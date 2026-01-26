Una grabación revela presunta corrupción en el Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández

Las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido y ya forman parte del expediente judicial. En los audios, una inspectora del BCRA admite maniobras ilegales y señala responsabilidades jerárquicas.

La investigación judicial por las irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández incorporó una prueba de alto impacto: audios que comprometen a la línea técnica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sugieren la existencia de una estructura de corrupción interna.

Según informó el diario Clarín, las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido y ya se encuentran en manos del juez federal Sebastián Casanello. En los audios se escucha a Romina García, inspectora del BCRA, dialogando con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, y reconociendo presuntas irregularidades dentro del organismo: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”.

La conversación está fechada el 1 de febrero de 2025 y revela que funcionarios del Banco Central habrían asesorado a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas. En el propio audio, la funcionaria admite la ilegalidad de esas prácticas al señalar: “Pero no podemos eso. Está prohibido eso”.

Jesica Cirio y Elias Piccirillo. Elías Piccirillo junto a Jesica Cirio. (archivo) El material fue entregado por Carlos Sebastián Smith, alias “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. De acuerdo con su testimonio judicial, Hauque mantenía amenazados a varios directivos para poder operar sus financieras y acceder al dólar oficial en un contexto de brecha cambiaria superior al 100%.

En las grabaciones, García intenta presentarse como víctima de esas amenazas, pero al mismo tiempo afirma que las denuncias internas eran cajoneadas por las autoridades del Banco Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce. “En ese momento todos los de arriba lo sabían... mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo”, se escucha en uno de los audios.