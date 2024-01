Pablo Moyano: “El objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus y movilizar el 24″

Hoy comenzó segunda jornada del plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto enviado por el presidente Javier Milei. En este contexto, el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, declaró que “la CGT está más unida que nunca” con el objetivo de “voltear el DNU, la ley ómnibus y realizar una gran movilización el 24 de enero”.

“Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus, movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando en las distintas actividades”, afirmó Moyano en una entrevista con Radio 10. El sindicalista instó a la CGT a permanecer en “estado de debate, alerta y movilización permanente” ante lo que considera “tiempos jodidos”.

El triunviro de la central obrera expresó su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno de Milei, anticipando que “la bronca va a ir aumentando”. “Hoy el objetivo de la CGT es que no se vote. Llegar a los 129 diputados para que el DNU no llegue al Congreso y no se pueda votar así como está hoy”, remarcó.

“Nadie puede discutir que fue votado democráticamente por la mayoría de los argentinos, pero lamentablemente estas primeras medidas fueron contra la gente, contra los laburantes, contra los jubilados y desviando toda esa ganancias para las grandes corporaciones”, opinó.

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. (Web)

Moyano cuestionó el DNU y la ley ómnibus, atribuyéndoles origen en el Grupo Techint y Mercado Libre. Afirmó que estas medidas afectan a los trabajadores y favorecen a grandes corporaciones. “Techint te puso el presidente de YPF [Horacio Daniel Marín] y quién va a construir las toneladas de caños para seguir con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner”. En la misma línea siguió: “Fueron todas medidas en contra de los trabajadores y se van a empezar a ver las reacciones de los diferentes sectores como fueron los cacerolazos”.

En relación con la movilización, indicó que “es para exigirle y acompañar a aquellos diputados que tienen que poner la cara frente al pueblo y rechazar este DNU que viene a aniquilar derechos de los trabajadores. Queremos que los diputados del peronismo rechacen este DNU”.

La medida de fuerza comenzará a las 12 del mediodía y terminará a la medianoche del 24 de enero, un día antes de la jornada prevista por el Gobierno nacional para que se apruebe la ley ómnibus.

Sobre el final de la entrevista, Moyano negó cuestionamientos internos en Unión por la Patria y destacó la unidad en la CGT frente a las reformas propuestas por el gobierno de Milei. “Tuvimos diferentes charlas, hemos estado reunidos tratando de reconstruir, de llevar adelante la autocrítica que necesita Unión por la Patria”.

“Había trascendido que Sergio Massa estaba en contra del paro, pero no. Se ha discutido de todo, cómo fue la derrota, nos dio una planificación de lo que se viene que lamentablemente van a ser muy complicados los próximos meses. Es algo de la CGT (hacer un paro). Como yo no planteo cosas de la política o medidas que se han tomado, nadie puede intervenir en el órgano de la CGT”, finalizó el dirigente.