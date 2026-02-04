4 de febrero de 2026 - 09:51

"Pavorni" vs. "Peor Gobierno de la historia": el feroz cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni

La disputa comenzó por el conflicto entre el Gobierno y Techint, pero terminó con ataques personales. Hubo chicanas por implantes capilares, referencias a la denuncia por violencia de género y reproches por la cuarentena de 2020.

Pavorni vs. Peor Gobierno de la historia: el feroz cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni en redes

"Pavorni" vs. "Peor Gobierno de la historia": el feroz cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni en redes

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el expresidente Alberto Fernández protagonizaron un cruce cargado de descalificaciones que fue desde la política hasta la estética personal.

Leé además

Adorni explicó la salida de Marco Lavagna del Indec.

Manuel Adorni justificó la salida de Lavagna por diferencias sobre el índice de inflación

Por Redacción Economía
Crece la versión de un encuentro entre Javier Milei y Mick Jagger.

Política, Malvinas y rock: versiones cruzan a Javier Milei con Mick Jagger en Londres

Todo comenzó cuando Adorni publicó un video de una entrevista reciente de Fernández en Radio Con Vos, donde el exmandatario se refería a la licitación que perdió Techint frente a una empresa india. El funcionario libertario acompañó el recorte con un irónico "¿?", cuestionando la postura del expresidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2018818309375045748&partner=&hide_thread=false

"Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que este de acuerdo en todo lo que es la política de Techint. Yo no quiero defenderlo a Rocca", decía Fernández en el recorte que levantó adorni

Fernández no tardó en reaccionar: "Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece", disparó, utilizando un apodo burlón y haciendo referencia a los tratamientos capilares de Adorni. "Lo que dije, y reitero, es que yo no defiendo a Rocca. Defiendo la industria nacional y el trabajo argentino", aclaró el exjefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2018867278264324561&partner=&hide_thread=false

Luego sumó: "Es un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2018867414759551155&partner=&hide_thread=false

Adorni redobló la apuesta

La respuesta de Adorni subió el tono de la confrontación al introducir temas de la vida privada y judicial del expresidente. "Señor: en su caso, utilizar el verbo 'pegar' tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se 'pega', sino que se implanta", lanzó el jefe de Gabinete, en una clara alusión a la denuncia por violencia de género realizada por la exprimera dama Fabiola Yáñez.

Adorni redobló la apuesta con la gestión de la pandemia: "También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2018875078985855284&partner=&hide_thread=false

El "archivo" como contraataque

Para cerrar la discusión, Alberto Fernández apeló al archivo digital. Publicó una captura de un tuit de Adorni del 19 de marzo de 2020, en el que el hoy funcionario pedía: "Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por los demás".

"PAVORNI este tweet fue antes o después de que no pudiste ir a pegarte pelo? Buscate un "problema honesto" diría Pappo. Ocupate del 3%...hablo de inflación", concluyó Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2018909205835792837&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alberto Fernández rompió el silencio: denunció una operación de Milei y criticó la alianza con un Trump débil.

Alberto Fernández rompió el silencio: denunció una "operación de Milei" y criticó la alianza con un Trump "débil"

Por Redacción Política
Audios comprometen a funcionarios del Banco Central por venta irregular de dólar oficial.

Una grabación revela presunta corrupción en el Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández

Por Redacción Política
Leve caída del Índice de Confianza en el Gobierno al inicio de 2026.

Bajó la confianza en el Gobierno de Milei, aunque sigue por encima de gestiones anteriores

Por Redacción Política
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y lanza un nuevo régimen de pensiones.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y lanza un nuevo régimen de pensiones

Por Redacción Política