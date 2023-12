Qué dijo Bullrich de los supuestos agitadores cubanos y venezolanos para la marcha contra Milei

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló este lunes por la noche sobre la supuesta llegada a Argentina de agitadores cubanos y venezolanos que buscan crear caos en la marcha del 20 de diciembre -donde se aplicará el protocolo antipiquetes- con el fin de repetir el estallido social de 2019 que atravesó Chile.

En diálogo con LN+, la funcionaria fue consultada por los conductores Eduardo Feinmann y Pablo Rossi acerca de la versión publicada por Joaquín Morales Solá en diario La Nación. Precisamente, el periodista escribió en su columna del 17 de diciembre lo siguiente: “Información reservada en poder de la administración de Milei asegura que están en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar al vandalismo de los revoltosos locales. Proyectan reproducir aquí el largo estallido social de 2019 en Chile. Esos mismos informes dan cuenta de que las fuerzas de seguridad fueron vaciadas de pertrechos durante la experiencia kirchnerista que acaba de terminar. ¿Ejemplo? Todas las fuerzas de seguridad tienen solo un camión hidrante para disolver eventuales sublevaciones”.

Feinmann le dijo a Bullrich: “¿Tiene algún dato sobre eso?”. La funcionaria fue escueta en su respuesta porque hay una investigación en curso: ““Prefiero no hablar del tema. Son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo de esa información”. Feinmann sumó: “Pero no me dice que no”, a lo que Rossi insistió: “¿Pero se está trabajando?”.

“Se está trabajando”, aseguró la ministra de Seguridad.

En otra entrevista con TN, también brindada el lunes por la noche, Bullrich explicó cómo se va a identificar a aquellas personas que organicen y participen de las marchas, a raíz del anuncio de quitarles los planes sociales en caso de cortar las calles.

Detalló que el proceso de identificación de titulares de programas sociales se realizará a través de “fotos, drones y pidiendo documentos”.

“Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito”, señaló Bullrich.

“Tienen la posibilidades de ir a la marcha sin arruinarse la posibilidad de perder el dinero que están recibiendo del Estado, lo que no pueden hacer es tocar la calle, eso se termina, los piquetes en la Argentina se terminan”, aclaró la funcionaria.

“Se pueden movilizar, lo que no pueden es cortar la calle, una ruta, pueden ir por la vereda, si son 50.000 personas irán por la vereda, irán en fila india”, sostuvo la responsable del área de Seguridad.

