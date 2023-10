Otro conflicto en Las Heras: Orozco pagará un bono antes de finalizar de su gestión

El jefe comunal electo por Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti encaró un proceso de transición que no ha dado demasiados frutos. Y una noticia sucumbió fuerte: el municipio que administra Daniel Orozco abrió una instancia paritaria para otorgar un bono aunque las repercusiones se conocerán el lunes, luego de la reunión que ambas partes tienen prevista.

Desde la comuna aseguraron que la posición sólida de las finanzas permite ayudar a los empleados municipales en medio de la escalada inflacionaria. Se destinarán cerca de $300 millones y beneficiará a unos 3.600 empleados (entre los de planta y contratados) en las diferentes categorías.

La Municipalidad de Las Heras atraviesa tiempos complejos luego de las elecciones. El intendente Daniel Orozco entregará la gestión a un ex funcionario, Francisco Lo Presti pero ambos están en veredas opuestas. No estaba en sus planes, porque pretendía que Martín Bustos fuera su sucesor, pero perdió las elecciones con La Unión Mendocina.

El médico radical que salió del oficialismo para acoplarse a Omar De Marchi con intenciones de ser vicegobernador, dispuso una medida que ha despertado polémica en Cambia Mendoza, aunque oficialmente no dirán nada hasta el lunes. Allí habrá una reunión entre funcionarios municipales y el equipo de transición que armó el dirigente que asumirá en diciembre.

El acto paritario se celebró ayer entre el intendente Daniel Orozco y los funcionarios Carlos Nofal, Eduardo Viñals y Miguel Juárez. Del lado gremial se sentaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y del Sindicato de Empleados y Obreros de la Municipalidad Las Heras (SOEM).

Daniel Orozco, intendente de Las Heras y candidato a Vice Gobernador en la fórmula con Omar De Marchi (La Unión Mendocina).

Según el Acta Acuerdo a la que tuvo acceso Los Andes, la comuna ofertó el pago de un bono (en dos pagos) a empleados y empleadas municipales según la categoría. La suma será de carácter no remunerativo (no está sujeta a descuentos) y no bonificable.

Así, de las categorías A a la D inclusive recibirán $100.000; quienes tengan categorías E, F, G y H se harán de $80.000 mientras que las clases más altas (de la H hasta la I inclusive) percibirán $60.000. El pago se hará en dos partes a pagarse el 27 de octubre y el 20 de noviembre de este año.

“La presente oferta se realiza teniendo en cuenta las disponibilidades financieras del municipio y las restricciones impuestas por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, dice el acta. Acto seguido, los representantes gremiales dejaron sentado que se comience “un cronograma paulatino de blanqueo de todos los ítems y no bonificables que existen a la fecha”. Eso incluye mejora en las asignaciones familiares, en las condiciones laborales y medioambiente del trabajo del personal, pase a planta de quienes tienen contratos de locación, mejora en el ítem de títulos profesionales, entre otros planteos.

Esta disposición se suma a lo firmado el 11 de mayo, luego de abrochar un aumento del 100% a los empleados municipales en medio de la campaña electoral. El acuerdo incluyó un bono extraordinario de $15.000 que se cobró el 15 de mayo, y un bono mensual de $18.500 que se cobra desde mayo y hasta diciembre.

Intendente electo de Las Heras por el Frente Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti Foto: Orlando Pelichotti

También se paga, desde mayo y hasta diciembre, un 10% mensual no acumulativo a la clase A3 (respetando los coeficientes de escala para las demás categorías). Ese paquete cerraba un 100% anual, según habían informado desde el municipio.

Las explicaciones

“Considerando la sólida posición económica en que se encuentra el municipio, se han analizado algunas opciones de uso de fondos y teniendo presente el creciente nivel de inflación nacional y la difícil situación que eso genera en la economía de las familias, se optó por dar un bono que ayude a mitigar las carencias y mejorar en algo la vida de la familia lasherina”, explicó a este medio Carlos Nofal, secretario de Hacienda del municipio.

Argumentó en términos financieros la decisión. “En lugar de seguir renovando plazos fijos con el excedente creciente de dinero, se entendió más noble en este momento separar una parte para pagar un bono. Considerando, además que un bono no compromete a la próxima gestión”, remarcó.

En el entorno de Lo Presti no escondieron cierta incomodidad con la decisión de Orozco, que costará unos $300 millones. “Nunca se comunicó que se iba a abrir una paritaria”, dijeron a Los Andes. No obstante, profundizarán más el tema luego de la reunión que mantendrán los interlocutores de Orozco y los de Lo Presti aunque adelantaron que “hubo mala fe en la relación”.