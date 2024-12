Prórroga del presupuesto 2023: el Gobierno provincial reconoció su “preocupación” por las obras nacionales

Sin criticar en forma directa a Javier Milei, el Gobierno provincial señaló este lunes que “no es una buena señal no haber logrado consenso” en el Congreso para la sanción del Presupuesto nacional 2025.

No obstante, aclaró por otro lado que el problema de que el Presidente haya prorrogado otra vez la pauta de gastos de 2023 “se mitiga si (la Nación) mantiene el foco en el superávit”.

El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, expresó al respecto que “en líneas generales la discrecionalidad en el gasto puede no ser lo más recomendable a nivel institucional. Aunque si mantienen el foco en el superávit, eso se mitiga”.

“Creo que no es buena la señal no haber logrado consenso, aún con el objetivo de superávit creo que se podría haber hecho un esfuerzo más”, comunicó el funcionario y marcó el contraste con la situación política a nivel provincial. “Aquí en Mendoza, con presupuesto equilibrado, llegamos a conseguir amplia mayoría en Presupuesto e Impositiva”, sostuvo.

Más allá de destacar el objetivo del superávit, Fayad señaló también una preocupación provincial por las obras. “Nos preocupa la no incorporación a los anexos de presupuesto de las obras convenidas” y otra vez habló del problema de las facultades discrecionales de la Casa Rosada: “No significa que (las obras) no vayan a continuar, pero la Nación mantiene la discrecionalidad de no hacerlo”, precisó Fayad.

Hay que recordar que en junio de este año el gobernador Alfredo Cornejo firmó un acuerdo con el jefe de gabinete Guillermo Francos para la reactivación de obras públicas nacionales por un valor superior a los 180.000 millones de pesos (cálculo a diciembre del año pasado).

El convenio incluía la reactivación de la autopista a San Juan hasta la localidad de Jocolí (Lavalle), la Variante Palmira para el desvío del tránsito pesado en la ruta 7, los dos puentes caídos de la ruta 40 y el cien por ciento de las obras de vivienda que tenían financiamiento nacional comprometido. En el caso de las viviendas, se acordó un esquema 60% Provincia-40% Nación.

Más allá de la obra pública, Fayad indicó también que con la falta del presupuesto 2025 “nos perdemos la oportunidad de modificar la concentración en el AMBA del producido de la recaudación de (impuesto a los) combustibles líquidos”.

Otro punto señalado por el Gobierno provincial es que la prórroga del Presupuesto 2023 impedirá que se debata la necesidad de “quitar discrecionalidad” en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También “estaba planteado” que eso ocurriera en el Congreso nacional, pero ahora no habrá instancia para la discusión.

En este sentido, según el informe 141 de la Jefatura de Ministros de la Nación, a lo largo de 2024, la Nación repartió ATN por un total de 45.300 millones de pesos a un conjunto de 16 provincias donde no aparece Mendoza.

Por ejemplo, Misiones recibió por emergencia hídrica 7.500 millones de pesos, mientras que por “emergencia hídrica y social” y “emergencia hídrica y socio-sanitaria”, las provincias de Tucumán y de Salta recibieron 4.500 millones de pesos cada una, respectivamente.

Los ATN se reparten por “emergencia o desequilibrio presupuestario”. Fayad afirmó al respecto: “Nosotros no hemos tenido desequilibrio”, lo cual sugiere que por el criterio de la emergencia se podrían haber obtenido fondos nacionales.

Este lunes se publicó el decreto 1131/2024, con las firmas de Milei, el jefe de gabinete Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. La norma prorroga la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 2023 para el Ejercicio 2025.

Se trata del segundo año consecutivo que se da esta situación, aunque en esta oportunidad ocurre luego de que el Ejecutivo, en medio de tensiones con la oposición, no pudiera aprobar su propuesta en el Congreso.