El Senado aprobó en tiempo récord tres leyes clave para el próximo año

La Cámara de Senadores aprobó en forma de combo este martes, de manera definitiva , los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva 2026 , así como el Presupuesto provincial para el próximo, enviados por el gobernador Alfredo Cornejo .

El proyecto de Avalúo fue el primero en votarse y obtuvo 27 votos a favor y 11 en contra , mientras que la ley Impositiva recibió el apoyo de 28 senadores , y 10 legisladores no acompañaron la medida. Se opusieron a estas normas el bloque del PJ y el demócrata Armando Magistretti.

En tanto, la pauta de gastos de 2026 recibió pocos minutos después 35 votos positivos contra 3 negativos . En Diputados solamente había existido un voto en contra de la legisladora kirchnerista Valentina Morán. En la Cámara Alta, hubo dos votos negativos más del sector K (Félix González y Helio Perviú), a quienes se sumó Dugar Chapel, del Partido Verde .

El Presupuesto 2026 contempla un gasto de 5 billones de pesos , egresos totales por más de 5,6 billones y erogaciones de capital por 900 mil millones . Incluye además una autorización de un roll over (refinanciación de deudas) por 354.000 millones de pesos y un endeudamiento para obras de 240.000 millones .

Una vez sancionadas las diferentes normas, el gobernador Alfredo Cornejo , se expresó en las redes sociales para agradecer el acompañamiento de gran parte de la oposición y puso en valor los 10 años de gestión de Cambia Mendoza a nivel provincincial.

"Hace casi diez años venimos ordenando las cuentas públicas con previsibilidad y transparencia y ese trabajo hoy se reconoce en toda la Legislatura", remarcó el mandatario.

El debate legislativo

La presidenta del bloque del peronismo, Adriana Cano, afirmó que el presupuesto “está lejos de consolidar el crecimiento de Mendoza” y sostuvo que “mantiene la misma línea de achicamiento del Estado y de ajuste”.

Cano cuestionó con fuerza el pedido de autorización para el roll over: “El gobernador pretende que el roll over sea un derecho adquirido. Esto termina siendo una señal de mala administración. No es modernización ni inteligencia financiera, sino decirle a la provincia que tenga equilibrio fiscal pero con la tarjeta de crédito en la mano”.

Pese a las críticas, la senadora aclaró que el PJ acompañaría el presupuesto en general: “No vamos a dejar sin Presupuesto a la provincia. Lo vamos a acompañar a pesar de los desastres que son algunos artículos, porque somos responsables con la gente que nos votó y con los vecinos de los siete departamentos que gobernamos. Esto no es un cheque en blanco: es un Presupuesto de Necesidad y Urgencia, a esto nos llevó el Gobernador”.

La senadora del PJ, Adriana Cano La presidenta del bloque de la Cámara de Senadores del Peronismo, Adriana Cano.

El bloque votó en contra de artículos vinculados al manejo del personal sin intervención de Contaduría, a modificaciones en el fondo compensador de tarifas y cambios en el estatuto de Mendoza Fiduciaria.

Cano también marcó como “grave” el artículo que habilita descuentos sobre conceptos no remunerativos de empleados públicos y anticipó que “va a terminar judicializado”.

Por su parte, el senador peronista Félix González, uno de los tres votos negativos al Presupuesto 2026, sostuvo que la pauta de gastos “expresa la alianza política entre el gobernador Cornejo y el presidente Milei”.

“Un presidente que ajusta y se retira, y un gobernador que tiene que salir a poner para cubrir lo que la Nación no hace. Uno ajusta y el otro se endeuda”, afirmó. También expresó: “Lo que estamos haciendo hoy es bastardear el sistema bicameral de esta provincia. La Legislatura no funciona”.

El senador de La Unión Mendocina, Valentín González, expresó cuestionamientos sobre las iniciativas impositivas y tributarias enviadas por el Ejecutivo, aunque su bloque acompañó en general tanto el Presupuesto como las leyes de Avalúo e Impositiva.

“Con Ingresos Brutos siento tristeza, bronca y desilusión. La comisión tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas hizo tres propuestas y ninguna fue tomada en cuenta”, señaló.

González votó en contra del artículo 9, referido a la distribución de partidas presupuestarias entre jurisdicciones. Sin embargo, acompañó el pedido de roll over: “Vamos a acompañarlo porque estamos en un crédito macroeconómico más favorable que en años anteriores. Espero que continúe estable, porque permite a las provincias acceder a mejores tasas”.

Los Senadores provinciales Valentín González y Armando Magistretti Los legisladores provinciales, Valentín González (La Unión Mendocina) y Armando Magistretti (Partido Demócrata). Los Andes.

También adelantó apoyo al financiamiento para obras públicas: “Se trata de obras necesarias para la provincia. Somos una oposición lógica y coherente”.

Adicionalmente, anunció su voto negativo al artículo 58, que faculta al Ejecutivo a modificar los fideicomisos provinciales, y al artículo 64, vinculado a Mendoza Fiduciaria: “Si quieren hacer cambios, que vengan a la Legislatura a explicar qué modificaciones pretenden”.

El senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, explicó por qué no acompañó Avalúo e Impositiva, aunque sí votó a favor del Presupuesto 2026.

“Si bien hay una baja en las alícuotas, es en base a presupuestos anteriores. Lo que necesitamos son alícuotas que alienten la generación de empleo y que no sean una carga para el sector productivo”, sostuvo.

Magistretti acompañó en general el Presupuesto y también el financiamiento, al considerar que incluye herramientas que “benefician a la sociedad”. Sin embargo, rechazó los artículos que financian empresas estatales y fideicomisos provinciales.

La respuesta del oficialismo

La vicegobernadora Hebe Casado defendió la política fiscal del Gobierno: “Mendoza viene teniendo una política de orden fiscal y público que es acompañada por la ciudadanía en las urnas. Son presupuestos ordenados, que cumplen con el equilibrio fiscal, como en cualquier hogar que no gasta más de lo que cobra. Desde 2017 la provincia viene bajando impuestos y eliminando tasas, algo distinto al resto de las provincias”.

El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, agradeció el acompañamiento de parte de la oposición y destacó la continuidad de mayorías parlamentarias para aprobar los presupuestos: “Esto es producto de escuchar a la gente, que por 12 años consecutivos dijo que este es el camino: 10 años de equilibrio fiscal, no se gasta más de lo que se tiene”.

Martín Kerchner El senador provincial de Cambia Mendoza, Martin Kerchner, durante el tratamiento del Presupuesto 2026.

Kerchner también respondió a las críticas del PJ respecto del roll over, remarcando que hoy existe un “contexto favorable” en el mercado financiero: “Eso no pasaba antes. Nos entregaron una provincia sin pagar sueldos y quebrada. Les queríamos prestar la confianza y la rompían. Eso hace 10 años cambió: cada dos años el equipo que gobierna recibe un espaldarazo de confianza”.

Finalmente, sostuvo que “el 99% de la Cámara estaba a favor” del presupuesto y, en una frase dirigida a la oposición, agregó: “Siempre hay un soldado perdido que cree en el populismo y en liderazgos de personas con tobilleras. Eso en Mendoza no entra más”.

Cambios en Avalúo e Impositiva

En cuanto a Avalúo e Impositiva, ambas normativas mantienen la estructura de los principales tributos provinciales, actualizan rangos por inflación e incorporan reducciones en diversas alícuotas, con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre los sectores productivos y los contribuyentes cumplidores.

Respecto a Ingresos Brutos, se conservarán las tres alícuotas vigentes (reducida, general e incrementada), con aumentos de rangos por inflación del 2%, 3% y 4%, respectivamente.

Además, se aplicarán bajas de 0,25% en actividades como la primaria, minería, industria manufacturera, gastronomía y hotelería, lo que beneficiará alrededor de 2.300 contribuyentes.

El Impuesto al Sello propone continuar con la reducción progresiva de la alícuota general, que descenderá al 1% en 2026, implicando una baja del 20% respecto del año anterior. El plan prevé la eliminación total del impuesto en 2030. También se disminuirá en 0,25 puntos la tasa para transferencias de inmuebles, vehículos y maquinaria agrícola.

En el Impuesto Automotor se mantendrán las alícuotas y se actualizarán los valores conforme a la tabla de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Se incorporará un Pago Único Liberatorio para motovehículos y vehículos antiguos, que permitirá cancelar definitivamente el tributo.

Este régimen especial estará disponible para motos con un avalúo de hasta $10 millones y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick-ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Impuesto automotor-pago único

“Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales”, indica el proyecto.

Cabe recordar que la ley impositiva 2025 ya había eximido del pago a los vehículos modelo 2000 o anteriores. Con esta nueva medida, el Gobierno amplía la exención a modelos de los últimos 20 años. Por otra parte, los vehículos híbridos y eléctricos mantendrán un descuento del 50%, siempre que no registren deudas previas.

Impuesto Inmobiliario

Para el Impuesto Inmobiliario, se implementará un sistema de valuación masiva mediante inteligencia artificial, alineado con la Ley de Ordenamiento Territorial. Este mecanismo permitirá actualizar los valores de inmuebles urbanos, rurales e intermedios con criterios más precisos y homogéneos.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que el impuesto tiene dos componentes: el valor de la tierra y el valor de la mejora. En zonas urbanas, la actualización a valores de mercado ya se aplicó en los últimos dos años. El objetivo ahora es extender este criterio a las tierras rurales.

“Incorporamos mejoras no declaradas de la zona urbana a las bases imponibles y lo que pretendemos hacer el año que viene es actualizar a valor de mercado las propiedades rurales”, afirmó.

Fayad señaló que la ley de Avalúo vigente consideraba valores “de hace 30 años”, lo que provocaba distorsiones en áreas rurales hoy altamente cotizadas. Mencionó como ejemplo zonas del Valle de Uco que tributan menos que otras de menor valor de mercado.

Además, se actualizan tasas retributivas y se eliminan aquellas obsoletas o duplicadas para simplificar el esquema tributario. El proyecto también incorpora modificaciones al Código Fiscal, incluyendo exenciones para inmuebles desposeídos de manera ilegítima.

La ley mantiene los beneficios para contribuyentes cumplidores, con descuentos de entre el 5% y el 20%, según el nivel de cumplimiento y la anticipación en los pagos.