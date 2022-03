Paritarias 2022: ATE bajará la oferta del Gobierno a los trabajadores y SUTE sigue negociando

El Gobierno provincial transitó un extenso día de paritarias con gremios estatales de la provincia, y mejoró la propuesta salarial para el año 2022, que se replicará -con leves modificaciones- durante la semana al resto de los sindicatos. La oferta que se presentó mantendrá un 40% de aumento en tramos, pero se engrosarán los porcentajes de subas salariales en el primer semestre, de manera tal que haya más aumentos en menos tiempo, como forma de lucha contra la inflación. También se adelantarán las mesas de revisión salarial y habrá cambios con el bono, que ahora será fijo de $7.200 pero además será remunerativo, pero no bonificable.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicaron que en promedio, la suba irá de 48 a 53% y anunciaron que bajarán la propuesta a las bases para votarla. Al cierre de esta edición, el SUTE seguía negociando con el Gobierno la propuesta salarial.

La jornada comenzó ayer temprano por la mañana con una concentración de trabajadores de ATE, quienes estuvieron en la apertura de las negociaciones en el estadio Arena Aconcagua. No obstante, la propuesta final no apareció sino luego de 8 horas de discusión, tras algunos retoques y negociaciones. En el mientras tanto el gremio amenazó por momentos por iniciar procesos de movilizaciones y protestas con cortes de rutas si no había mejoras “significativas” en la oferta 2022, y pusieron énfasis en una oferta “en blanco”, que fue lo que terminaría presentando el Gobierno.

Tan debatida estuvo la jornada, que de las tres reuniones paritarias previstas en la agenda original, buena parte la consumió sólo la primera de las citas. A las 9 de la mañana arrancó ATE salud (conocido también como régimen 15); a las 10 estaba previsto ATE Administración Central, que recién arrancó pasadas las 18 horas. A las 15 estaba previsto el encuentro con el SUTE, que terminó ocurriendo al pasadas las 20.30.

El Poder Ejecutivo venía de un fin de semana cargado por la Fiesta de la Vendimia, en la cual otros sindicatos, como fue el caso de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), se manifestaron en varias actividades oficiales, tales como el Carrusel, como así también en la fiesta de la Cosecha -en el caso del gremio docente-, lo que evidenció el malestar de la gestión de Rodolfo Suárez en medio de las negociaciones salariales.

Lo cierto fue que, tras una primera oferta presentada que fue insuficiente para ATE, que paritó en la mesa del Régimen 15 de Salud (no profesionales), el Ejecutivo presentó una nueva que sí fue tomada por el sindicato, que anunció que la evaluarán las bases.

Beatriz Martínez, flamante subsecretaria de Modernización, explicó a Los Andes que la misma tiene cambios con respecto a la que se envió el 17 de febrero pasado. Por un lado, seguirá el 40% de aumento al básico (remunerativo y bonificable), pero con la particularidad de que se engrosarán los porcentajes de aumentos en los primeros tramos; por lo que, en el primer semestre, la suba acumulada será del 20%; mientras que en la propuesta anterior, la misma era del 16%.

En este sentido, habrá una suba del 12% en marzo, un 4% en abril y un 4% en junio. El resto de los incrementos del segundo semestre serán de un 5% para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

El otro cambio es que se propuso adelantar la revisión paritaria, que en la oferta original sería en noviembre, para el mes de septiembre. En el Ejecutivo señalan que es un acercamiento con los gremios, teniendo en cuenta que ellos proponían dos mesas revisoras: una en el primer semestre, y la otra a fin de año.

Por último, se propuso que el bono a estatales sea remunerativo pero no bonificable, por lo que incidiría, si se acepta, en el Sueldo Anual Complementario (SAC), pero no en los aportes jubilatorios. Además, sería una suma fija en 12 cuotas de $7.200.

De esta manera, este bono ya no sería de $115.600 en 12 cuotas (en negro); sino que se rebajaría a $86.400. “La diferencia es la que se transforma en remunerativa e impacta en el aguinaldo, y también en ítems particulares de cada sector”, sostuvo Martínez al comparar ambas propuestas.

“El Gobierno hizo una propuesta salarial 100% remunerativa, cuidando los recursos del Estado y con el objetivo que los trabajadores del Estado puedan tener una buena oferta provincial. Estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho para ofrecer una propuesta con un trabajo minucioso y mucho diálogo”, marcó la funcionaria, quien destacó que se realizaron 41 reuniones técnicas para llegar a este punto de la discusión.

Ítem y pases de regímenes

Por otro lado, entrando en la negociación de forma particular con el Régimen 15 de Salud, el Poder Ejecutivo ofreció un ítem llamado “Función Especial y Crítica”, en el cual se “priorizará al personal que tuvo tareas esencial en la pandemia”.

“Estamos hablando de enfermeros, técnicos, profesionales sanitarios, servicios generales, trabajadores del sector de ancianidad, minoridad y discapacidad, entre otros, que estuvieron trabajando a pleno en la pandemia”, aclaró la Subsecretaria, y destacó que serán aumentos de entre un 20 al 50% según cada función.

En tanto, también se agregó en la propuesta el pase de los licenciados en Enfermería de Régimen 15 (no profesionales), al Régimen 27 (profesionales). Desde ATE indicaron que son alrededor de 300, y en el Gobierno acotaron que dichos pases serán de manera periódica a partir de marzo. “Sin dudas nos parece que es un reconocimiento para aquellos que estén contemplados, porque además verán incrementos salariales”, marcó Martínez.

“Esperamos que acepten la propuesta porque la oferta ha sido en base al diálogo”, cerró.

Los afiliados deciden

Desde el gremio, Roberto Macho, principal referente de ATE, se mostró optimista en base a la última propuesta presentada, y destacó que, con todos los aumentos en blanco, rondará entre el 48 y el 53%. Fue de esa manera que adelantó que la misma se bajará a las bases para que decidan a partir de hoy con un plebiscito, que se desarrollará luego del mediodía.

En tanto, sostuvo que volverán en mayo a sentarse a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, tal como se acordó con el Gobierno, más allá de la revisión del salario en base a la inflación que se dará en septiembre.

Sobre el pase del régimen 15 al 27 de los licenciados en Enfermería, el dirigente gremial se mostró satisfecho y destacó: “Hemos hecho una conquista histórica. El Gobierno Provincial ya presentó resoluciones para compañeros que pasarán en marzo y abril al régimen 27. El resto será progresivo”.

“Estamos hablando de una recomposición salarial que va a variar para los compañeros entre un 48 al 53%. Mañana habrá simulaciones para los trabajadores para saber cómo irá variando el aumento salarial del salario real y en blanco. No tendremos aumentos en negro. Hemos tenido un reconocimiento y una conquista histórica de los mal llamados no profesionales”, terminó.