Pablo Moyano presiona antes de la paritaria de Camioneros: “Vamos a pedir más de 100% de aumento”

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, calentó la previa de las negociaciones paritarias que se iniciarán la próxima semana. En las últimas horas lanzó una fuerte advertencia a los empresarios: “Vamos a pedir más de 100% de aumento”.

Las declaraciones de Moyano se producen después de que se destrabara el conflicto con los neumáticos, tras más de 14 horas de reunión entre representantes de empresas y del gremio SUTNA en el Ministerio de Trabajo, que provocó el freno total de la producción en el sector automotriz, detalla TN.

El dirigente gremial en declaraciones a CNN Radio aseguró: “Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros, el pago de un bono a fin de año y el aumento de un montón de adicionales. Que no vengan los empresarios con dos pesos con cincuenta. Si no, como siempre ha hecho nuestra organización, se discutirá y peleará el salario en las calles”. Y agregó que en la primera audiencia del martes “vamos a ver con qué vienen los empresarios”.

Pablo Moyano. / Foto: Gentileza

En el mismo sentido, remarcó: “Deben tener en cuenta que esta actividad, el transporte, junto a la salud fue la única que trabajó en la pandemia. Si no había transporte en la pandemia hubiera sido peor el desabastecimiento. Bueno, llegó el momento de hacer un reconocimiento a los miles y miles de trabajadores que dieron su vida prácticamente para que hubiera alimentos y medicamentos en el peor momento de la pandemia”.

Y amplió: “De lo que se está hablando es de que hay una inflación de 100 puntos, así que nosotros vamos a pedir un poco más, por supuesto, y un bono importante”.

Para subir la presión en la previa de las negociaciones, Moyano advirtió sobre el “poder de fuego” de su gremio. “Esperemos a la audiencia del martes. Empieza a las 14, así que si 14.05 ya bajamos es porque los tipos no vinieron con nada. Esperemos que sean inteligentes y reconozcan el esfuerzo que hicieron los camioneros”, dijo, y añadió: “Hay gremios que tienen más poder de fuego y otros, lamentablemente, no lo tienen por ser más pequeños”.

Por otro lado, el dirigente negó su posible ruptura con la CGT: “Eso lo instaló algún periodista. Hay diferencias, como en todos los sectores, pero no iba a cometer la irresponsabilidad de retirarme o renunciar”.

En primera línea, los cosecretarios generales de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. / Foto: Télam

Pablo Moyano: “Los voy a volver locos, al Presidente o a Massa”

Moyano aludió al conflicto social que recrudeció durante la última semana a partir del reclamo de las organizaciones sociales. “Está todo mezclado. Hay un reclamo legítimo de organizaciones sindicales que están discutiendo paritarias para empatar o superar la inflación, y hay un sector político identificado con el Polo Obrero que creo está buscando otras cosas”.

Y profundizó: “Hay un terrible desgaste hacia el Gobierno nacional. Ellos están peleando no solo para tener un trabajo digno, sino para conseguir más planes. Creo que ya no se soporta más seguir implementando más planes sociales. Lo hay que generar es trabajo genuino”.

Alberto Fernández en un encuentro con los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. / Foto: Casa Rosada

El dirigente de la CGT habló sobre su vínculo actual con la gestión del Frente de Todos: “Este es nuestro Gobierno y lo vamos a defender hasta el último día. Haremos lo posible para que el próximo sea peronista, pero uno tiene una responsabilidad y no me voy a callar cuando veo cosas que perjudican a los trabajadores. Se lo he dicho al presi, se lo he dicho a Massa y a la señora Vicepresidenta: el Gobierno debería ser un poco más duro para controlar la inflación”.

“Le hemos solicitado a Alberto Fernández tres o cuatro medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los trabajadores. Una es una suma fija o un bono por tres meses, fundamentalmente a aquellos gremios que no pueden llegar a cubrir la canasta básica; le hemos pedido que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren el salario familiar por hija o hijo; y que eleve el impuesto a las ganancias de una vez por todas”, enumeró, y concluyó: “Los voy a volver locos, o al Presidente o a Sergio, para que empiecen a darles estas cosas a los trabajadores”.