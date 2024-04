Luis Petri en Alvear: “Hay que resolver el desquicio que nos dejó el kirchnerismo”

Casi por sorpresa, así se presentó el ministro de Defensa, Luis Petri, en la estancia Estanchite en General Avlear y se sumó a la jornada campera que lanzó oficialmente la Fiesta Nacional de la Ganadería.

El mendocino que fue elegido por Javier Milei para comandar la cartera de Defensa, aseguró que todo el Gobierno Nacional está abocado a “resolver el desquicio que nos dejó el kirchnerismo” porque “dejaron un estado devastado”

Pasadas las 13, cuando los comensales habían ingresado a la carpa y los integrantes de la Cámara Joven de Comercio se disponían a servir una “carbonada mendocina” como entrada, hizo su irrupción en el Día de Campo el ministro de Defensa.

Luis Petri fue parte del lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

“He venido en muchísimas oportunidades y no iba a dejar de venir hoy estando en Mendoza a una fiesta que cada vez adquiere más relevancia, más protagonismo, y que sin lugar a dudas es la antesala perfecta para la Fiesta de la Ganadería”, comenzó diciendo el ministro.

En un corto diálogo con la prensa, el titular de la cartera de Defensa remarcó que gran parte de su función es “reivindicar a las Fuerzas Armadas después de tanto destrato, de tanta humillación que recibieron durante tanto tiempo por el Kirchnerismo”.

“Siempre pongo este ejemplo, una de las empresas del Estado que debía construir barcos, hacia bicicleteros, mobiliario de plaza y monumentos de Néstor Kirchner. Esa no es la Defensa que queremos con Javier Milei, nosotros queremos una defensa que se involucren en la lucha contra el terrorismo, en la custodia de la soberanía, en el control y en vigilancia de nuestro espacio marítimo para que no exista depredación de nuestros recursos, que imposibilite que aviones no identificados ingresen en nuestro espacio aéreo”, agregó.

Al ser consultado sobre la reciente visita de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, el Ministro de Defensa recordó que “estamos alineados con Estados Unidos, estamos alineados con las democracias occidentales a diferencia de lo que ocurrió con la anterior gobierno que se abrazaba a Venezuela, Nicaragua, Irán y Rusia. La alineación es clara y ayer se vio una demostración”.

Luis Petri no perdió la oportunidad de probar unos pasteles fritos, en el Día de Campo.

Tras mencionar la donación que realizó los Estados Unidos de 34 millones de dólares con un avión Hércules, Petri volvió a criticar al kirchnerismo al recordar que “en los 16 años que les tocó gobernar, prácticamente no se hicieron adquisiciones importantes” por eso “estamos en proceso de negociación para que la República Argentina recupere la capacidad supersónica, para que adquiera aviones caza y es algo trascendental para garantizar la soberanía, para custodiar nuestro espacio aéreo”.

Le pegamos una piña a la inflación

El ministro de Defensa aseguró que la gestión de Javier milei está “ordenando un país y resolviendo los principales problemas que tiene la Argentina, que es la inflación y equilibrando las cuentas públicas”.

“Los datos lo demuestran por sí solo, ha bajado el riesgo país, el central acumula reservas y le hemos pegado una piña a la inflación, que este mes va a estar en los 10 puntos o por debajo, con lo cual claramente las políticas económicas que vienen realizando el Gobierno están dando espectaculares resultados en un muy corto plazo”, enfatizó.