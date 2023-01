Presión a tres intendentes del PJ por la candidatura a gobernador

El Frente de Todos comienza a reacomodarse para pensar en la elección a nivel provincial, tras la estrategia tomada por los intendentes del peronismo, quienes tomaron la decisión de separar sus comicios departamentales de las provinciales, con el objetivo de no restar votos por la “cuestión provincial” y poner en eje la discusión estrictamente municipal. Este cambio de planes causó molestia en algunos dirigentes, quienes piensan que el reto provincial estará “cuesta arriba” sin la “tracción” comunal; aunque los optimistas ven con buenos ojos la intención de “asegurar” victorias peronistas para llegar con una buena racha a la contienda.

Sin embargo, hay dudas e incertidumbre respecto a quiénes terminarán siendo los que se pongan al hombro la campaña, con una candidatura para pelearle de igual a igual al oficialismo. En contraposición, se nota un radicalismo tenso por la interna con el Pro en Cambia Mendoza, pero con varios jugadores deseando ser el “elegido” para suceder a Rodolfo Suárez.

Desde hace tiempo diferentes dirigentes del peronismo apuntan a alguno de los tres intendentes que no tendrán acceso a una posible reelección: Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) o Roberto Righi (Lavalle). Sin embargo, aún no hay certezas sobre el futuro de los jefes comunales, y la insistencia va en aumento.

“Falta mucho todavía. No hay decisiones tomadas”, respondió Aveiro a Los Andes ante la consulta sobre sus intenciones electorales. Lo mismo ha expresado en varias oportunidades Righi; mientras que Félix juega al misterio, aún a sabiendas que es quizás de los tres, el más “requerido” para que intente comandar al peronismo en esta elección.

Hasta ahora, el único lanzado es Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quien pretende instalarse como alternativa con un mayor posicionamiento en la ciudadanía y medios de comunicación. No obstante, no será el único, según advierten dirigentes de peso del peronismo, quienes aseguran que por lo menos uno de los tres intendentes nombrados dará el sí ya sea en una lista de unidad, o a la espera de una interna con algún dirigente que responda al sector kirchnerista/ciurquista de Unidad Ciudadana.

En busca del candidato

Esta semana la presidenta del PJ e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se mostró con “ambición” como líder del partido en generar las condiciones que sean más los precandidatos para estos comicios, que según la ley electoral, se llevarán a cabo el 11 de junio (primarias) y 24 de septiembre (generales), en base a una elección desdoblada de las nacionales y con el debut de la Boleta Única.

“Creo que pueden ser muchos (los candidatos). Es sano que pueda darse la presentación de alguno de nuestros intendentes, de alguno de los tres intendentes que no pueden reelegirse en sus municipios. Anhelo que alguno tenga la voluntad porque el PJ los va a acompañar”, manifestó Destéfanis, que buscará su reelección en su comuna, a radio Mitre Mendoza.

Además agregó que se necesita “recuperar los distintos municipios de la provincia para soñar con gobernar la provincia, para eso hemos dicho blanqueen sus voluntades, la vocación de gobernar y comiencen a caminar y veremos en el momento que sea justo quienes estén en mejores condiciones para representarnos”.

“Creo que Emir Félix como Roberto Righi o Martín Aveiro puede ser tres de las figuras que tengan mucho para darle al peronismo de Mendoza y a la provincia. Ojalá la ciudadanía nos acompañe el 30 de abril y nos dé la fuerza para potenciar desde ese lugar a nuestros candidatos de los municipios gobernados por el peronismo de cara a las PASO de junio”, añadió.

Pero no fue la única esta semana, ya que otro jefe comunal, el paceño Fernando Ubieta, también bregó por una precandidatura de alguno de los tres intendentes, aunque se inclinó incluso por el sureño Félix.

“Martín (Hinojosa) es un gran candidato y seguramente aparecerán otros e iremos a acompañar. Lo importante es que el peronismo tenga un candidato a gobernador que sea potente y pueda pelear la gobernación de Mendoza”, consideró este miércoles.

En este sentido, nombró a los tres intendentes ya mencionados del PJ y le puso la ficha a Félix: “Hay intendentes que tienen mayor peso que otros, Emir Félix tiene un peso propio por el departamento que comanda, es alguien del sur que está gestionando en la política”, comentó. “Seguramente Emir estará pensando en ser o no ser, hay tiempo, creo que se va a definir dentro de algunos meses quien va a competir por la gobernación, pero no hay que precipitarse, todo lleva su tiempo. Hay que trabajar”, completó el jefe comunal de La Paz, que al igual que Destéfanis y Matías Stevanato (Maipú), irá por su reelección.

El clamor por Félix no es nuevo. Incluso había dirigentes que estaban convencidos que, si se lanzaba antes de esta fecha límite del 30 de enero, podría haber provocado que los jefes comunales no tomaran la decisión del desdoblamiento, medida que fue criticada por el diputado nacional Adolfo Bermejo, quien cree que esta medida quitará “tracción” y fuerza al candidato.

Por otro lado, Righi por el momento no se ha decidido. “Acompañaré desde donde sea”, sostuvo anteriormente, y mencionó igualmente que “los intendentes tienen un valor importante en la sociedad y la gente los valora. Hay tres que no pueden ser reelectos y creo que hay que tener en cuenta eso. La idea es que podamos hacer un acuerdo y creo que Emir puede ser un gran candidato. Es un tipo de gestión, con experiencia, que está acostumbrado en la diversidad con un plano en San Rafael que no es solo urbano, sino también rural y turístico. Para gobernar Mendoza necesitamos personas que tengan que ver con el desarrollo con el federalismo y la experiencia de Emir es notable”, consideró.

El “guiño” de Destéfanis a Omar

Es cierto que son momentos importantes para la política mendocina los que se viven en este comienzo de año, sobre todo por la fuerte interna dentro de Cambia Mendoza entre el Pro y la UCR. En base a esto, Destéfanis, tomó parte de las fuertes críticas que ha hecho el diputado nacional Omar De Marchi al gobierno oficialista radical y también al senador nacional, Alfredo Cornejo, para reforzar su idea desde el peronismo.

“Nosotros no queremos que Cambia Mendoza siga gobernando Mendoza, me parece un poco lo que ha estado comentando ahora el Pro en manos de De Marchi, ese personalismo de Cornejo, ese control sobre todos los organismos, esa falta de institucionalidad en este gobierno”, mencionó.

También agregó que el Gobierno “quiere lograr un roll over por fuera de la Legislatura. Un montón de cosas que van sucediendo y me parece importante que como mendocinos entendamos qué se está dando en Cornejo, una cosa de tanta acumulación de poder que uno piensa que puede hacer lo que quiere y es importante que de una vez por todas, nosotros como oposición y a todos los que alguna vez pudieron coincidir, puedan plantear estas diferencias y que la ciudadanía vaya escuchando las distintas alternativas”.

La interna del Frente de Todos

Con relación a la situación que vive el Frente de Todos y los puntos de diferencia que han marcado intendentes como Félix y Righi con el espacio más cercano al kirchnerismo, sobre todo porque decidieron en su momento no participar de la lista “de unidad” que se presentó en las partidarias, consideró que sí cree que se pueden poner de acuerdo ante las elecciones y afirmó que tienen “muchísimas” cosas que los unen.

“Tenemos que proponernos nosotros mismos como peronismo, como Partido Justicialista, ser realmente una opción de gobierno, llevar una propuesta firme, convincente, que enamore a los mendocinos, que los aliente a elegirnos nuevamente y en eso vemos la oportunidad frente a la situación que está viviendo hoy el oficialismo, que la verdad que no se si va a terminar sucediendo o no pero es algo que está pasando en las redes sociales”, comentó también sobre la interna del oficialismo.

Sobre este tema, Ubieta expresó que “la mayoría de los dirigentes que son del peronismo han sido peronistas toda la vida y el kirchnerismo es una rama dentro del peronismo. Nosotros vamos a seguir trabajando dentro del PJ, entonces más allá que sean kirchneristas, que sean de Félix, de Ubieta, somos peronistas, vamos a trabajar pensando en el bienestar del partido que nos cobijó y pensando en un proyecto para Mendoza”.