Arranca una semana marcada por la conflictividad con gremios estatales

El Gobierno Provincial atravesará nuevamente una semana marcada por la lucha gremial y la posible afectación en servicios educativo, sanitario y en la Administración Central. El paro, sin asistencia a lugares de trabajo por 72 horas, arrancará hoy y se extenderá hasta el miércoles. La huelga es convocada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que reclaman reabrir paritarias y mejoras salariales.

El Ejecutivo evaluará el acatamiento de los trabajadores de esas áreas en este lapso, aunque espera que sea menor al de la medida de fuerza anterior, tanto por los descuentos salariales, como también por los aumentos por decreto que se dispusieron.

El decreto de suba salarial a docentes se verá reflejado en los salarios de agosto y esta semana seguramente saldrá el aumento vía decreto para la Administración Central y los no profesionales de Salud, luego del rechazo de ATE a la propuesta salarial de 44% acumulado a agosto, aunque con impactos diferentes, según dónde se desempeñe cada empleado.

La apuesta del Gobierno

Si bien son varias las reparticiones estatales en las que se mantendrán asambleas y movilizaciones, en el Gobierno tienen el foco puesto en las escuelas ya que el gremio espera poder replicar este miércoles la multitudinaria manifestación de hace dos semanas. Aquella marcha estuvo acompañada por otros sindicatos y ahora se analiza la posibilidad de que esta movilización sea acompañada también por ATE.

Desde el Poder Ejecutivo creen que el paro docente no tendrá el acatamiento que tuvo el 26 y 27 de julio, sobre todo porque hubo una oferta que se presentó y el SUTE decidió no bajarla a las bases. “No permitieron que ellos pudieran aceptar o rechazar la misma”, según la interpretación del Ejecutivo mendocino.

Recordemos que, para esas fechas, el gremio sostuvo que la adhesión a las medidas de fuerza rondó 90%; mientras que para el Gobierno, el promedio de los dos días fue de 47% (NdR: en el primer día de paro, se sostuvo que fue de 32%).

Respecto del ítem aula, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) ratificaron que se descontará parte del sueldo a los docentes que se adhieran a la medida de fuerza “tal como dice la ley”,y calculan que, en promedio, el descuento “rondará entre los 20.000 y los $25.000″ por cinco días de paro.

Este viernes en conferencia de prensa, tres ministros de Rodolfo Suárez salieron con los tapones de punta contra el sindicato, no sólo para dar un mensaje a los docentes sobre los pormenores del decreto de aumento que firmó el Gobernador, sino también para catalogar al SUTE de agrupación “conducida por el kirchnerismo” y de cumplir un “mandato político” de La Cámpora.

Para el Ejecutivo hubo un “paso en falso” del sindicato al rechazar de plano la propuesta salarial con sus tres alternativas (todas daban un aumento promedio de 44% según sus simulaciones), y por ese motivo creen que el impacto de la medida de fuerza no será tan importante.

“Propusimos una garantía $10.000 arriba que la garantía nacional, todo esto en blanco, pero tenemos un sindicato kirchnerista que acepta la paritaria nacional, que la firma y que decide en Mendoza con esta propuesta no bajarla a las bases y declarar un paro de 72 horas”, marcó en esta línea el director general de Escuelas, José Thomas.

En cambio, desde el SUTE auguran lo contrario, y dejaron en claro que la oferta “era completamente insuficiente” y que, prueba de ello, fue el mandato que tuvieron los 18 departamentos en los plenarios.

“Todos votaron un paro e, incluso, algunos pedían que fuera más fuerte que estas 72 horas. Esa oferta del Gobierno, que luego fue rechazada, no se podía bajar a las bases porque era insuficiente”, acotaron.

📣 ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA PRESENCIALIDAD SE GARANTIZA CON SALARIOS Y CONDICIONES LABORALES DIGNAS.

📌 Este lunes, martes y miércoles los docentes y celadores de la Provincia de Mendoza, junto a las familias, PARAMOS.@carisedano @gustavocorrea77 pic.twitter.com/hXADbmWDDQ — SUTE (@sutemendoza) August 6, 2022

Por otro lado, también hubo un llamado al paro por parte del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Mendoza. Esther Linco Lorca, titular del gremio, aseguró a Los Andes que, según sus mediciones, el paro tendrá un acatamiento superior a 70%.

“Antes de las declaraciones de Thomas, el acompañamiento al paro de los docentes de gestión privada rondaba e 40 o 45%. Pero luego de sus dichos, subió a 70%”, señaló.

El resto de las áreas

En tanto, desde ATE, el secretario general, Roberto Macho, remarcó que desde el lunes hasta el miércoles “todas las reparticiones del Estado trabajarán como días domingos y feriados”, y marcó que habrá una “gran retención del servicio”, que se combinará con asambleas, movilizaciones y cortes de calles.

Por un lado, el gremialista aseguró que los hospitales provinciales “funcionarán como día domingo o feriado”, en base al acatamiento que tendrán por parte del régimen 15, es decir, los no profesionales de la Salud.

“Vamos a concentrar las asambleas en los grandes hospitales, como el Notti, Central y Lagomaggiore, pero los hospitales más chicos también tendrán fuertes retenciones de servicios”, advirtió el referente de ATE. También se esperan cortes de calles (una de ellas en los Portones del Parque) y movilizaciones.

En tanto, Macho aseguró que los registros civiles, los establecimientos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), la Dirección de Protección Animal, Fiscalización y Control y las reservas naturales “tendrán atención mínima, sólo para casos urgentes”. También marcó que Defensa al Consumidor “directamente no tendrá atención al público desde el lunes al miércoles”.

Ofertas en estudio

No obstante, es necesario remarcar que el impacto en el servicio estatal de Salud de Mendoza será en lo referido exclusivamente a los no profesionales, debido a que no hay un llamado a paro por parte de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), en lo que respecta al régimen 27.

Desde el gremio bajaron a las bases la oferta salarial que propuso el Gobierno y recién tomarán una decisión –aceptación o rechazo- este martes por la mañana.

Lo mismo ocurrirá con el gremio de Judiciales y Vialidad, donde hubo un cuarto intermedio en las paritarias que se llevaron a cabo el jueves pasado. Ambos sectores también estarán en estas horas analizando la oferta salarial, y mañana habrá una nueva reunión con el Gobierno en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Alerta por un Whatsapp

En algunos grupos de Whatsapp de padres de alumnos han circulado una serie de mensajes con un “pedido” de docentes para que no manden a los hijos a las escuelas.

“Muchos de los docentes deciden hacer paro haciendo uso de sus derechos, a los cuales respetamos y acompañamos. También hay docentes que hoy no pueden hacer huelga por razones económicas. Queremos invitarlos a que cada familia decida si enviar o no a sus hijos a la escuela, en aquellos espacios donde sí tendremos docentes”, señala uno de los mensajes que circula por la red social.

Acto seguido, se hace referencia a que el alumno tendrá inasistencia no justificada en los casos en los que el docente sí vaya a clases; y tendrá ausencia justificada para el caso que tenga docentes que sí se adhieran al paro. El mensaje finaliza de la siguiente manera: “Agradecemos su comprensión en esta realizada de la que todos somos parte”.

Desde la DGE, señalaron que están al tanto de estas cadenas en las redes sociales, y convocaron nuevamente a los padres a que manden a los alumnos a clases. “Las escuelas estarán abiertas”, expresaron.

También manifestaron que, en los paros pasados, “varios docentes dijeron que iban a hacer paro pero luego asistieron y dieron el presente con un curso que no tenía a los chicos presentes”.