Política en Off: Peronistas lejos de La Cámpora, las caras de la campaña y Cristina vino a Mendoza

Peronistas sureños despegados de La Cámpora

En San Rafael, el Frente de Todos no hizo una buena elección. Si bien a pesar de la derrota, el Concejo Deliberante seguirá en poder del peronismo liderado por Emir Félix, el intendente no quiere un aluvión de votos en contra y le pone el cuerpo y la cara a la campaña.

Alejándose de La Cámpora lo más que puede, el peronismo sanrafaelino se cortó solo con el mensaje y apostó más a “La lista de Emir” que a “los buenos acuerdos” con Anabel Fernández Sagasti. Un video con el propio Emir pidiendo el voto empezó a circular por las redes en estos días. No se muestra ni a la presidenta del PJ, ni a Adolfo Bermejo, candidato a diputado nacional. “El 14 de noviembre vamos con la lista de Emir en el Congreso y la Legislatura. #Mendoza #Todos #502″ y en la foto aparecen Liliana Paponet y Omar Félix, los candidatos fuertes del sur provincial.

Este 14 de noviembre demos una mano al que siempre está. Acompaña al equipo que necesita Emir para seguir transformando nuestro departamento.



En estas elecciones generales vota la #ListaDeEmir #VolverACreer pic.twitter.com/Q4NnLsE6gp — Lili (@Lilipaponet) November 5, 2021

Liliana Paponet es candidata a diputada nacional y actualmente es diputada provincial. Omar Félix dejará su banca en el Congreso de la Nación para irse a la Legislatura como diputado provincial. La imagen los tiene como protagonistas y ya circula por las redes sociales. Pero hay un dato clave: en ningún lado aparece la marca del Frente de Todos, se habla sólo de lista 502 y de Todos, pero sin el frente.

El despegue de las cabezas de lista es más que evidente. En política todos son gestos y lo de Félix en el sur no parece un descuido, porque es sabido que el cacique sureño resiste al camporismo como pocos. No aceptó la candidatura a diputado nacional y siempre amaga con jugar fuerte por adentro del PJ. ¿Hay rebeldía en el sur?

Cruces por las caras en campaña

Hablando de La Cámpora, la polémica de dar o no dar la cara levantó la temperatura política en Mendoza. A menos de 10 días de las elecciones generales, una durísima frase de Rodolfo Suárez directamente contra Anabel Fernández Sagasti pegó fuerte en el Frente de Todos, y fue tomado casi como una falta de respeto contra la líder del PJ.

“Nosotros damos la cara, yo no la veo a ella en la vía pública”, sentenció Suárez ante consulta de medios de comunicación el jueves por la mañana. Las respuestas no tardaron en llegar, incluso de la propia senadora nacional: “Poner la cara en política no es salir en los carteles, gobernador. Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura, es ir a barrios que no tienen agua, es no esconderse frente a la inseguridad. Eso es poner la cara en política, estimado Rodolfo. Pruebe con eso”, acotó.

Uno de los mensajes que circula en las redes como campaña de los militantes peronistas contra Suárez.

Sin embargo, no quedó allí… al menos para la militancia peronista que, al igual que el resto de los militantes políticos, utilizan las redes sociales para descargarse y chicanearse. Una de las respuestas fue con memes, usando al cartel de Suárez con el que se ha empapelado buena parte de los lugares publicitarios de Mendoza y apuntando contra los problemas que aseguran que asedian a Mendoza.

Mensajes en las redes contra el Gobernador, después de que Suárez dijera que Anabel Fernández Sagasti no aparece en la campaña del Frente de Todos.

La crisis económica de OSEP, el aumento del agua, la falta de obras públicas, los robos y la inseguridad y el estado del Ecoparque, fueron algunos de los mensajes que utilizaron en el peronismo. ¿Recrudecerá la pelea hasta el 14?

Otra pelea en Santa Rosa

Los últimos años en el departamento de Santa Rosa han sido de película en términos políticos. Desde un intendente prófugo de la justicia, pasando por denuncias de corrupción, enfrentamientos propios de un River-Boca y hasta traiciones dignas de un film de Martin Scorcese, con dirigentes que militaban en la UCR y cruzaron filas al Frente de Todos.

Esta semana se sumó un nuevo capítulo a la franquicia del Este mendocino. Dos candidatos a concejales de Compromiso Federal, espacio que agrupa a peronistas disidentes, denunciaron ante la Fiscalía de Estado a la intendenta justicialista Flor Destéfanis y a la presidenta del Concejo Deliberante, Débora Quiroga, radical aliada al Frente de Todos, por supuesta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y exacciones ilegales.

Los denunciantes son Laura Agüero y Fernando Damián González, piden la intervención del Fiscal de Estado ya que sostienen que hay empleados de planta permanente del Concejo Deliberante que no se presentan a trabajar y cobran sus sueldos con ítems de “mayor dedicación”. Atribuyen esto a “favores políticos” e indican que son obligados a dejar parte de sus haberes para solventar gastos de campaña y afirman que hay 150 personas contratadas que no cumplirían con los correspondientes servicios.

La boleta de los dos denunciantes que apuntaron a contratos y la nueva casa de la intendenta Flor Destéfanis.

También denuncian que la jefa comunal se está construyendo “una mansión, con caballerizas, piscinas y cientos de metros cuadrados” a tan solo 2 años de haber asumido. Desde la Intendencia desacreditaron la presentación y la atribuyeron a una “campaña sucia”. Señalaron que “es una cuestión política a una semana de las elecciones” y que el sector que impulsa la acusación tuvo un mal desempeño en las PASO y por eso acuden a esta estrategia. Agregaron que la presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado y que este organismo no se encarga de recibir denuncias penales.

La titular del HCD de Santa Rosa también salió a negar las acusaciones y sostuvo que los denunciantes ni siquiera han acudido al cuerpo parlamentario municipal para solicitar pedidos de informe sobre los hechos que denuncian. Remarcó que el organismo cuenta con 30 personas contratadas, la mitad de las que había en la gestión anterior y que todos cumplen con sus funciones.

Asimismo, explicó que la intendenta se está construyendo una vivienda “porque vivía en la casa de su abuela y todo el mundo que la conoce sabe que han tenido que deshacerse de un montón de bienes que tenían para poderla construir”. Por lo pronto, restará conocer si la Fiscalía de Estado avanza con la investigación de estos hechos y existe una secuela para esta nueva historia santarrosina.

“Chispazos” entre la STM y Maipú por un corte de luz

En los últimos días de octubre, la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) reportó un corte de energía en Maipú, precisamente en el predio de la Estación Gutiérrez donde tiene una parada el Metrotranvía. En la tarde noche del 22 de octubre “había tenido lugar un evento público del municipio de Maipú en el predio de la obra, y que habían conectado una pantalla LED gigante para una presentación”. Según indicaron, las duplas del Metrotranvía habían funcionado con baterías propias porque no habían podido abastecerse del tendido eléctrico.

Desde la comuna salieron con los tapones de punta, porque hasta unos días atrás, no habían sido notificados. “Nos estamos enterando como 10 días después, la comunicación es de primera”, ironizaron. Y además, explicaron que efectivamente hubo una conexión para comentarles a vecinos y vecinas de la zona una serie de reformas que se harán en el predio con un financiamiento nacional gestionado por el intendente Matías Stevanato.

No negaron que haya podido cortarse la luz, pero “si esto pone en riesgo lo del Metrotranvía estamos en una precariedad total. Estamos en una situación de muchísima precariedad”. Y compararon, irónicamente, la demanda eléctrica de las pantallas con caloventores: “Tres caloventores ponen el riesgo el trabajo de Mema”.

¿Una candidata a gobernadora en el radicalismo?

Los tickets de los candidatos a gobernador que presentará el radicalismo en 2023 parecen estar vendidos. Es más, hay demasiados boletos. Todos son hombres: Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suárez, Marcelino Iglesias, Daniel Orozco y el propio Alfredo Cornejo.

Sin embargo, en algunos círculos del oficialismo se ha comenzado a hablar de una posible “candidata mujer”. Y el propio Rodolfo Suárez dice que habría postulantes mujeres al cargo que él dejará dentro de dos años.

No hay más precisiones y no se sabe por ahora si el comentario nació a partir de la culpa que genera en el oficialismo que todos los posibles candidatos sean varones o si realmente hay chances de que una fémina represente al partido en la batalla por el cargo más importante de Mendoza.

Cristina llegó a Mendoza

Para cerrar, vamos con algo de amor para relajar luego de tantas peleas. La semana pasada contábamos que en la fiesta de los 138 años de Los Andes, el diputado nacional Luis Petri (UCR) fue consultado en numerosas oportunidades por su noviasgo con la periodista de Telefe Cristina Pérez, quien no había recalado en Mendoza todavía. Según anticipó Petri, vendrá dentro de poco con él y que en la agenda habría una ineludible visita a su San Martin natal.

Lo que nadie sabía es que la visita sería tan pronto. El sábado la periodista posteó en sus redes sociales una foto junto a su novio diputado nacional. “Mendoza con mi amor @luispetriok El primer vino al lado de un viñedo”, dice la publicación.

Petri prometió que Cristina vendría a Mendoza y vino.