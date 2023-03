Potenciar Trabajo con aumento en marzo: cuándo termina el plazo para quienes no revalidaron sus datos

El pasado 15 de enero finalizó el proceso de “validación de datos” de los beneficiarios Potenciar Trabajo y, de acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Social, el 89% del último padrón liquidado lo completó, es decir, 1.210.571 personas en todo el país. El resto tenía 60 días para realizar el trámite “fuera de término”, plazo que finalizará en la segunda semana de marzo.

De acuerdo con el portal Datos Argentina (www.datos.gob.ar), en Mendoza se contaron al último mes del año 2022, 29.658 titulares únicos del salario social complementario. Los beneficiarios se encuentran mayormente en los departamentos más poblados de la provincia, muchos de ellos en los departamentos de Guaymallén (4.660), Maipú (3.887) y San Martín (3.586), y son los que, o bien completaron la declaración jurada el primer mes de este año o deberán terminar el trámite antes del día 18 de marzo, a fin de seguir cobrándolo.

El monto del Potenciar Trabajo consiste en la mitad del salario mínimo, vital y móvil, y teniendo en cuenta que para este mes se definió un aumento del mismo, el plan social también se verá incrementado de $32.715 a $33.870, y luego a $34.750 en abril.

Potenciar Trabajo

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa y exige a sus beneficiarios una contraprestación, es decir, cumplir con horas de trabajo.

“Los y las titulares del programa podrán optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa”, se explica en la web del programa.

El 60% de los titulares de Potenciar Trabajo no terminó la escuela

Antes de terminar febrero se presentó el programa “Volvé a Estudiar”, destinado a los beneficiarios de Potenciar Trabajo con escolaridad incompleta. De acuerdo con la ministra de Desarrollo Social, el nuevo plan se originó a partir de los datos recabados luego del periodo de validación de datos.

Es que, el 60,7% del padrón de titulares de Potenciar Trabajo no han podido finalizar los niveles obligatorios, más de 132 mil no tienen la primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria.

“El Estado vuelca hoy todo su esfuerzo en lograr la inclusión educativa en estos vastos sectores de nuestra sociedad que hoy miramos como el rostro que más nos duele de cada uno de los hombres y mujeres que son parte del Potenciar Trabajo”, enfatizó Victoria Tolosa Paz al presentar el Plan.

En ese sentido, la ministra sostuvo: “la terminalidad educativa es un compromiso que encaramos como comunidad organizada, trabajando en conjunto con los movimientos sociales, las instituciones, las parroquias y todos aquellos que compartan el sueño de seguir garantizando la dignidad para todas y todos, en especial para los últimos”.

Las principales destinatarias de “Volvé a Estudiar” son mujeres, ya que el 60% de quienes no terminaron la escuela se compone de: 148 mil mujeres de entre 18 y 29 años, y 146 mil entre 30 y 39 años. “La mayoría son madres o tienen a su cuidado a personas mayores. Y no hay trabajo para una mujer pobre y sin estudios”, enfatizó la ministra.

Tolosa Paz destacó la importancia de que las y los titulares del Potenciar Trabajo puedan terminar la primaria y la secundaria: “Los resultados de la validación de datos nos dijeron que un 79,2% quiere terminar sus estudios. Volver a estudiar para potenciar el trabajo”.

“Gracias a esos hombres y mujeres que validaron sus datos, hoy podemos estar más cerca de ellos y direccionar el apoyo de las políticas públicas hacia lo que siempre tuvo este Ministerio como horizonte y perspectiva de una vida en sociedad: la educación y el trabajo”, expresó Victoria Tolosa Paz. Y añadió: “Vamos a contactar a cada una de las personas que nos dijeron que quieren seguir estudiando, podrán ver la oferta educativa disponible en todo el país e inscribirse en la escuela que más les convenga”.

Y finalizó: “Esta es una nueva oportunidad de llegar mejor a los sueños y a los anhelos de una población joven que tiene la necesidad imperiosa de volver a la escuela, de volver a estudiar para construir” porque “no tener terminada la primaria y la secundaria ponen condiciones de falta de oportunidades en el hogar”.

Revalidación de Potenciar Trabajo fuera de término, revisá que tus datos sean correctos

Los titulares del programa primero deben completar o actualizar sus datos personales. Luego, responder preguntas relacionadas con el nivel de estudios alcanzado, el interés en finalizar niveles de estudio o realizar cursos de formación laboral.

Deberán consignar las actividades productivas, comunitarias o educativas que cumplen en el marco del programa y las unidades de gestión donde las realizan.

Quienes aún no realizaron la validación deben ingresar a la app "Mi Argentina" y solicitar la "validación fuera de plazo". Quienes no completen el procedimiento en los próximos 60 días serán dados de baja como titulares del programa.

El trámite de validación de identidad es condición ineludible para continuar formando parte del Potenciar Trabajo, y solo deben cumplimentarlo las personas que ya se encuentran en la nómina del programa, ya que no habrá nuevas altas.

Paso a paso, cómo validar los datos en Potenciar Trabajo

Primero tenés que:

Tener un usuario activo en Mi Argentina.

Estar activo en el programa.

Número de CUIL (enterate cómo obtenerlo desde aquí ).

DNI.

Paso a paso:

Ingresá a la app o a la web de Mi Argentina Seleccioná la pestaña Mis cobros e ingresá al formulario. Completalo indicando tus datos personales, nivel de estudios y actividad productiva, comunitaria o educativa.

¿Problemas para ingresar a Mi Argentina?

Si olvidaste tu contraseña ingresá en ¿Olvidaste tu contraseña? e indicá el correo electrónico con el que te inscribiste. Vas a recibir un link para reestablecer tu clave.

Si olvidaste el mail con el cual te registraste completá el formulario y se pondrán en contacto con vos.

¿Cuál es el costo del trámite? Gratuito

Potenciar Trabajo, ¿cómo saber si me dieron de baja el plan?

La gran mayoría de las bajas se dieron por no validar los datos de Potenciar Trabajo o por incompatibilidades como SUAF por embargo. Se puede obtener más información con las siguientes opciones: