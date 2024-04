Pablo Moyano aseguró que a los dirigentes del PJ “les falta decisión” para enfrentar a Milei

El co-secretario de la CGT, Pablo Moyano, lanzó críticas hacia los dirigentes del Partido Justicialista (PJ), señalando que “les falta decisión” para enfrentar al gobierno de Javier Milei y “ofrecer esperanza a la gente”.

“Hay que reorganizar el peronismo para que pueda ofrecerle esperanza a la gente, con todas las dificultades que tuvo”, expresó el líder sindical de Camioneros.

Asimismo, destacó la importancia de que cada gobernador defienda los intereses de su provincia, pero subrayó la necesidad de una alternativa al modelo libertario actualmente en marcha, informó Noticias Argentinas.

En cuanto al rol de los dirigentes del PJ, Moyano señaló que “les falta más decisión” y destacó la importancia de una renovación dentro del partido, enfatizando en la presencia de dirigentes jóvenes con capacidad de liderazgo y conducción.

Sin embargo, el sindicalista advirtió que “con las necesidades actuales que tiene la gente, hablar de internas dentro del partido sería una falta de respeto”. Así se refirió Moyano en declaraciones a FM Bunker de Merlo.

En este sentido, Moyano anticipó que el 1 de Mayo no solo será un día para conmemorar el Día del Trabajador y honrar a los mártires de Chicago, sino que también será una jornada de protesta contra el modelo económico vigente.

Pablo Moyano amenaza con parar el país si no recibe el aumento

Pablo Moyano amenaza con parar el país el próximo lunes.

Asimismo, el secretario general de la CGT ratificó hoy la postura del sindicato de convocar a un paro si no se actualizan los salarios según los aumentos acordados con las cámaras empresariales. Estos incrementos, que aún no han sido homologados por el Gobierno debido a consideraciones sobre su impacto en la inflación, son fundamentales para el sector.

Moyano estableció un plazo claro: las empresas tienen hasta el próximo lunes para realizar los depósitos correspondientes a los aumentos pactados.

Advirtió que si no se efectivizan los pagos del 25% acordado para las 18 ramas del transporte, junto con un adicional del 2% para trabajadores de sectores como correo, logística y expresos y mudanzas, se activarán medidas de fuerza que afectarán a unos 250.000 empleados del transporte en toda la nación.

En sus declaraciones, Moyano hizo hincapié en que esta no es una amenaza, sino una advertencia legítima en defensa de los derechos laborales. Subrayó que todas las empresas dentro de la actividad deben cumplir con el pago del aumento, ya que aquellas que no lo hagan se enfrentarán a la paralización de actividades a partir del próximo lunes.

El reclamo central de Moyano es la implementación del acuerdo salarial acordado el 23 de febrero, que establece un incremento del 45% dividido en dos tramos (25% en marzo y 20% en abril).

Por otro lado, volvió a criticar la postura del gobierno, acusándolo de no darle importancia a los trabajadores al no validar el aumento que se solicita, a pesar de la presión inflacionaria y la aplicación del impuesto a las ganancias.

De esta manera, el sindicalista amenazó que si las empresas no cumplen con el aumento salarial, se paralizarán las actividades en todo el país.