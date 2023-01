Patricia Bullrich le respondió a Maduro luego de que la llamara rata del macrismo: “No pudo tocar suelo argentino por narco”

Patricia Bullrich le respondió a Nicolás Maduro, quien se refirió a la presidente del PRO como una “rata del macrismo”. El presidente de Venezuela usó esos términos al justificar su ausencia a la cumbre de la CELAC.

“Maduro no pudo tocar suelo argentino por narco y por violador de los derechos humanos. Siento que su insulto demuestra el triunfo logrado. Al nombrarme enaltece mi decisión de impedir que toque suelo argentino”, dijo Bullrich a Infobae.

Este fin de semana, Bullrich hizo una presentación ante la DEA por la eventual visita de Maduro a la Argentina en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Dicha denuncia y otros reclamos por parte de la oposición y organismos de DDHH culminaron en la suspensión de la visita del mandatario.

Aunque su gobierno envió un comunicado donde afirmó que su visita había sido suspendida tras el conocimiento de un “plan elaborado en el seno de la derecha neofascista”. Momentos después de que se informó la suspensión, Patricia Bullrich, celebró en sus redes sociales.

Bullrich celebró la suspensión de la visita de Nicolás Maduro - Twitter

“¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador”, escribió.

“Ratas del macrismo”

Este miércoles se conoció un audio de Nicolás Maduro a través del cual les explicó a sus seguidores porque no vino a la Argentina. “Decidí no ir por informaciones muy delicadas. No era una simple provocación de una marcha, era algo más grueso”, dijo.

“(Estaba) coordinado desde la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial. Era algo más grueso... grueso grueso. Confirmado. Y bueno, era entrar en combate en territorio distinto al de Venezuela”, agregó.