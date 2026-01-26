26 de enero de 2026 - 23:40

Una grabación revela presunta corrupción en el Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández

Las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido y ya forman parte del expediente judicial. En los audios, una inspectora del BCRA admite maniobras ilegales y señala responsabilidades jerárquicas.

Audios comprometen a funcionarios del Banco Central por venta irregular de dólar oficial.

Audios comprometen a funcionarios del Banco Central por venta irregular de dólar oficial.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La investigación judicial por las irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández incorporó una prueba de alto impacto: audios que comprometen a la línea técnica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sugieren la existencia de una estructura de corrupción interna.

Leé además

corrupcion en afa: cambian al juez que investiga la causa de la mansion en pilar vinculada a toviggino

Corrupción en AFA: cambian al juez que investiga la causa de la mansión en Pilar vinculada a Toviggino

Por Redacción Política
Javier Milei encabezó una multitudinaria recorrida en Mar del Plata.

"Tour de la Gratitud" en Mar del Plata: Milei habló por megáfono en medio de una marea de gente

Por Redacción Política

Según informó el diario Clarín, las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido y ya se encuentran en manos del juez federal Sebastián Casanello. En los audios se escucha a Romina García, inspectora del BCRA, dialogando con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, y reconociendo presuntas irregularidades dentro del organismo: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”.

La conversación está fechada el 1 de febrero de 2025 y revela que funcionarios del Banco Central habrían asesorado a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas. En el propio audio, la funcionaria admite la ilegalidad de esas prácticas al señalar: “Pero no podemos eso. Está prohibido eso”.

Jesica Cirio y Elias Piccirillo.
El&iacute;as Piccirillo junto a Jesica Cirio. (archivo)

Elías Piccirillo junto a Jesica Cirio. (archivo)

El material fue entregado por Carlos Sebastián Smith, alias “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. De acuerdo con su testimonio judicial, Hauque mantenía amenazados a varios directivos para poder operar sus financieras y acceder al dólar oficial en un contexto de brecha cambiaria superior al 100%.

En las grabaciones, García intenta presentarse como víctima de esas amenazas, pero al mismo tiempo afirma que las denuncias internas eran cajoneadas por las autoridades del Banco Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce. “En ese momento todos los de arriba lo sabían... mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo”, se escucha en uno de los audios.

A partir de esta nueva evidencia, la Justicia federal realizó allanamientos a fines de año en domicilios vinculados a cinco funcionarios del BCRA, incluida la propia García, y secuestró teléfonos celulares y computadoras.

Piccirillo, en tanto, cumple actualmente prisión domiciliaria por otra causa vinculada al armado de causas y narcotráfico. Según la investigación, habría grabado la conversación con el objetivo de extorsionar a su propio socio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno comenzó a definir la estrategia para impulsar el proyecto de Ley Penal Juvenil.

Ley Penal Juvenil: el Gobierno nacional negociará con la oposición para bajar la edad de imputabilidad

Por Redacción Política
Leve caída del Índice de Confianza en el Gobierno al inicio de 2026.

Bajó la confianza en el Gobierno de Milei, aunque sigue por encima de gestiones anteriores

Por Redacción Política
Javier Milei visitó San Rafael antes de las elecciones de octubre.

Elecciones: el Gobierno dice que es "probable" que Javier Milei visite un departamento clave

Por Redacción Política
El Gobierno evalúa distintas herramientas financieras, con aval de Nación, para distribuir los pagos en el tiempo y mejorar el perfil de la deuda provincial.

El Gobierno prepara una emisión de deuda para enfrentar vencimientos: cuánto debe pagar en 2026

Por Jorge Yori