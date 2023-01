Potenciar Trabajo en Mendoza: cuántas personas podrían dejar de cobrarlo

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación, anunció los resultados de la auditoría realizada a beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo que abarca a más de 1,3 millones de personas en todo el país. Hay suspensión en el 11,3% de los casos que incluye a Mendoza.

La provincia tiene un padrón de 28.170 personas que cobran el Potenciar Trabajo según datos del Ministerio de Desarrollo Social a los que accedió Los Andes. Casi el 90% de quienes cobran el beneficio, seguirá percibiendo la suma de $31.000 prevista para febrero, mientras que más de tres mil personas sufrirán la suspensión y podrían dejar de cobrarlo.

Los movimientos sociales y el universo de personas a las que llega en Potenciar Trabajo en todo el país están en alerta. Fue después del anuncio de Victoria Tolosa Paz, titular de la cartera de Desarrollo Social quien anunció que habrá suspensiones en 154.441 personas por no haber podido validar la identidad.

Es decir, no pudieron justificar a través de los distintos instrumentos, que cumplían los requisitos para acceder a la mitad de un Sueldo Vital y Móvil. A valores de enero, equivale a unos $31.000 pesos por la contraprestación en unidades (ya sea sociales o estatales) por un máximo de 60 horas mensuales. Las suspensiones implican percibir cerca de $15.550.

Mirando el informe desde otro ángulo, hay un 88,7% del total de personas alcanzadas por el programa, es decir 1.210.571, que regularizaron su situación y cobrarán el plan completo el próximo 5 de febrero.

Victoria Tolosa Paz reunida con Emilio Pérsico del Movimiento Evita. La pata mendocina cuestionó la medida. Foto: Twitter

El Gobierno decidió iniciar la auditoría de este programa luego de que un informe de la AFIP revelara irregularidades en 253.184 beneficiarios, entre los cuales había personas fallecidas, otras con dos o más propiedades y otras que habían comprado dólares con fines de ahorro. Por ese motivo, en diciembre se hizo la primera poda dando de baja definitiva a 2.243 titulares del programa (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

El relevamiento se lanzó el 22 de noviembre pasado, en medio de una fuerte polémica con organizaciones sociales, y se fijó como fecha límite para validar los datos el 6 de enero. Ese plazo se extendió luego hasta el 15 de enero, con el fin de que más personas pudieran validar sus datos.

Alerta en Mendoza por las bajas

El anuncio de Tolosa Paz es una advertencia para quienes no han validado su identidad. Se les liquidará un 50% del ingreso en enero (a percibir el 5 de febrero), y si no cumplen el trámite en esta segunda oportunidad perderán el beneficio.

La titular de Desarrollo Social explicó que los motivos por los cuales no se completó el formulario “fueron muy disímiles” pero “va a haber reclamos legítimos que van a ser atendidos”. En términos fiscales, esta suspensión (y abonar la mitad del monto) implica contar con $2.500 millones de pesos en las arcas estatales.

Los datos nacionales hablan de 154.441 beneficiarios y en Mendoza, según el número que la cartera de Tolosa le brindó a este medio, son 3.288 personas las que sufrirán la suspensión y cobrarán la mitad del Potenciar Trabajo.

El relevamiento indica que hay 28.170 titulares de los cuales 24.882 (88,3%) validaron la identidad y seguirán dentro del programa. Mientras que el 11,7% de las titularidades están ante la posibilidad de perder el beneficio.

“Hasta el momento hay casi 20 compañeros que no han podido actualizar por dificultad en el funcionamiento de Mi Argentina”, indicó Martín Rodríguez, referente del Polo Obrero, a Los Andes.

Rodríguez aclaró que “estamos peleando para que los reconozcan porque no ha sido responsabilidad nuestra. La App no funciona y no se logra avanzar. Fueron a los operativos territoriales y tampoco pudieron”.

Acampe de integrantes del Polo Obrero en plaza Independencia de Ciudad, en reclamo por la quita de subsidios Foto: José Gutierrez / Los Andes

Desde el Movimiento Evita avisan que harán los reclamos necesarios en caso de ver afectados derechos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. “Estas medidas nos parecen que son de corte oportunista y profundizan la demonización y exclusión de los últimos de la fila”, expresó Lautaro Cruciani, Secretario General del movimiento en Mendoza.

“El Estado, tanto en la órbita nacional como provincial, debe poner todo el esfuerzo en generar oportunidades y destinar recursos en fortalecer, incentivar y hacer crecer en escala a las unidades productivas de la economía popular. Gobernar es generar trabajo”, agregó. Sin embargo, comentaron que a los operativos territoriales “los fuimos resolviendo descentralizado departamento por departamento” y no indicaron si hay beneficiarios que articulen con el Evita y que hayan tenido problemas de validación.

El ranking lo lidera la provincia de Buenos Aires

En el desglose de datos oficiales, la diferencia en cuanto a la cantidad de planes sociales que tiene la administración liderada por Axel Kiciloff es abrumadora si se la compara con el resto: 594.199 titulares con flamante validación. La población proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) era de 17.875.743 personas al cierre del 2022. La relación es un Potenciar Trabajo cada 30 habitantes.

El recorte incluye a 15 provincias, en el que Tucumán ostenta el segundo lugar con 69.334 titulares actualizados para una población de 1.734.118 habitantes (un plan social para 25 habitantes). Mendoza tiene cerca de 2.049.411 y casi tres veces menos de planes sociales: 24.882 titulares que cobrarán en febrero (un Potenciar Trabajo cada 82 habitantes).

Santa Fe registra 3.589.999 habitantes y 42.265 titulares de Potenciar Trabajo (1 cada 84 habitantes) y en Córdoba hay 42.581 beneficiarios dentro de una población de 3.835.738 (1 cada 90 habitantes). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerró el año con 3.081.550 habitantes entre los que hay 51.520 personas que validaron la identidad (un plan cada 51 habitantes).