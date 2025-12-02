Piden indagar a la exfiscal Viviana Fein por el "desastre" en la escena del crimen de Nisman

Ya jubilada, la mujer está imputada junto a otros funcionarios por el “descontrol” registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo del fiscal.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto en 2015 el fiscal Alberto Nisman, según consta en un extenso dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini.

Fein, ya jubilada, está imputada junto a otros funcionarios por el “descontrol” registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

El fiscal Nisman investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Irregularidades en la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman, el domingo 18 de enero de 2015. Ahora, el magistrado Ercolini deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a Fein como acusada.

Cuando el fiscal imputó a Fein en agosto pasado, señaló que las pruebas que debían haberse preservado fueron destruidas o alteradas, en un “verdadero desastre” cometido esa madrugada en el departamento que alquilaba Nisman en las torres Le Parc de Puerto Madero.

Alberto Nisman. La muerte del fiscal se investiga como homicidio. Por ejemplo, lo que pasó en el baño del lugar donde apareció el fiscal Nisman con un balazo en la cabeza, en un hecho que para la Justicia fue un asesinato vinculado a sus funciones.