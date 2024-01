Polémico consejo de Espert en medio del debate de la “ley ómnibus”: “No dialogués... y menos con la izquierda”

Durante el acalorado debate en comisiones de Diputados sobre la ley ómnibus propuesta por Javier Milei, José Luis Espert, diputado libertario, se acercó al Secretario de Educación, Carlos Torrendell, aconsejándole que “no dialogue” con los legisladores y “mucho menos” con los de izquierda. Este insólito consejo fue captado por los micrófonos y se filtró en la transmisión oficial. Además, Espert, participó de varios cruces con distintos diputados a los que decidió apagarles el micrófono o quitarles la palabra.

El incidente ocurrió cuando Torrendell realizaba una presentación sobre evaluaciones educativas en países comunistas. Ante una provocadora declaración del Secretario, la diputada de izquierda Romina del Plá buscó intervenir para hacer aclaraciones sobre las distintas corrientes de la izquierda. Espert, moderador del debate, se acercó al Secretario y le aconsejó en voz baja que no dialogara con la diputada de izquierda.

“No dialogues porque, si no, no terminás más, y menos con la izquierda”, dijo Espert al oído de Torrendell, comentario que quedó registrado en la transmisión oficial. A pesar del inusual consejo, el debate continuó.

Este episodio se suma a otras intervenciones polémicas de Espert durante el debate, incluyendo el corte del micrófono a Santiago Cafiero y un cruce con Nicolás del Caño. Espert ha sido criticado por su estilo confrontativo y por sus acciones durante las sesiones en la Cámara de Diputados.

El miércoles había tenido ya un encontronazo con Santiago Cafiero, a quien le cortó el micrófono por considerar que las preguntas que estaba haciendo no iban direccionadas para Eduardo Chirillo, el secretario de Energía, que anteriormente había realizado su exposición, sino para Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

“Usted tiene que ser respetuoso con los demás”, le dijo Espert a Cafiero, tras cortarle el micrófono, provocando el enojo del diputado de Unión por la Patria.”Vos no me vas a decir qué y a quién le tengo que preguntar”, disparó Cafiero hacia el economista, antes de pararse para ir al lado de su mesa. Espert respondió: “Te voy a cortar la palabra porque eran cinco minutos y vos usaste siete”. Luego, Cafiero volvió a su banca y a pesar de no tener audio en su micrófono siguió con su discurso a los gritos.

En esa misma sesión, tuvo otro cruce con Nicolás del Caño, cuando este se estaba extendiendo en su intervención. “No me corte la palabra”, le pidió el dirigente del PTS mientras Espert intentaba seguir con la lista de oradores. “Mire, diputado: que usted en Twitter nos amenace con ‘cárcel o bala’ no le da derecho a interrumpir. Estoy haciendo las preguntas y las consideraciones como hicieron los diputados de los distintos bloques, así que por favor cierre la boca. Cierre la boca”, sentenció el dirigente de izquierda.

Y ante la nueva interrupción de Espert, le dijo que estaba hablando con el ministro Franco y le reiteró cortante: “Cállese la boca”

Seguí leyendo