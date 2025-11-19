19 de noviembre de 2025 - 14:44

Presupuesto 2026: en qué consisten los artículos que rechazó el PJ en la Legislatura

El peronismo aprobó en general la Ley de Presupuesto 2026 pero criticó que se trata de un proyecto "sin proyección de crecimiento para Mendoza".

La senadora Adriana Cano (PJ) y los jefes de la bancada de Cambia Mendoza, Martín Kerchner y Natacha Eisenchlas.&nbsp;&nbsp;

Foto:

Prensa Senado Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El proyecto salió aprobado por 35 votos a favor y 3 en contra, dos de los cuales correspondieron a los senadores kirchneristas Félix González y Helio Perviú, mientras que Dugar Chappel (Partido Verde), aportó el restante.

La jefa del Interbloque del PJ, Adriana Cano, señaló que acompañaron el proyecto “por responsabilidad institucional y para no dejar a la provincia sin previsión financiera”. La legisladora marcó el rechazo del peronismo al "déficit proyectado de 648.000 millones de pesos", calificándolo como “la prueba de que el relato del equilibrio fiscal se cae a pedazos”.

Cano cuestionó además el pedido reiterado de roll over, al que definió como “una señal de mala administración disfrazada de modernización financiera". “Es pedirle a la provincia que haga equilibrio fiscal con la tarjeta de crédito en la mano, comprometiendo el futuro de los mendocinos”, advirtió la senadora lasherina.

También sostuvo que el presupuesto “no incorpora un solo motor de reactivación productiva”, carece de innovación, contiene proyecciones optimistas sin fundamento y mantiene partidas que no responden a las urgencias reales del territorio.

La senadora detalló los puntos del proyecto que el bloque rechaza en particular, entre ellos:

  • Artículo 11: "Otorga al Ejecutivo una amplia discrecionalidad para asignar la mayor recaudación".
  • Artículo 18: "Elimina el Fondo de Compensación Tarifaria sin plantear una alternativa justa para los departamentos más alejados".
  • Artículos 36, 58, 64 y 66: “Concentran poder, debilitan controles y modifican estructuras que deberían tratarse con leyes específicas”.
  • Artículo 68: Fue señalado como de “gravedad constitucional”, por intentar redefinir qué es remunerativo a efectos de los aportes a OSEP, contradiciendo legislación nacional y fallos de la Corte Suprema.
  • Artículo 70: Criticado por errores de técnica legislativa.

Pese a estas objeciones, el justicialismo decidió acompañar el presupuesto para evitar un escenario de reconducción automática: “Dejar sin presupuesto a la provincia sería darle aún más discrecionalidad al Gobernador, sin ningún límite político. Nuestra responsabilidad es con Mendoza, no con este gobierno”.

Cano recordó que el peronismo gobierna 7 municipios, que se ocupan de brindar servicios de índole provincial como atención primaria de la salud, transporte y seguridad: “Tenemos la responsabilidad de mirar a la cara a nuestros vecinos. Acompañamos por responsabilidad superior, no por adhesión”.

