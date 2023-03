Potenciar trabajo: cuántos planes darán de baja en Mendoza mañana

Un total de 2.004 mendocinos que tienen planes Potenciar trabajo dejarán de recibir la ayuda social a partir de este miercoles, debido a que -según asegura el Gobierno nacional- no cumplieron con la “validación de identidad” que exigía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La cifra forma parte de los 85 mil planes que dará de baja en todo el país la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz, según confirmó la funcionaria, en medio de protestas de las organizaciones sociales que tienen epicentro en Capital Federal y que se vienen replicando también en Mendoza.

El universo total de planes sociales que se reparten en la provincia fue relevado por la Nación y dio un total de 28.190.

En enero, tras la auditoría nacional, Los Andes informó que en Mendoza serían recortados más de 3.000 planes por falta de datos sobre los beneficiarios. Estas personas fueron suspendidas y pasaron a cobrar la mitad del plan. Pero era la etapa previa a la quita total, si no había validación.

Hasta este mes, cada beneficiario del Potenciar trabajo recibe 33.870 pesos, si no está suspendido. El plan lo reciben personas de entre 18 y 65 años que tienen que estar involucrados en proyectos de producción social, terminación educativa o trabajo social.

Cortes y caos vehicular: el Polo Obrero hizo piquetes en accesos y rutas de Mendoza Desde las 18 se manifiestan sobre el Acceso Este. Se trata de una protesta nacional contra el Ministerio de Desarrollo Social por las bajas en el programa Potenciar Trabajo. Redacción Los Andes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Se sabía desde hace tiempo que quienes estaban cobrando sólo la mitad del plan por no haber hecho la validación de datos, corrían el riesgo de quedar en “cero peso” si no completaban los trámites exigidos.

Eso es lo que terminará ocurriendo este miércoles con el 7,1% del total de planes que se entregan en Mendoza. En cambio, seguirán teniendo el beneficio el 92,9% de los que lo cobraban hasta ahora.

En el padrón del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dice que son 26.186 personas las que continuarán con la asistencia completa, quienes aparecen como “actualizados” en los registros oficiales.

“La validación era hasta el 15 de enero, a quienes no habían validado hasta ese momento les aplicaban la suspensión del 50%”, confirmaron desde el Gobierno nacional. Y agregaron: “Hasta aquí llegó el plazo, que fue de 60 días más de los que se habían establecido al comienzo. Ya habían tenido una prórroga”, recalcaron fuentes de ese ámbito.

Tristeza piquetera

Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero y de Unidad Piquetera, que viene manifestándose contra la quita de planes, señaló que a Los Andes que no tenía la cifra total de personas que perderían en Mendoza el plan social este miércoles, pero sostuvo que era “posible” que ascendieran a más de 2000.

El dirigente afirmó que la organización ha relevado por lo menos 600 casos de personas que perdieron el beneficio. “Sin ser funcionarios colaboramos para que la gente que no estaba en unidades de gestión actualizara los datos, pero nunca nos dijeron cuántos no estaban cobrando”, expresó Rodríguez.

Rodríguez negó que la organización a la que pertenece se oponga a la validación de datos que exigía Desarrollo Social y aseguró que la auditoría del Gobierno nacional “no llegó” a Mendoza. “Nosotros fuimos a muchos barrios pero no vimos un solo funcionario de Desarrollo Social”, afirmó Rodríguez, y criticó incluso a la funcionaria que representa a Desarrollo Social en Mendoza, Sonia Carmona, porque no se da respuesta presencial a los reclamos. “La sede donde atendían (calle Espejo) está cerrada hace tres meses y sólo reciben consultas por Whatsapp”, lanzó.

También afirmó que la validación online era compleja porque implicaba tener celulares modernos que permitieran tomar fotos de buena calidad del beneficiario para cumplir con los requisitos de la app “Mi Argentina”. “Reclamábamos que hicieran operativos territoriales porque mucha gente no tenía celular o no tenía uno con la tecnología necesaria”, sostuvo, y agregó: “Hay gente que desde comienzos de enero no está cobrando por instrucción ministerial”.

El dirigente confirmó que, como parte de las protestas por los planes cesados, se iniciará un acampe en la Plaza Independencia. “Lo vamos a impulsar y garantizar”, aseguró. La Municipalidad de Capital, por su lado, denunció al Polo Obrero y pidió que la Justicia impida la medida.

Los objetivos de Tolosa Paz

A comienzos de este mes, en medio de los festejos vendimiales, la ministra Tolosa Paz visitó la provincia y desmintió que hubiera una meta de reducción de planes sociales.

“Nosotros no trabajamos con metas de reducción si no con metas de ordenamiento de la política pública. Salimos a hacer la validación de identidad pensando que el 100% de las personas que estaban inscriptas realmente quedaran dentro del padrón. No quedaron, pero no porque yo no quiera admitirlas, simplemente no vienen hacer la validación”, explicó en entrevista con Los Andes.

Victoria Tolosa Paz

También prometió reinvertir 3.200 millones de pesos que se obtuvieron debido a la reducción de planes en el sistema productivo y en programas de capacitación.

La funcionaria anunció, además, que su objetivo era que los beneficiarios de planes terminen la escuela. Brindó en este sentido el dato de que, en Mendoza, “cerca de 3.000 no tienen primaria y cerca de 8.900 no tienen secundaria”.

“O sea, casi el 50% del padrón del Potenciar trabajo no tiene educación obligatoria. El desafío que me impuse es trabajar con el sector privado para ver cómo los que terminaron la escuela puedan formarse para ingresar al mundo del trabajo o quienes no terminaron la escuela, puedan terminar sus estudios”, expresó.