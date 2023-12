Políticos y empresarios reactivan sus reclamos por el destino de los fondos de Portezuelo

El gobernador Alfredo Cornejo analiza y se prepara para un ambicioso plan de obras públicas en materia hídrica y energética, con los U$S 1.023 millones que iban a ser destinados a la megaobra de Portezuelo del Viento, proyecto que quedó trunco tras una decisión del expresidente Alberto Fernández en un laudo presidencial, luego de presentaciones particularmente de la vecina provincia de La Pampa.

Más allá que financiar Portezuelo ya es un caso cerrado, en los últimos días aparecieron diferentes organismos que han puesto el foco en los fondos millonarios que estarán a disposición completa de Mendoza en los próximos meses. Actualmente la provincia tiene en fideicomiso U$S 978,1 millones; y restan U$S 44,9 millones, que se saldarán en las cuotas del 28 de enero (U$S30,9 millones), 28 de abril (U$S 7 millones), 28 de julio (U$S 7 millones) y 28 de octubre (U$S 350.000).

Por un lado, el peronismo sureño sostiene que los U$S 1.023 millones deberían invertirse particularmente en el sur provincial, sobre todo porque la obra de Portezuelo del Viento, que se iba a construir en Malargüe sobre el río Grande, iba a beneficiar a todo el sur mendocino.

Pero el tironeo no es sólo político, sino que también brota del sector empresario. La semana pasada, en la cena de fin de año de Cecim, la cámara de empresarios independientes de la construcción de Mendoza, eu presidente, Dalmiro Barbeito, planteó en forma directa que “la plata por Portezuelo quede en empresas de Mendoza”.

LOS PLANTEOS DE JAQUE

“Creo que se abre una oportunidad importante a partir de ahora. Rescato el hecho de saber que se que viene una época de diálogo y consenso y me parece muy bien que se ponga sobre el tapete la discusión de los 1.023 millones de dólares, porque soy de los que están convencidos que legítimamente le corresponden al Sur”, analizó el intendente de Malargüe, el peronista Celso Jaque.

Jaque realizó en un planteo muy concreto al respecto: “Teniendo presente que el río más caudaloso de Mendoza es el río Grande, insisto en los fondos puedan llegar a ser invertidos en el aprovechamiento integral, pero fundamentalmente en el trasvase de parte de las aguas para generar un nuevo oasis productivo en Mendoza.

LOS EMPRESARIOS PYME

El reclamo más firme que hizo Barbeito en la cena de Cecim fue que “la plata por Portezuelo quede en empresas de Mendoza. Vemos que la provincia tiene una situación puntualmente ventajosa: disponer de los fondos por no haber tenido promoción industrial. Estos recursos nunca van a ser más útiles que para ejecutar las obras que necesitamos las pymes constructoras”.

El presidente de Cecim dio un discurso en la cena anual en el cual se refirió a Portezuelo.

No es la primera vez que Cecim realiza este planteo. Había 600 personas en la cena y varios ministros y funcionarios de Cornejo lo escucharon, aunque no estuvo el gobernador en persona. “Queremos ser parte de los grandes proyectos de infraestructura que se planifican. De esa manera, podemos garantizar el círculo virtuoso de generación de riqueza. Mendoza se construyó con emprendedores locales. Entendemos que tenemos que seguir en el mismo camino para concretar los proyectos que este nuevo gobierno y nueva Argentina generen. Tenemos la capacidad, los recursos y el espíritu para seguir adelante; somos materia dispuesta para afrontar los mares tumultuosos que sabemos que vamos a tener que navegar”, insistió Barbeito.

Otro de los puntos en los que hizo hincapié el empresario fue en la necesidad de achicar el plazo de pago de los certificados de obras del Estado provincial. “Con pronósticos de altísimos índices inflacionarios en los próximos meses, se hacen inviables las obras con pago a 60 días. Las empresas necesitamos imperiosamente que los certificados de obra sean pagados a 20 días de fecha de la certificación”, señaló.

EL CAMBIO QUE LE PEDIRÁN A MILEI

Desde el Gobierno provincial, por supuesto no desconocen la cláusula tercera del acuerdo entre Nación y Provincia del 13 de junio del 2019, en la cual se especificó que dichas sumas tendrían por objeto la realización de la obra Portezuelo del Viento “…y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

No obstante, aseguran que el Gobierno de Milei podría ampliar el universo del uso de ese monto de dinero.

De igual forma, al margen de cómo pueda actuar la Nación, hay un convencimiento en el Gobierno provincial: el dinero es de Mendoza y no deberían dar “lineamientos” por parte de Nación sobre qué hacer con el mismo, teniendo en cuenta que esos montos surgieron de los perjuicios que tuvo Mendoza por la prórroga a través de un decreto de la Promoción Industrial y sin pasar por el Congreso.

Desde el cornejismo se recuerda que se usó de “excusa” el levantamiento de Portezuelo para cobrar el dinero, y si bien también era importante para Mendoza la obra, pero no pierden el enfoque que es “un resarcimiento por la promoción industrial que nunca se cuantificó. Cobos y Kirchner acordaron que eran U$S 300 millones pero Cornejo luego firmó U$S 1.023 millones con Macri”.