Penitentes: el Gobierno busca una concesión a 50 años para un proyecto turístico integral, pero intentará habilitar un “parque de nieve” este invierno

El gobernador Rodolfo Suárez avanzó en la idea de reflotar el proyecto de Penitentes luego de su expropiación en 2017, pero no solamente como un centro de esquí, como lo ha sido históricamente, sino con el objetivo en ampliarlo a un proyecto integral en términos turísticos, culturales y económicos, con el foco en la generación económica y de empleo y con un marcado atractivo en zona de montaña.

Para eso, presentó un proyecto de ley para obtener el aval del Poder Legislativo y así llamar a una licitación en la cual se pueda ofrecer una concesión por hasta 50 años. En el mientras tanto, se está trabajando para que en corto plazo, es decir esta temporada de invierno y quizás también la del año que viene, para se pueda lanzar una pequeña concesión en pocos meses para habilitarlo como parque de nieve.

El proyecto, que ya está en manos de los diputados, es breve, ya que sólo tiene 3 artículos, y puntualmente hace referencia a esa autorización, que es necesaria para encarar una concesión en manos de privados a largo plazo, es decir hasta 50 años; así como también pide permiso al Poder Legislativo para tener la posibilidad de determinar el área específica para el futuro emprendimiento.

En el plano legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, adelantó que el miércoles que viene se dará estado parlamentario al proyecto, y entrará en comisiones. La misma seguramente estará en la de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), pero se podría realizar un plenario en conjunto con la de Economía.

Respecto a los plazos, no hay apuros, destacaron en el oficialismo, pero acotaron que se trata de un “proyecto sin tantas complicaciones”. En tanto, en el Frente de Todos decidieron no emitir declaraciones al respecto debido a que todavía no han estudiado la iniciativa, aunque sostuvieron en un primer vistazo que “hace ruido” que sea una concesión prevista a 50 años.

Por qué a 50 años

Según explicaron desde Casa de Gobierno a Los Andes, la meta es que Penitentes no solamente pueda reabrir y tener las refacciones que se necesita para volver a darle vida al proyecto, sino que pretenden un proyecto de gran envergadura, un “parque de montaña” que tenga en vista una explotación mucho mayor a un mero centro de esquí.

“Estamos pensando en una inversión importante para que se pueda explotar integralmente la zona. Si no ofrecemos un plazo mayor, los posibles interesados propondrán ofertas de menor relieve, porque no habrá una tasa de recupero que les sea atractiva. Tenemos que pensar que una vez que termine la concesión, todas las inversiones quedarán en manos provinciales”, acotaron desde Casa de Gobierno.

Sobre eso, se piensa en actividades alternas a todo lo relativo a la nieve, con la posibilidad de realizar actividades como cabalgatas, trekking o senderismo y excursiones, entre otros.

Pero para eso, entienden que el plazo por lo menos tendría que ser cercano a los 50 años, y para eso se necesita autorización legislativa, ya que por ley, el gobierno tiene la posibilidad sin pasar por la Legislatura de llamar a una licitación y posteriormente otorgar concesiones, pero sólo por 20 años como máximo, lo que es un “plazo corto”, remarcaron desde el entorno del Gobernador.

Entre los factores que juegan a favor de Penitentes, es la zona y ubicación, debido a que se encuentra sobre el corredor bioceánico, lo que garantiza un flujo de transporte todo el año. “Hay que pensar en otras circunstancias, como puede ser un lugar de tránsito incluso para los choferes de transportes, más allá de lo estrictamente turístico”, señalaron.

Otro dato que se tiene en cuenta es su cercanía al Parque Provincial Aconcagua, teniendo en cuenta que también podría ser un lugar de paso o de hospedaje para andinistas o simples turistas que ingresan por el día al parque y hacen trekking.

Corto plazo

Mientras tanto, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, sostuvo a Los Andes que desde hace tiempo se viene trabajando en el tema de Los Penitentes, y que “en paralelo al proyecto integral de máxima, trabajamos también en la cercanía, que es el invierno de este 2022″.

La funcionaria detalló que se está estudiando la viabilidad técnica y jurídica para buscar propuestas de corto plazo, y así poder tener una “apertura temporal esta temporada, con un proyecto coherente al que tenemos a largo plazo”.

“Estamos pensando en un parque de nieve, con el cual se pueda ofrecer a los turistas y mendocinos un espacio para poder disfrutar de la temporada”, expresó. No obstante, no se intentará habilitar los medios de elevación para una eventual temporada de esquí.

La Ministra apoyó el proyecto que busca una concesión a 50 años y marcó que se busca “un proyecto integrador que funcione todo el año y que ponga en valor Penitentes, con todo lo que tenemos para ofrecer en una zona que es privilegiada, y que puede aportar mucho tanto en turismo, como en generación de empleo, y tamibén en el ámbito económico y cultural”.

Larga historia

Respecto a Los Penitentes, hay varios eventos que se desarrollaron en los últimos años, principalmente durante la gestión de Alfredo Cornejo, en el que se expropió Penitentes en 2018, luego de una concesión que se había iniciado el 22 de noviembre de 1978.

Dicha concesión fue por 35 años y finalizó en noviembre del 2013, en la época donde gobernaba Francisco Pérez. Allí la sociedad Los Penitentes SA solicitó una prórroga de la concesión por el mismo período, pero fue ya con Cornejo en el poder que se rechazó la misma, el 27 de febrero del 2018, a través del decreto 217/18.

A partir de ese rechazo del Gobierno, Los Penitentes SA decidió ir a la Justicia e interpuso una acción procesal administrativa en la que solicitó la inconstitucionalidad del decreto de Cornejo. No obstante, el 31 de mayo de 2019, la sala II de la Suprema Corte de Justicia publicó la sentencia de la causa, mediante la cual resolvió no hacer lugar a la demanda impuesta por Los Penitentes SA, y reconoció la constitucionalidad del Decreto 217/18.

En tanto, el 11 de febrero del 2021 el Tribunal de Gestión Asociada N°3 del Poder Judicial validó la expropiación del centro de esquí y ordenó la “transferencia del dominio del inmueble” a la Provincia de Mendoza. Mediante esa sentencia, la Justicia mendocina desestimó todos los recursos de amparo presentados contra la expropiación.

En las resoluciones del fallo, la Justicia concluyó: “Ordenar la transferencia del dominio del inmueble expropiado a favor de la Provincia de Mendoza, debiendo girarse los oficios a los registros pertinentes”.

Mientras tanto, en el plano legislativo, en julio del 2019 las cámaras dieron sanción final al proyecto de ley del Poder Ejecutivo con el cual se le dio el aval para expropiar Penitentes, situación que se concretó un año después, mediante el decreto decreto 860 del 16 de julio del 2020, que oficializó la “expropiación de urgencia” de nueve parcelas del predio (42 hectáreas y 9.013,52 metros cuadrados).