Anabel Fernández Sagasti: “El rol de la oposición en Mendoza es muy pobre”

Anabel Fernández Sagasti tiene un diagnóstico complicado de la situación provincial y muy crítica de la gestión de Alfredo Cornejo. Asegura que hay un Gobierno “cómodo” porque las “luces” están enmarcadas en la gestión nacional, pero marca que el mandatario local no tiene “nada bueno para mostrar” y que si las cosas siguen así, seguirá profundizándose la crisis económica de Mendoza.

Para la senadora nacional kirchnerista, esta situación que denuncia de “mediocridad” local, se extiende con los funcionarios de Gobierno; y se conjuga con una gran interna de la oposición, particularmente del PJ, que está más “mirándose el ombligo” y discutiendo en Twitter, que intentando sintetizar un proyecto de provincia en común para solucionar los problemas de los mendocinos.

Además, criticó al intendente maipucino Matías Stevanato, sobre quien dijo que “le hace el juego a Cornejo” con las críticas internas en medios de comunicación; y señaló: “Si seguimos destrozándonos en internas, vamos a tener los mismos resultados”.

-¿Qué situación estamos viviendo, transitando los argentinos, los mendocinos?

-A nivel nacional, pienso que ha empezado el gobierno a volver sobre sus pasos. Éste no es el plan económico que vendió Milei en campaña, sino que es el plan de Sturzenegger y Caputo, que yo creo que esa es la gran desilusión que van a tener los verdaderos libertarios y todos los que creyeron en Milei. Hace unos días nos enterábamos del plan de Sturzenegger, de volver a los tickets canasta y a 12 horas de trabajo. De a poquito se va mostrando la verdadera cara de lo que quieren hacer con Argentina y que tanto Milei como sus funcionarios se parecen más a lo que vinieron a combatir, que es la casta.

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Creo también que estamos en una etapa en la que la agenda nacional se está llevando todo tipo de discusión, lo que está beneficiando mucho al gobierno de Cornejo.

-¿Por qué?

-Porque la agenda nacional se lleva toda la marca también por la impronta del gobierno, un gobierno disruptivo, con una comunicación brutal. Entonces eso impide en cierto sentido que la sociedad pueda visualizar el desgobierno de Cornejo, que no tiene para mostrar ningún logro positivo, y que solamente hace seguidismo nacional; mientras que acá no hay una buena gestión, que intente como mínimo paliar lo mal que la están pasando las familias mendocinas.

Me parece que beneficia por el momento a Cornejo, que además no lo vemos en la provincia. No es el Cornejo omnipresente de la anterior gestión, creo que es más un Cornejo estilo avestruz, con la cabeza bajo la tierra para que no se note que está.

-¿En qué cree que está fallando la gestión de Cornejo?

-En términos conceptuales, son funcionarios que se los ve muy cómodos, y cuando hay comodidad, hay mediocridad, eso en general. Falta gestión, falta plan. En Mendoza no hay una política proactiva para intentar contener el desastre que estamos viviendo y lamentablemente creo que vamos a seguir cayendo en términos de poder adquisitivo, en desempleo.

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-¿Qué ejemplos tiene?

-Por ejemplo en el sistema educativo. No hay un gobierno que esté poniendo en alimentación, en contención social, en calzar a los chicos, o sea, algo que haga que los pibes no dejen las escuelas.

O en seguridad... hay un ejemplo claro de que viven en Narnia. Hay una ministra de seguridad que después de un fin de semana con cuatro asesinatos en ocasión de robo, sale el lunes en medios diciendo que decomisaron no sé cuántas toneladas de cobre.

-Ustedes se han enfocado en el tema inseguridad con el observatorio...

-El 89% de los mendocinos dice que se sienten más inseguros y el 70% de las familias ha sido víctima de algún delito este año. Me parece que la seguridad es un tema que no se está abordando, que se mete abajo de la alfombra, y que no se está haciendo participar a los mendocinos de ese tema en la Legislatura, y que todo lo que salen son parches, cosas antiguas.

-Ante este diagnóstico ¿qué rol está teniendo la oposición en Mendoza?

-Creo que el rol de la oposición está siendo muy pobre. Hoy no veo ideas que sean escuchadas por el resto de la sociedad mendocina. Tampoco es que Cornejo sea muy complaciente para escuchar ideas diferentes, pero me parece que hay más un mirarse el ombligo. Y eso le hace mal a Mendoza, porque la comodidad y la mediocridad es el “siga-siga” hace que las familias mendocinas sigan sufriendo. Y nadie levanta la voz, incluso desde la Legislatura, que yo creo que es el ambiente más natural para estas cosas, eso no está sucediendo.

-¿Cuál es la consecuencia de todo esto?

-La consecuencia es que va a seguir la decadencia de la provincia institucional y van a seguir los recortes. Mendoza ha perdido en estos 6 meses por la recesión más de 140.000 millones de pesos, ha bajado la recaudación 16%, y eso se traslada en recortes en todos lados. En definitiva las consecuencias van a ser que las familias mendocinas van a vivir peor, y sin un horizonte de que este sacrificio que nos pide Cornejo y Milei sea para un futuro bienestar, todo lo contrario. Ojalá me equivoque, pero es lo que veo todos los días.

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-El Gobierno sale a decir que en medio de la crisis mantiene las cuentas ordenadas...

-A nivel nacional también dicen que tiene las cuentas fiscales ordenadas, pero eso es un dibujo y todos lo sabemos. Me parece que sí, hoy tienen el “Excel”, lo pueden mostrar, ahora todas las paritarias dan a la baja, están recortando, no están ayudando a los mendocinos. Somos una de las provincias más caras en términos de tarifas. Eso es gracias a una decisión del gobierno provincial.

-¿Cómo ve la relación entre Cornejo y Milei?

-Para el creador del Mendoexit, creo que está siendo seguidismo pragmático y un poco ideológico también, de apoyar en todo al gobierno de Milei, incluso a pesar de los intereses de Mendoza. Las ideas que sigue de que el Estado se retire del apoyo al sector privado no tienen ningún beneficio pragmático para Mendoza.

Y estamos viendo esa retirada, con la lucha antigranizo, con la salida del IDR, entre otros. Todo eso está combinado con una comodidad de un gobierno que hace ocho años y medio que gobierna, que lleva la mediocridad de no tener iniciativa, creatividad, de no querer discutir, de querer imponer. Entonces, seguimos como en una decadencia, digamos, casi permanente.

-¿Y por qué cree que triunfa esta gestión que ya viene de 8 o 9 años en la provincia si hay tanta mediocridad como denuncia?

-Porque no hay una propuesta que enamore más. Yo estoy convencida de eso, yo creo que lo volvieron a elegir a Cornejo porque era el viejo conocido y no tenían otra opción que los enamore más. Eso tiene que ver más con la oposición que con Cornejo. Entonces lo que ahora tenemos que hacer nosotros es hacer una mejor alternativa. Pero es más culpa de la oposición, que de Cornejo, que el radicalismo siga gobernando.

La interna peronista

-¿Cómo está el peronismo en Mendoza?

-No hay una coordinación en todo el partido que se ve en la Legislatura, incluso hasta hemos votado de tres maneras diferentes una sola votación. Nosotros venimos reclamando coordinación, pero me contestan en los diarios que eso no va a suceder. Yo no hablo por los diarios, yo le llamo a mis compañeros y les digo lo que opino. ni off ni nada.

-¿Y hoy no hay liderazgo, cree, dentro del PJ?

-Hay diferentes liderazgos. Hay diferentes liderazgos que se tendrían que coordinar. Pero hoy estamos en un momento en que nadie pueda conducir a nadie. Y más allá de lo que ha pasado, hay que hablarlo, hay que encerrarse y decirse lo que uno piensa. Pero sobre todo para tener una mirada en común para el futuro de la provincia. Pero hay algunos que piensan que no debe hacerse.

-¿El sector que vincula a Carlos Ciurca y Matías Stevanato quieren desplazar al kirchnerismo de Mendoza?

-Y según lo que dicen ellos mismos en los diarios, sí, pero a mí en la cara no me lo han dicho. Yo hablo con todos, pero nos lo mandan a decir por los diarios. Yo pienso que si volvemos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, vamos a tener los mismos resultados. Es una gran mentira esto de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Si seguimos destrozándonos en internas, vamos a tener los mismos resultados.

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Lo que sí estoy segura es de que de rodillas no se va a poder reconstruir nada, sino a través de los valores que forjen una nueva hazaña, una proeza para volver a enamorar a los mendocinos. Eso es lo que yo pienso. Y acá voy a estar en ese esquema de conjunto.

-Ahora, esas críticas que salen por los medios de comunicación ¿no se hacen internamente?

-Por lo menos a mí nadie me ha sentado a decirme las cosas que se dicen en los diarios. Para mí hay que hacer una mesa de coordinación, encerrarnos, decirnos lo que nos tenemos que decir, y empezar a construir una visión de futuro de la provincia.

Hay temas que hay que debatir, y que me parece que el peronismo debería por lo menos intentar tener una visión sintetizada entre los diferentes sectores. Nadie va a dejar de ser ni tener la identidad que tiene. Está bueno animarse a discutir diferentes miradas.

-¿Cómo le cayeron las declaraciones de Stevanato de que el PJ perdió 8 a 0 y los delanteros criticaban a los dirigentes y al DT?

-Yo pienso que el Matías y el Lucas (Ilardo) deberían sentarse, decirse las cosas y dejar de tuitear. Segundo, para hablar de fútbol hay que saber de fútbol. Si perdimos 8 a 0 yo empezaría a ver la defensa y el arquero. Pero, ¿sabes qué? Para mí un compañero que va a los medios y habla mal de otros compañeros le hace el juego a Cornejo. Estoy convencida de eso.

Yo si le tengo que decir algo a algún compañero, me encierro, se lo digo a la cara, como lo he hecho con Matías, con Emir, con todos, y sigo para adelante. No suma. Salvo que estemos en el internismo, ahí no me van a encontrar.

-¿Cómo se resuelve esto?

-Poniendo el bien común primero que los intereses personales. Haciendo una síntesis de lo que viene, de lo que pasó. Porque los responsables de que el peronismo esté así somos todos, y me incluyo. Así que me parece que tenemos que mirar un poquito más al futuro.

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-De la renovación partidaria del PJ, ¿aún no se está analizando nada?

-Que yo sepa, no, para mí tiene que ser alguien que tenga muchas ganas de trabajar, y unir las diferentes partes, y que tenga la libertad de poder decir lo que piensa. Para mí tendría que ser ese perfil, no te voy a decir quién porque al que yo diga lo o la van a “matar”, pero alguien con ese perfil.

-¿Cree que puede haber una unidad?

-Ojalá que sí. siempre que estén adentro todos. Debería ser un partido que abrace a todos, y que tenga en la cabeza a alguien que esté dispuesto a trabajar mucho por el peronismo, no por intereses personales.

-Acá en Mendoza cómo trabaja la oposición con respecto al gobierno de Cornejo?

-Desarticulada. Recuperar el peronismo y la provincia no se hace de rodillas, se hace sosteniéndose en los valores nuestros para grandes proezas y desde ahí a pensar en cómo recuperar una provincia.

-¿Y a nivel nacional? ¿cómo viene la conducción del PJ?

-Para mí quien tiene la mayor ascendencia sobre la militancia peronista es Cristina, pero nadie conduce todo el peronismo. Hay otros liderazgos que se están comunicando como son los gobernadores, como son los intendentes, como son los legisladores. Pero si lo ves en perspectiva, estamos desde mi punto de vista mucho más organizados que en la era de Macri. Pero creo que no es por una madurez del movimiento nacional y popular, sino que es el espanto de lo que tenemos enfrente. Pero es una buena noticia para el campo nacional y popular que los dirigentes que tenemos diferentes visiones nos empecemos a juntar y a hacer síntesis de lo que viene, cosa que no está pasando en Mendoza.

-¿Cuál es el rol que hoy tiene Cristina y qué papel puede tener de acá a futuro?

-El rol que está teniendo es muy activo, muchos dirigentes se juntan con ella y les piden su opinión. Es una voz muy importante por su experiencia.

-¿Y el suyo acá en Mendoza, dentro del PJ?

-Yo estoy para ayudar a reconstruir una visión de provincia en conjunto, y lo estoy haciendo, no sacándome fotos ni nada, sino hablando con otros sectores de la sociedad que nos dejaron de escuchar.

Me parece que hay muchos dirigentes que están como cazando en la misma pecera, que cada vez se parece más a un vaso de agua más que una pecera, y en realidad hay que hablarles más a sectores de la sociedad que nos dejaron de escuchar y que votaron otra cosa, sobre todo acá en el Gran Mendoza. Y a eso me estoy dedicando, de a poco a ir hablando con diferentes sectores y organizando, forjando redes. Hay que volver a hacer puente entre esos sectores y un partido, un movimiento que necesita ampliarse, necesita hablar para afuera, más que hacer chicanas en Twitter por dentro.

La opinión de Anabel Fernández Sagasti sobre varios temas

Malargüe Distrito Minero

-Lo primero que quiero dejar en claro es que todo tiene que estar dentro de la 7722. A mí me parece un déjà vu lo que estamos viviendo, porque en la fallida reforma primero dije que la única posibilidad de hacer minería en Mendoza era en Malargüe. Hoy volvemos a una propuesta que tenía el peronismo, en Malargüe es donde está la mayor riqueza y pero también hay más aceptación social; y la minería no se puede hacer en un lugar donde no hay aceptación social. Además confío en Celso Jaque como gestor de eso y me parece que ojalá sea una buena experiencia y que no avancen más de lo que la sociedad está dispuesta a avanzar. Creo que los proyectos tienen que aprobarse de a uno, no con un paquete completo. Es lo que dice la ley 7722. El peronismo o al menos parte del peronismo lo que va a pedir es eso, que sea uno por uno.

Lucha antigranizo con aviones

Es un tema que se viene discutiendo hace muchos años, pero es mediocre la discusión que tenemos de Mendoza como dirigentes, de los cuales me incluyo, porque nunca alguien vino con un estudio científico, y dijo “esto no funciona”. Pero directamente lo comparamos con una cruz de sal y terminó la lucha antigranizo. Pero se ve una decisión del Gobierno de retirarse como Estado, que no les importa el desempleo, el desarraigo que puedan tener los sectores rurales.

Fondos de Portezuelo del Viento

-Lo primero que hay que saber es que el Gobierno de la provincia no tiene ningún proyecto. Hace 8 años y medio que gobierna la provincia y no tienen ningún proyecto de infraestructura para Portesuelo del Viento. Ojalá que no se lo esté guardando Cornejo por si a este gobierno le va muy mal y quiera tener reservas para gastos corrientes. Ojalá que eso no pase porque sería muchísimo peor de lo que esperamos. Creo que hay que hacer obras de infraestructura que le den retorno a la provincia, de eso estoy de acuerdo con Cornejo, pero hay que empezar a discutirlo y no rifar la plata y utilizarla un gobernador como si fuera su billetera virtual.

Yo creo que tienen que haber proyectos que ayuden al desarrollo y a la generación de trabajo, que tengan retorno para que esa plata se pueda reinvertir, pero no veo que haya una discusión institucional alrededor de ese tema, no lo veo.

Me parece que tendría que decidirse institucionalmente qué se hace con él. Tener ciertos parámetros de cómo ese dinero va a beneficiar a todos, a toda la provincia, en lo productivo, en lo laboral, en lo educativo, en lo que decidamos en conjunto.

Privatización de Impsa

-Cornejo nunca estuvo de acuerdo con el rescate que se hizo de Impsa. A Impsa se lo intentó vender dos veces antes de capitalizarlo, no se pudo hacer. La idea era que siguiera funcionando y que pudiéramos rescatar los más de 700 empleados que tiene más todo el know-how y todo lo que representa Impsa para Mendoza.

Impsa lo que necesita es trabajo pero el gobierno nacional cortó todos los trabajos, no los subsidios, que estaba haciendo la empresa. Yo creo que hay que hacer lo imposible para que siga siendo Impsa una empresa, primero mendocina, que ese es el riesgo que hay con esto que quieren hacer. Segundo, que siga generando beneficios para Mendoza y las empresas mendocinas. Ahora, lo que quieren hacer para mí es un regalo de Impsa, no una venta, o una cuestión que tenga que ver con una visualización del futuro, ni nada menos de eso.

Juicio a Cristina

-Se está desarrollando el juicio sobre el atentado de Cristina, sobre los autores materiales, pero no se está investigando son los autores intelectuales ¿Quién mandó a matar a Cristina? es la pregunta que nos hacemos, y esta invisibilización que hay de este atentado a una expresidenta, nos hace ver un pacto de impunidad con los que mandaron a matar a Cristina.

A la jueza Capuchetti, Cristina la ha recusado seis veces porque, por ejemplo, el celular de Sabág Montiel, al otro día se borró y se rompió en manos de la Jueza. Después está la pista de que se ha probado el financiamiento de la familia Caputo, o Millman diciendo que iba a estar en la costa cuando la mataran. Todas esas líneas de investigación no se han investigado. En un país más o menos serio, por lo menos investigaría a otra persona. Esta situación, para mí, rompe el pacto democrático. Si a una persona que era la vicepresidenta le pasa esto, ¿que nos espera al resto?