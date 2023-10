Reapareció Rodríguez Larreta y habló de la derrota frente a Bullrich: “No la vi venir”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y postulante derrotado en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, reapareció en la escena mediática y habló de la derrota frente a Patricia Bullrich. Dijo que todavía procesa el golpe y que las encuestas le hicieron creer que podía llegar a ser presidente, un sueño que finalmente quedó trunco.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio en LN+, Larreta se refirió este jueves a su fracaso electoral en las PASO de agosto y aseguró haber estado hecho “mierda”.

“Estoy recuperándome del golpe. Tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estaba hecho mierda al principio. Tenía ilusión, me preparé y estudié mucho. Más allá de mi experiencia pública en la Ciudad (de Buenos Aires), años de conocer el Estado, los últimos años me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugares donde nunca había estado”, relató.

“Le dediqué mucho tiempo a qué hacer en la Argentina. Te soy sincero, la verdad es que tenía mucha ilusión, con lo cual las primeras semanas fueron muy duras. Hoy ya me estoy recuperando y estoy tratando de aprender, sin flagelarme”, admitió.

“Hasta el domingo a las 18 (el de las PASO) pensaba que podía ganar la interna. Sabía que era peleada, pero sinceramente no la vi venir, mirá que ando mucho en la calle. Imaginate en el búnker, con amigos de toda la vida, familia, pareja, hijas, todos con la expectativa”, recordó.

Entonces, el jefe de gobierno de CABA manifestó que subir al búnker de Juntos por el Cambio aquella noche luego de perder fue “una de las situaciones emocionalmente más difíciles que me tocó en la vida”. De todos modos, Larreta insistió en que está convencido de que “Patricia Bullrich es la mejor candidata”.

“Es bueno pasar el duelo sanamente, sufrirlo, entenderlo. Las primeras semanas tenía angustia, opresión en el pecho, que no querés levantarte de la cama y te preguntás ‘ahora qué voy a hacer’. Estoy saliendo, tratando de canalizar constructivamente. Estoy mejor ahora”, amplió sobre su estado.

Además, Larreta señaló que recibió una gran cantidad de “llamados cariñosos, pero que son de pésame”.

“Ser presidente es un medio, no puede ser un objetivo en sí mismo, en la vorágine a veces uno confunde, pero yo en realidad quiero cambiar el país. Siendo presidente tenés más herramientas, pero no es la única manera y no tiene que ser una obsesión. Mi carrera no terminó”, vaticinó sobre su futuro.

Larreta: “Macri no me cagó”

Si bien el expresidente Mauricio Macri no lo llamó tras la derrota en las PASO frente a Bullrich, sí le escribió un par de días después.

“Creo que esa semana misma tuve que dar una charla en The Council of the Americas y fui muy enfático en mi apoyo a Patricia. Mauricio tiene una inclinación pública hacia Patricia, pero su apoyo no condiciona al voto de la gente. La gente es mucho más independiente de lo que yo creía”, dijo Larreta.

Larreta: “Macri no me cagó”

“Macri no me cagó, tomó una posición producto de lo que piensa que el país necesita. Yo pienso algo diferente y está bien. El que piensa diferente no te cagó, tiene todo el derecho del mundo”, subrayó el alcalde porteño.

Respecto a Javier Milei (La Libertad Avanza), quien sacó 30% de los votos, Larreta reflexionó lo siguiente: “Tampoco vi venir lo de Milei, la magnitud de lo que fue. Lo primero que hay que aprender es que la concepción de métodos tradicionales que uno tenía de la político, al menos hay que cuestionarlos todos. Lo segundo es que la gente tiene un nivel de angustia, miedo y hartazgo donde a veces es difícil distinguir y se va al ‘que se vayan todos’”.

Resaltó que no ve al libertario triunfando en el eventual balotaje.

Larreta junto a la fórmula ganadora en las PASO, Patricia Bullrich y Luis Petri - Foto: Federico López Claro

“Ni me lo imagino a Milei presidente, hago todo para que gane Juntos por el Cambio. No hay plan B, en mi caso ni lo pensé y no espero ningún cargo”, cerró.

“Yo voto a Patricia y Patricia va a estar en el balotaje, olvidate”, sumó Larreta con convicción.

