Bajó la confianza en el Gobierno de Milei, aunque sigue por encima de gestiones anteriores

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) , elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella , registró una caída en enero . A pesar del descenso se mantuvo por encima del promedio correspondiente a 2025.

El indicador alcanzó 2,4 puntos en una escala de 0 a 5, lo que representa un descenso del 2,8% respecto de diciembre . En la comparación interanual, el índice mostró una baja del 8% .

El informe destacó que el nivel de enero se ubicó por encima del registrado en el mismo período de las dos gestiones anteriores . En ese sentido, fue 5,2% superior al de enero de 2018 , durante la presidencia de Mauricio Macri , y 55,3% mayor al de enero de 2022 , bajo el gobierno de Alberto Fernández .

Tras una variación casi imperceptible en diciembre, cuando el índice había caído apenas 0,1% respecto de noviembre, enero mostró una baja más marcada, aunque todavía acotada . De este modo, el ICG comenzó el año levemente por debajo del promedio de la gestión Milei , situado en 2,44 puntos, pero por encima del promedio anual de 2025 , ubicado en 2,35.

Si bien a lo largo de la actual gestión se registraron episodios de mayor volatilidad, el informe señaló que en los últimos tres meses el índice se mantuvo en niveles relativamente similares .

Durante enero, los cinco componentes del índice registraron variaciones negativas. La capacidad para resolver los problemas del país cayó 1,7% hasta 2,84 puntos; la honestidad, 3,6% hasta 2,69; la eficiencia, 3,9% hasta 2,23; la evaluación general del gobierno, 2,6% hasta 2,22; y el interés por el bienestar general, 1,5% hasta 2,01 puntos.

El relevamiento también mostró diferencias significativas según los grupos sociales. En términos de género, la confianza continuó siendo mayor entre los hombres, con 2,52 puntos, frente a 2,27 entre las mujeres, reduciéndose la brecha por segundo mes consecutivo.

milei Leve caída del Índice de Confianza en el Gobierno al inicio de 2026. (archivo) CNN

Por edades, el nivel más alto se mantuvo entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 2,7 puntos, mientras que el grupo de 30 a 49 años siguió siendo el más rezagado. Entre los mayores de 50 años se registró un leve aumento, alcanzando 2,52 puntos.

En cuanto a la zona geográfica, el interior del país presentó el nivel más alto de confianza, seguido por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Además, quienes cuentan con nivel terciario o universitario manifestaron mayor confianza que aquellos con estudios secundarios o primarios.

El índice también fue más elevado entre quienes afirmaron no haber sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses, y se amplió de forma significativa la brecha según las expectativas económicas, con niveles muy altos entre quienes creen que la situación mejorará y mínimos entre quienes prevén un empeoramiento.

El estudio se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos en 38 localidades del país.