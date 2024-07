Política en off: mensajes entre Anabel y Cristina, otra polémica por asesores legislativos y sigue el misterio de los honorarios de YPF

EL MISTERIO DE LOS HONORARIOS DE YPF

El silencio en torno a los honorarios de la ministra Jimena Latorre en YPF aturde. La semana pasada salió un decreto que ordenó la reposición del salario de la titular como funcionaria provincial. Sin embargo, no hay ningún tipo de información sobre el destino de los fondos que el 29 de abril el Gobierno anunció que Latorre dejaría de percibir como integrante del directorio de la petrolera.

Reforma del Código de Procedimientos Mineros. Jimena Latorre, ministra de Energía. Prensa Gobierno

YPF tampoco informa nada. Y los reclamos empiezan a amontonarse. En el Senado hubo un pedido de informes sobre los honorarios de YPF que fue rechazado y luego comenzó un procedimiento de acceso a la información pública que tampoco tuvo respuesta. La solicitud del senador del Pro Valentín González fue hecho al Ministerio de Hacienda el 11 de junio. El viernes, ante el silencio oficial de más de 40 días, González inició un reclamo ante la Oficina de Ética Pública.

Ahora, quien arremete por el mismo tema es el presidente del PD y senador de ese partido Armando Magistretti. El legislador opositor presentó una resolución que consulta si aquel pedido fue aceptado por YPF e incluso si el nuevo director (César Biffi) los cobra ¿Habrá respuestas o continuará el silencio?

ASESORES LEGISLATIVOS, CAPÍTULO 1547

Un medio llamado Mendoza Today publicó la semana pasada la lista de asesores o contratados del Senado provincial. Se trató de una publicación fallida, al menos parcialmente: había nombres correctos y cifras en pesos muy erradas. Así y todo, el listado abrió una serie de interrogantes sobre el siempre espinoso tema de los asesores legislativos.

1-¿Por qué hay legisladores o funcionarios a quienes les alcanza con un par de contratados y otros que necesitan una decena o más? ¿Se replica semejante número de asesores en cantidad de proyectos de ley o algún otro tipo de parámetro de calidad de gestión?

Sesión de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, en la Legislatura Provincial Foto: Orlando Pelichotti

2-¿Hasta cuándo será la Legislatura una bolsa de trabajo para iniciados o militantes sin ocupación en otra área del Estado?

3-Con esta lista, ¿le habrán pasado una factura a la conducción del Senado por el recorte de algún plus salarial? Para cuándo la lista de los asesores de la Cámara de Diputados?

Estas preguntas y varias más, seguramente seguirán sin respuestas...

ANABEL, CRISTINA Y GAME OF THRONES

Si hay una dirigente política fanática de la serie de HBO Game of Thrones es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en momentos de puntos importantes de la producción estadounidense, discutía con parte de la ciudadanía, aún en momentos donde era presidenta en su segunda gestión.

Pues bien, no es la única fanática, claro está. De hecho, la ha secundado una política mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien en su despacho guarda dos talismanes de la serie de libros de George R.R. Martin.

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

La senadora nacional, en su escritorio, exhibe por un lado una cajita musical que tiene la música de comienzo de los capítulos (de Ramin Djawadi); y también tiene la moneda braavosi (de los hombres sin rostro) “Valar Morghulis”.

Hay quienes dicen que a la legisladora no le gustó para nada el último capítulo de la serie, sobre todo con uno de los hechos más importantes de la serie (no vamos a spoilear, por si hay algún distraído que todavía no ha visto la producción).

Incluso, dicen algunos que intercambia mensajes con la expresidenta sobre las posibilidades de poder recrear un “nuevo” último capítulo de la serie; o también de la publicación de otro libro de la saga.

Otros “detalles” de Fernández Sagasti, son una caja de lata de yerba con la inscripción “compañera” y la imagen de CFK; más otro adorno de la empresa de bandera YPF, muy importante para el espectro kirchnerista.

MALESTAR POR FALTA DE AYUDANTES FISCALES

El martes pasado, un día después del acuerdo alcanzado entre Gobierno, Justicia y el gremio de Funcionarios Judiciales, el Ministerio Público Fiscal oficializó la reestructuración de las oficinas fiscales que había dejado en suspenso hasta que finalizara el conflicto gremial. Se trata del cierre de varias oficinas departamentales y su reorganización en algunas pocas unidades, como el caso de Capital-Godoy Cruz en el Polo Judicial, por ejemplo.

En ese marco, desde el fuero penal advirtieron que este movimiento interno ha influido en el desarrollo habitual de las audiencias que debían llevar adelante desde el martes en adelante. “Se están cayendo algunas audiencias porque no hay ayudantes fiscales, después de la última resolución de Gullé. Eso está generando que no haya disponibilidad, porque hay tareas que se van superponiendo”, esgrimió una fuente cercana al juez supremo José Valerio.

Mientras tanto, en la justicia penal afinan detalles para poner en funcionamiento el nuevo esquema de “trabajo en bloque”, por lo que esperan que esta semana el MPF logre normalizar la situación de los ayudantes fiscales.

EL TRÁNSITO EN GODOY CRUZ Y ALFONSÍN

En la esquina de Santos Dumont y Chacabuco, de Godoy Cruz, hay un monumento de Raúl Alfonsín que inauguraron en 2016, a 40 años del golpe militar que finalizó con su llegada a la democracia. En esa zona se está realizando una obra importante, la ampliación del metrotranvía, que ha obligado a correr el trazado de la ciclovía varios metros hacia el oeste.

La ciclovía ahora está muy cerca de la esquina en cuestión y los vehículos giran allí, a veces, muy apurados. Además, es muy común que las bicis circulen a mucha velocidad, en el sentido sur-norte, porque van en bajada.

Ciclovía Godoy Cruz - Metrotranvía La ciclovía de Godoy Cruz entre la calle Francia y Anzorena se convertirá en calle para automóviles y la calle Beltrán será de una sola mano dirección sur - norte. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El monumento a Alfonsín bloquea bastante la visión de los conductores que doblan desde Dumont hacia Chacabuco, en especial desde el sur, y puede haber problemas con las bicicletas que viajan a mucha velocidad por la ciclovía. Ojalá que no pase nada, pero no le echen la culpa al padre de la democracia si hay inconvenientes allí. Mejor es planificar bien las cosas.