Las Heras: dudas y sospechas en la primera ronda de transición de gobierno

Con poco de diálogo y más sospechas y dudas, comenzó el proceso de transición en el departamento de Las Heras, sin dudas la comuna que más enfrentamiento político generó en la campaña electoral provincial, que terminó con la elección de Francisco Lo Presti (Cambia Mendoza) como el sucesor del actual jefe comunal, Daniel Orozco (La Unión Mendocina).

El departamento del norte mendocino ha sido el eje de la discusión electoral, con múltiples denuncias y respuestas tanto hacia el municipio, como también desde la propia comuna. Un dato a tener en cuenta de la gravedad de la situación es que hasta el día de hoy no ha habido algún tipo de llamada o comunicación entre intendente saliente y electo, que dicho sea de paso, compartieron gabinete durante gran parte de la gestión (Lo Presti fue secretario de Obras Públicas de Orozco).

Este lunes, no obstante, hubo un primer encuentro entre “equipos técnicos” o referentes de ambos espacios políticos este lunes por la tarde en el municipio. Del equipo de Lo Presti participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el exprecandidato a intendente, Fabián Tello; el extitular de Contaduría de Las Heras, Javier Tolín; el exdirector de Asuntos Legales, Mauro Homan; y la exsubdirectora de Capital Humano, Paula Candelieri.

En tanto, desde la municipalidad de Las Heras, Orozco envió a Pablo Petasny, subsecretario de Salud y presidente de la empresa municipal; Carlos Nofal, secretario de Hacienda; Andrés Ramos, director de Legales; y Eduardo Viñals, director de capital humano.

Visiones separadas

Desde Cambia Mendoza, si bien mencionaron que fue un diálogo cordial, pusieron énfasis en que aún no han accedido a la información sensible, tanto en términos económicos como en el devenir del aumento o no del personal en planta, y las obligaciones en temas de recursos a futuro.

El diputado Andrés Lombardi (presidente de la Cámara Baja) es uno de los miembros del equipo que mandó Francisco Lo Presti a negociar la transición con Daniel Orozco. Foto: Orlando Pelichotti

“Es importante discutir la situación del municipio, en diciembre nos vamos a hacer cargo de la comuna y hoy por hoy no tenemos la información precisa. Dijeron que no iban a interponer trabas pero aún no hemos tenido acceso”, aseguraron a Los Andes.

Desde el oficialismo provincial aseguran que la idea era que llevaran información de Hacienda, pero “no trajeron nada prácticamente”. De esta manera, se emitió una “nota formal” con la cual se requirió información precisa para la semana que viene, fecha en la que volverá a haber una nueva reunión.

Por otro lado, se fraccionaron los temas para tener información, que está relacionada con la “situación económica general del muinicipio; el recurso humano; el plan de obras con las partidas comprometidas y los servicios; y los temas relacionados con salud, deportes y el resto de la gestión.

Quien se limitó a hacer algunas declaraciones fue Lombardi, quien expresó que fueron “con expectativa de recibir información, pero fue poca. Esperamos que el flujo sea mayor en los próximos días”. Tambien dijo que solicitó “con requisitos formales y de profesionalismo la información; que se deje constancia de lo hecho y lo exigido para la próxima reunión”, que podría ser el martes que viene.

Los Andes dialogó con otros referentes del nuevo gobierno, quienes manifestaron que si bien ven algunos funcionarios que están tratando de “favorecer” la transición, “otros son poco colaborativos”. “No hay un mensaje claro para la transición. Esperamos que ‘aflojen’ y brinden información de calidad, porque es el lasherino el único perjudicado de esta situación”, cerraron.

En tanto, desde la otra vereda, este medio se comunicó con Petasny, quien negó que haya “mala fe” en este proceso, y puso en valor el hecho que se haya dejado establecido un cronograma de trabajo con las áreas a tomar en cuenta en la transición.

“No teníamos toda la información que nos requirieron. Para eso fue la primera reunión, para tener el tiempo de extraer toda la información requerida con los pedidos de informes y actas que ya ingresaron al Municipio”, marcó el funcionario actual.

En este sentido, mencionó que aguardan reuniones que podrían ser dos veces a la semana para acelerar la propia transición y que ingrese el nuevo gobierno “de la mejor manera”.

“La idea es agilizar todo, con buena predisposición y de forma ordenada, porque es la gente la que está en el medio”, comentó. Desde Cambia Mendoza, dudaron: “Veremos con qué nos encontramos después. No nos queremos sorprender y queremos trabajar un presupuesto que pueda tener la impronta del nuevo gobierno”, cerraron.