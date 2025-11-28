28 de noviembre de 2025 - 16:10

Pidieron allanar al financista vinculado al Chiqui Tapia en la causa Sur Finanzas

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó allanamientos y embargos en la causa que involucra al financista Ariel Vallejo.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a Chiqui Tapia.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia.

Foto:

Archivo
La Justicia Federal de Lomas de Zamora ha ordenado una serie de medidas cautelares, incluyendo allanamientos y el bloqueo de cuentas bancarias, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas, cuyo principal referente, Ariel Vallejo, es cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui” Tapia.

La fiscal federal Cecilia Incardona impulsó la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) que apunta a movimientos sospechosos de dinero a través de la plataforma de la firma.

Los sabuesos de la DGI detectaron que a través de las billeteras virtuales gestionadas por Sur Finanzas se realizaron transferencias que ascendieron a la impresionante suma de $818.000.000.000.

La denuncia apunta a un supuesto lavado de dinero, ya que entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica” y “sujetos no categorizados”, quienes operaron volúmenes multimillonarios, con los no categorizados moviendo $223 mil millones y los monotributistas $193 mil millones.

Claudio Chiqui Tapia
Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

La fiscal sostuvo que no puede descartarse la existencia de una verdadera ingeniería financiera orquestada para procurar el blanqueo de capitales de origen ilícito.

En el dictamen, Incardona destacó el “movimiento de sumas millonarias de dinero” por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol. Los clubes aparecen en la categoría de investigados.

Un punto central de la investigación es el rol del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que tendría como partes al Club Banfield y a la firma Banfileños SA, cuyos miembros ya están siendo investigados en otro expediente por presunto lavado de dinero. Anteriormente, se conoció que Sur Finanzas prestó casi $1000 millones a Banfield a través de este fideicomiso.

La figura de Vallejo y su entramado societario enfrentan una presión judicial creciente, ya que la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y 14 sociedades vinculadas.

Esta causa paralela, que comenzó en 2021, revisa una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández y hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.

La jueza solicitó copias de las demás causas en curso para integrar la información y detectar coincidencias en las operatorias que atraviesan al financista. La presencia de Vallejo llamó la atención no solo por el volumen de dinero movido, sino también por su creciente presencia en el fútbol argentino, siendo Sur Finanzas el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional desde 2023.

