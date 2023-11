Presupuesto con media sanción: hubo acuerdo con el PJ para roll over por un año y deuda por el Metrotranvía

Los diputados del Frente Cambia Mendoza lograron destrabar la discusión sobre el Presupuesto 2024 gracias un cónclave entre el gobernador electo Alfredo Cornejo y los intendentes del peronismo que dio indicios de acuerdo. Así, la pauta de gastos para el 2024 en Mendoza consiguió finalmente media sanción pasadas las 20 en la Legislatura provincial.

“Les he pedido a los intendentes del Peronismo que acompañen el presupuesto 2024, que con cualquier resultado del domingo 19, igual va a ser un año complicado. Eso nos obliga a los que estamos en gestiones de gobierno, a ser responsables en la planificación de las cuentas públicas”, expresó Cornejo en las redes sociales.

El peronismo acompañará el presupuesto con la deuda por el Metrotranvía. Quedará fuera el tema de la coparticipación municipal para discutirlo más adelante. El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, confirmó el aval.

Pero se introdujo el roll over por un año, algo que no estaba en el proyecto enviado inicialmente. En el acuerdo también está incluido el intendente de San Carlos, Rolando Scanio (Unión Popular y aliado en La Unión Mendocina).

La sesión había comenzado el miércoles pasado. Sin embargo, ante una falta de coincidencias entre el oficialismo y la oposición, el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, decidió prorrogar un cuarto intermedio hasta este lunes a las 10.30.

Sin embargo, aún no habían llegado a acuerdos, por lo que se votó otro un cuarto intermedio hasta las 16.30, con la expectativa de poder encontrar los votos positivos que necesita el frente Cambia Mendoza para poder aprobar una pauta de gastos (Presupuesto, Avalúo e Impositiva), con un acceso al crédito incluido de casi $30.000 millones para ampliar el metrotranvía. Pero la discusión siguió estancada a las 16.30, por lo que nuevamente anunciaron un cuarto intermedio “hasta las 17.30″.

Ya dentro del recinto, el tratamiento fue rápido. Y como había pasado con Avalúo e Impositiva, el Pro demarchista en La Unión Mendocina se volvió a partir. Gabriel Vilche acompañó el presupuesto para Cornejo pero Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró votaron en contra. Sin embargo hubo más divisiones. La demócrata Mercedes Llano votó en contra pero el sancarlino Jorge Difonso se manifestó a favor.

La actitud de Vilche fue llamativa. Avisó un rato antes de su decisión según manifestó Cairo luego de la sanción. Es que un rato antes, el propio Cairo que es jefe de bloque había anticipado la postura del frente electoral.

“Vamos a votar en contra del presupuesto 2024, porque no se hicieron las reformas para bajar gastos inútiles e implica más endeudamiento y una gran suba de impuestos que se sentirá en las boletas del próximo año. ¿La Campora?: volvió a pactar con Cornejo”, sostuvo Gustavo Cairo, jefe de bloque del Pro.

Los puntos del acuerdo

“Hay un par de artículos que no se encontraban en el pedido original y que han sido incorporados debido a los acuerdos que se han tenido y que permiten que obras que por la realidad macroeconómica que vivimos a nivel nacional, muchas veces no hemos tenido los recursos, no hemos tenido la posibilidad de acceder a financiamiento y han sido autorizaciones de uso de crédito que en esta Cámara y en la Cámara de Senadores hemos otorgado oportunamente”, explicó el diputado Jorge López a la hora de exponer los cambios.

Uno de los artículos es el financiamiento para la Doble Vía de ingreso al departamento de Rivadavia. “Una obra que en el 2022 figuraba en el presupuesto, pero debido a que no existía la posibilidad de acceder a financiamiento, esta Legislatura ha considerado importante volverla a traer, darle un plazo de tiempo de 24 meses para que siga vigente y que tengamos la posibilidad de concretar esa segunda etapa de esa obra tan importante para el este provincial”, agregó.

También hay una autorización para la utilización y racionalización del agua potable y el agua de Campo Espejo. “La obra que tiene que ver con obras para los operadores de agua potable de Maipú y Luján, también es una autorización que estuvo vigente en el presupuesto 2022 y que, debido a que no se accedió a financiamientos, hoy día hemos vuelto a reactivarla con un plazo de 24 meses de vigencia para poder volver a la carga”, indicó el lavallino.

Se ha incrementado el monto del artículo relacionado al financiamiento para municipios hasta 15.000 millones de pesos.

“Estas son posiciones que han permitido los consensos, que ha llevado a que hayan habido procesos de diálogo durante estos días con el espíritu de poder lograr estas autorizaciones que indudablemente necesitan de las mayorías necesarias para poder ser aprobadas, como también la autorización para hacer uso del crédito a los efectos de hacer frente a la amortización de la deuda por el ejercicio 2024″, completó López.