto y no hemos tenido demasiadas respuestas, indicaron fuentes del Gobierno Provincial.

El plan, que prevé la instrumentación de incentivos fiscales en las contribuciones patronales, fue anunciado en marzo para las provincias del Norte Grande: La Rioja, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Mendoza y el régimen de Empleo

Luego de que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, avanzara sobre lo incentivos para las provincias del norte, con la reducción de hasta un 80% de los aportes patronales según el caso, el Gobernador Rodolfo Suarez realizó los reclamos pertinentes para que Mendoza también fuera incluida en este programa. El pedido se hizo por medio de una nota firmada por el ministro de Economía, Enrique Vaquié, en primera instancia, y luego instruyendo al fiscal de Estado y al asesor de Gobierno para iniciar una demanda judicial.

Voceros del ministerio comentaron que se han mantenido charlas informales con funcionarios de la cartera nacional de Desarrollo Productivo y si bien han reafirmado su voluntad de incluir a Mendoza en el Régimen de Promoción de Empleo, no han comunicado en qué fecha saldrá publicado el decreto que oficialice la medida de inclusión.

“Cuando salió la promoción para las provincias del Norte, se oficializó por decreto. Hasta ahora no se ha oficializado la medida, ni en Mendoza ni en San Juan”, concluyeron. En un mundo sensibilizado y luchando contra los efectos de la pandemia, una inyección a la economía es muy esperada. Entre las medidas, que conformarían este régimen especial, además de los incentivos para la creación de empleo (para los sectores más vulnerables de la sociedad) entraría en vigencia una línea de financiamiento de $ 400 millones para las pequeñas y medianas empresas; que serán otorgados para financiar inversiones productivas. El 20% de estos créditos bandos estarán destinados a las empresas lideradas por mujeres.

El empleo privado en caída

La situación del empleo privado en Mendoza sigue siendo muy preocupante, porque arrastra 27 meses con secutivos de caída. En febrero se registró una merma de 11.526 puestos laborales en relación a igual mes del año pasado (justo antes del inicio de la pandemia). En total, se contaron 235.362 puestos de trabajo en el segundo mes de 2021, frente a los 246.888 que había contabilizado doce meses antes; en otras palabras, en nuestra provincia hay un 4,7% de trabajadores activos menos.

Más allá de lo ocurrido en febrero, el problema no es nuevo. Antes de que Nación decretase el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 2020, las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación ya mostraban en Mendoza una larga contracción del empleo privado. La retracción es profunda y si bien se puede esperar una recuperación en abril de este año (porque la comparación será contra un mes con actividad mínima), la provincia va a seguir estando lejos de un repunte real.

Tan debilitado está el mercado laboral mendocino, que la cantidad actual de empleados privados registrados de la provincia es similar a la que existía diez años atrás. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en febrero de 2011 habían 234.582 personas trabajando para el sector privado, apenas 780 menos que hoy. En el medio, Mendoza llegó a tener más de 252 mil trabajadores registrados en febrero del 2019.