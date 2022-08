Primer día de paro docente: el SUTE dice que hay 75% de acatamiento y para el Gobierno es sólo del 37%

Este lunes arrancó el primer día de paro de los tres convocados por los gremios docentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Mendoza. Para el SUTE, el promedio de adhesión llegó al 73%; mientras que desde el sindicato de maestros de escuelas privadas señalaron que el porcentaje llegó al 63%.

Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo aún no dan datos oficiales, pero afirmaron ayer que creían que el paro docente no tendría el alto acatamiento que sí tuvo el 26 y 27 de julio, sobre todo porque hubo una oferta que se presentó y el SUTE decidió no bajarla a las bases. “No permitieron que ellos pudieran aceptar o rechazar la misma”, según la interpretación del Ejecutivo mendocino.

Paro docente en Mendoza. Orlando Pelichotti / Los Andes

Recordemos que, para esas fechas, el gremio sostuvo que la adhesión a las medidas de fuerza rondó 90%; mientras que para el Gobierno, el promedio de los dos días fue de 47% (NdR: en el primer día de paro, se sostuvo que fue de 32%).

Respecto del ítem aula, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) ratificaron que se descontará parte del sueldo a los docentes que se adhieran a la medida de fuerza “tal como dice la ley”,y calculan que, en promedio, el descuento “rondará entre los 20.000 y los $25.000″ por cinco días de paro.

Paro “altísimo

El secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, señaló a Los Andes que, según su relevamiento, están en un promedio de adhesión al paro que ha llegado al 75%, aunque marcó que hay disparidades entre docentes de escuelas primarias y secundarias.

Paro del SUTE

“En las primarias el paro tiene un acatamiento más alto y en las secundarias un poco más bajo, aunque de ahí sacamos un 75% promedio”, señaló el gremialista.

También aseguró que es “un paro altísimo para nosotros” y agregó: “Es increible el nivel de adhesión docente a la medida de fuerza, y la empatía que estamos teniendo de los padres. Es un paro muy importante”, marcó.

Por otro lado, Ester Linco Lorca, secretaria general de Sadop, dijo que el acatamiento en las escuelas privadas ha sido “de un 63%”.

Cabe destacar que desde el SUTE este fin de semana señalaron que el paro iba a ser “importante”, en vistas de lo que habían resuelto en plenarios.

“Todos votaron un paro e, incluso, algunos pedían que fuera más fuerte que estas 72 horas. Esa oferta del Gobierno, que luego fue rechazada, no se podía bajar a las bases porque era insuficiente”, acotaron.