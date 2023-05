Promesa cumplida: el Gobierno ya mandó el proyecto para modificar la constitución del Fondo Anticíclico

El gobernador Rodolfo Suárez en su discurso ante la Asamblea Legislativa confirmó que el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal ya se encontraba en la Casa de las Leyes. Lo cierto es que la iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados el miércoles pasado y llegó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para iniciar su tratamiento.

Suárez aseguró el lunes que “entre las principales reformas que se vuelcan en el proyecto se destacan: el endurecimiento de las reglas de fin de mandato, el rediseño del Fondo anticíclico para poder garantizar su constitución tras 17 años de suspensiones y, la creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal como ámbito para fortalecer el diálogo en materia fiscal entre la provincia y los municipios, así como para mejorar la transparencia en las cuentas públicas”.

El punto más rutilante sin dudas es la modificación a la constitución del Fondo Anticíclico. El Gobierno tomó cuenta de esto a fines del año pasado y le anticipó a Los Andes que trabajaba en la redacción de una norma al respecto, para evitar más suspensiones y contar con una herramienta más acorde a los tiempos actuales de inflación descontrolada.

El gobernador Rodolfo Suárez toma el micrófono para dar su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa 2023 en la Legislatura de Mendoza. Eso ocurrió el lunes. Allí anunció la llegada del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal. Foto: Orlando Pelichotti

Es que en la actual Ley 7318, sancionada en 2004, en su artículo 10 dice que el Fondo “se constituirá con un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del excedente de recursos corrientes” respecto de los ingresos previstos en el Presupuesto anual. También en el artículo 11 establece que debía contar “con una integración mínima equivalente a una nómina salarial”

Luego en el artículo 12 se indica que hay que juntar plata “hasta alcanzar el dos por ciento (2%) del Producto Bruto Geográfico (PBG)”. Cuando se llega a ese umbral máximo, el 50% de excedente de recaudación, “serán aplicados a la cancelación de deuda pública consolidada y/o a inversión en obra pública”.

Con esos requisitos, el ministro de Hacienda Víctor Fayad criticó ante este medio en octubre pasado que “si la ley la hubiera escrito un verdulero en lugar de un legislador, tendría más lógica, porque hubiera dicho: ´Cuando sobra se ahorra, cuando falta se saca´. Pero se escribió que, si los recursos superan lo presupuestado, el 50% va al anticíclico. El legislador nunca se imaginó una economía tan inflacionaria ni que el Gobierno nacional recurrentemente iba a mentir con la inflación. La redacción no contempla esa mentira. Hace 15 presupuestos que recaudamos más de lo presupuestado. Y no es porque la economía esté floreciente. Si no por mentir con la inflación”.

Con este contexto el diputado provincial Jorge López (UCR), quien era hasta la semana pasada presidente de la Comisión de Hacienda y posiblemente sea elegido para continuar durante este nuevo periodo al frente, contó este martes a Los Andes cuales son los cambios que propone el proyecto.

“La ley vigente establece que la constitución del fondo anticíclico es por la diferencia de los recursos presupuestados y los gastos corrientes ejecutados. En definitiva, cuando uno tenía un exceso de recaudación a lo planificado, eso permitía que se constituya el Fondo”, dijo.

Y a tono con Fayad, mencionó: “En realidad, muchas veces debido a un contexto inflacionario y demás problemas de macroeconomía, para armar el presupuesto se hace en función de las variables que arroja el gobierno nacional. Y muchas veces esas variables han llevado a que, por subestimar la inflación o sobreestimar el nivel de crecimiento o el tipo de cambio, no se responda a la proyección y termine impactando en que la recaudación se ubique por encima de lo planificado, pero también ocurra lo mismo con el nivel de gasto proyectado”.

Diputado Jorge López (UCR) Foto: Orlando Pelichotti

“Entonces, eso ha llevado a situaciones donde ha sido necesario sí o sí suspender el Fondo porque la realidad lo ha solicitado y se ha sostenido durante casi 15 años”, sostuvo.

“Por eso la norma establece que básicamente lo que hay que tener como Fondo es una nómina salarial y luego de que se use, se podrá recuperar gradualmente: un 33% el primer año (de una nómina salarial), un 66% el segundo año y completándola en un 100% al tercer año”, explicó López.

“Ese es el nivel de integración que se ha planteado. Si no se dan las condiciones de utilización, que son las mismas que se tenían antes (con la legislación vigente), como una situación de recesión o estancamiento en el crecimiento, se debe mantener” preservado, aseguró.

Por otro lado, la reforma también incluye la creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal. “Ya existe la figura a nivel nacional y ha tenido buenos resultados. Estará integrado por representantes del Ministerio de Hacienda, los municipios y demás”, contó López.

Y los otros cambios que incorpora también respectan a reglas de fin de mandato. “En la ley vigente se establece que las normas son para los últimos 6 meses del cambio de gestión, nosotros lo ampliamos a 1 año. Es decir, un año previo al fin de mandato no se pueden sancionar normativas que signifiquen un compromiso con los recursos corrientes a futuro”, completó el legislador radical.

El proyecto será defendido por el ministro Fayad ante los miembros de la comisión y también asistirán integrantes del Consejo Económico Social y Ambiental (CEAS) que formaron parte de la elaboración.