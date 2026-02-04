"Pavorni" vs. "Peor Gobierno de la historia": el feroz cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el expresidente Alberto Fernández protagonizaron un cruce cargado de descalificaciones que fue desde la política hasta la estética personal.

Todo comenzó cuando Adorni publicó un video de una entrevista reciente de Fernández en Radio Con Vos, donde el exmandatario se refería a la licitación que perdió Techint frente a una empresa india . El funcionario libertario acompañó el recorte con un irónico "¿?" , cuestionando la postura del expresidente.

"Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que este de acuerdo en todo lo que es la política de Techint. Yo no quiero defenderlo a Rocca", decía Fernández en el recorte que levantó adorni

Fernández no tardó en reaccionar: "Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece", disparó, utilizando un apodo burlón y haciendo referencia a los tratamientos capilares de Adorni. "Lo que dije, y reitero, es que yo no defiendo a Rocca. Defiendo la industria nacional y el trabajo argentino", aclaró el exjefe de Estado.

Luego sumó: "Es un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%".

Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato. @madorni https://t.co/vpzVdJ1Blm

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2018867414759551155&partner=&hide_thread=false En un país donde el ministro de economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%. — Alberto Fernández (@alferdez) February 4, 2026

Adorni redobló la apuesta

La respuesta de Adorni subió el tono de la confrontación al introducir temas de la vida privada y judicial del expresidente. "Señor: en su caso, utilizar el verbo 'pegar' tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se 'pega', sino que se implanta", lanzó el jefe de Gabinete, en una clara alusión a la denuncia por violencia de género realizada por la exprimera dama Fabiola Yáñez.

Adorni redobló la apuesta con la gestión de la pandemia: "También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2018875078985855284&partner=&hide_thread=false Señor: en su caso, utilizar el verbo “pegar” tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se “pega”, sino que se implanta. También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a… https://t.co/Qdr0CpZXZC — Manuel Adorni (@madorni) February 4, 2026

El "archivo" como contraataque

Para cerrar la discusión, Alberto Fernández apeló al archivo digital. Publicó una captura de un tuit de Adorni del 19 de marzo de 2020, en el que el hoy funcionario pedía: "Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por los demás".

"PAVORNI este tweet fue antes o después de que no pudiste ir a pegarte pelo? Buscate un "problema honesto" diría Pappo. Ocupate del 3%...hablo de inflación", concluyó Fernández.