Francisco Lo Presti: “La transparencia es clave porque Las Heras no resiste una frustración más”

Francisco Lo Presti, ex Secretario de Obras de la gestión de Daniel Orozco, regresa a la comuna para sucederlo. La transición viene más lenta de lo que espera y pretende activar al municipio que vuelve a pintarse con los colores de Cambia Mendoza, luego de La Unión Mendocina.

Elige a la plaza 2 de abril, ubicada en el barrio Municipal, para ser entrevistado por Los Andes. “Fue la última que inauguré”, dice. En el transcurso de la charla lo saludan dos ex empleados municipales y hasta le regalaron una docena de empanadas por el triunfo electoral. El plan que se ha trazado tiene entre sus prioridades la prestación de servicios municipales, potenciar el Parque Industrial y explotar más el turismo.

¿Qué municipio va a recibir?

-No sé, te faltan dos meses. En principio, un municipio paralizado, muy desapegado de la agenda del vecino. Y probablemente encuentre un municipio en peores circunstancias de las que está ahora.

-¿Siente alguna responsabilidad en el quiebre de la gestión?

-No porque yo seguí llevando mi gestión. Yo no estaba ni dentro del edificio municipal, pertenecía ediliciamente a otro lugar y ejecutamos muchas cosas como esta plaza, la plaza Burgos, planes de asfalto. Fui el que constituyó la empresa municipal y a partir de ahí se hizo el fideicomiso para poder hacer la 108 casas. Hicimos muchas cosas desde el punto de vista de servicios básicos. Había dos municipios en paralelo y terminó prevaleciendo, desde lo político, el que no coincidía en nada con estas prácticas que llevábamos adelante.

-Desde el 2019 hasta que Orozco se fue a La Unión Mendocina, nadie cuestionaba esa estructura…

-Se cuestionaba, pero podíamos trabajar. Pero cuando uno gestiona, gestiona un solo presupuesto. Uno empezaba a ver dentro de su gestión que los fondos iban a otras áreas, como eventos. Si bien son positivas después de una pandemia, no terminan de transformar la realidad de la gente. Soy un convencido de que lo que termina de transformarla la realidad de la sociedad, y de los departamentos, es la obra pública y un buen servicio público. Las Heras tiene la oportunidad de convertirse en el departamento de de la próxima década y tenemos una planificación para que así sea.

-¿En qué áreas vas a hacer foco para el desarrollo?

-Las Heras es un departamento que está sub explotado y tiene una matriz productiva muy amplia y heterogénea que tiene por ejemplo, turismo. Hay que hacer un desarrollo inmobiliario, detrás de eso viene el desarrollo comercial. Hay algo que es único en el oeste argentino como es el Parque Industrial. Va a ser la nave insignia de esta gestión. Yo entiendo que por ahí va la generación de empleo. El municipio tiene que generar las condiciones de infraestructuras necesarias para que se instalen 150 empresas adjudicadas y que las que están, puedan prestar mejores servicios. Hay 2.600 empleados y eso es empleo genuino.

-Fabián “Oso” Tello, ¿será parte de su equipo?

-En realidad no tengo definido el equipo. Él está siendo protagonista en este proceso de transición. El interlocutor es Andrés Lombardi (NdR: el presidente de la Cámara de Diputados) y la transición va lenta para mi gusto, pero va.

-¿Qué ha pasado en la transición?

-Sólo participé de la primera reunión en la que pedimos que se formalizara quiénes eran los interlocutores, por nota firmada. Pablo Pestañi, el presidente de la EMOS y Andrés Ramos son los que están desde el lado de la municipalidad. El lunes será la primera reunión formal en los temas económico – financiero. Van a ser temáticas las reuniones.

Intendente electo de Las Heras por el Frente Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti Foto: Orlando Pelichotti

-¿Esperaba interlocutores de mayor peso?

Esperaba que el intendente asumiera la responsabilidad de participar activamente, entiendo que no es una cuestión de River - Boca sino que tiene que ver con los vecinos. Esa responsabilidad le cabe a él. Esperaba que asumiera la responsabilidad.

-¿Cuándo fue la última vez que habló con Orozco?

-El 21 de abril, cuando renuncié y fue por teléfono. No tengo nada que hablar que no sea de gestión.

-Firmó ante escribano público un acta de compromiso sobre determinadas acciones, ¿cuáles se van a cumplir en el primer año de gestión?

-Tener 60 funcionarios seguro y lo de la digitalización también. Está licitado y adjudicado hace dos años y medio. Está implementado en algunos sectores nomás. La digitalización te obliga a tener mayor transparencia y yo quiero que el vecino pueda ver la licitación desde quién la solicita, a quién se la adjudica y cómo prestó el servicio. La transparencia en la gestión es clave. Las Heras no resiste una frustración más. Asumo la responsabilidad de eso.

-No tiene mayoría en el Concejo Deliberante, ¿cómo va a gobernar?

-Tenemos dos concejales. Hay una mayoría de radicales y creo que uno termina volviendo a las raíces. Dependerá de que uno genere propuestas y políticas públicas concretas para que rápidamente se sumen a un proyecto. Creo que se pueden generar consensos e ir al pragmatismo porque eso es lo que necesita el vecino.

-¿Cree que la presidencia quedará en manos de la oposición?

-No creo. Me acuerdo que (Rubén) Miranda en algún momento tuvo minoría y le respetaron la presidencia del Concejo y de igual manera a Guillermo Amstutz. Me parece que tiene que ver con que el presidente del Concejo es quien reemplaza al intendente en eventualidades de gestión y licencias. Tiene que haber confianza. En el departamento siempre se ha respetado esa institucionalidad.

-La causa de las cooperativas financiadas con fondos municipales, ¿cree que tendrán mayor impacto en la gestión a medida que avance la causa?

-Yo creo que sí, y creo que la justicia ha actuado rápidamente. Siempre uno quisiera mayor celeridad pero se entienden los procesos y los tiempos. Han podido auditar de manera plena una cooperativa. Todavía no entran en el tema de asociaciones y demás. Parece que ahí hay un modus operandi que que se replica en la mayoría de las cooperativas que están implicadas. Nosotros nos hemos comprometido a constituirnos como querellantes en esas causas a los efectos de dilucidar la problemáticas. En esta provincia hay extinción de dominio y pretendemos que todo eso vuelva al Estado.

-En lo que respecta al turismo, ¿en qué pondrá el foco durante el primer año de gestión?

-Particularmente en Alta Montaña porque nosotros necesitamos que la gente haga noche. Y para eso hay que darle al prestador u operador, mayor visibilidad. Tiene que haber mejor sinergia de los operadores turísticos con Alta Montaña. Hay que involucrarse y voy a liderar esos procesos.

-La Playa San Agustín se iba a mudar a Las Heras y usted firmó el convenio cuando estaba en la Municipalidad, ¿qué va a pasar con eso ahora que será intendente?

-Hoy no lo he hablado y me apremian otros temas. Si hacemos una playa modelo, esa es la condición, Las Heras tiene espacio y un lugar. Hablamos de un proceso industrial como es la compactación de los vehículos. Se puede hacer algo de gran nivel y calidad. El municipio lo puede recepcionar y la provincia acompañar con la inversión pertinente. Dependerá de las prioridades que tenga la provincia en la agenda. Hoy día nuestra prioridad es activar el municipio y que el vecino lo vea reflejado en la prestación del servicio.

-El municipio hizo un convenio con una empresa alemana, Alengo, que se comprometía a llevarse residuos y pagar, ¿qué hará con eso?

-Eso fue una cuestión que llevó adelante Daniel Orozco con Pablo Pestañi. Estuve en la presentación pero no conozco las gestiones que se han hecho. Hay un seminario, algo bastante fuerte por parte de la Universidad Nacional de Cuyo, que dice que la vitrificación no es el camino de tratamiento del residuo, sino que lo que se viene haciendo se puede mejorar. Hay que trabajar en la separación de origen y generar una economía circular con los recuperadores urbanos y reciclaje. La empresa no operó y la empresa que termina en la problemática del relleno sanitario es la misma que representaba a los alemanes en Mendoza: Más Mendoza.

-¿Va a implementar alguna política puntual con respecto a residuos?

-No hay que ver al residuo como un problema, es un recurso y hay que pensarlo como una oportunidad. Hay que hacer varias obras ahí que tienen que ver con los recuperadores urbanos y visualizan su trabajo ahí y hay que darle infraestructura y un espacio de trabajo con mayores comodidades, seguridades. Hay que trabajar fuertemente para que no ingresen niños. Es una de las prioridades porque veo al residuo como un recurso y no un problema.

-Se está avanzando en el Metrotranvía…

-Es vital para Las Heras. Ya está la licitación para relocalizar al asentamiento Güemes y está toda la traza liberada para llegar al aeropuerto. Yo participé activamente en el desarrollo de la traza y creo que nosotros ahí tenemos la posibilidad de generar un hub logístico en todos sus términos. A Estación Espejo llega Belgrano Cargas, está al lado del Parque Industrial, está cerca el aeropuerto, va a llegar el Metrotranvía. Hay una oportunidad imprescindible de llevar adelante todo eso. Por eso insisto en que el Parque Industrial es clave.

-¿Qué obras clave necesita Las Heras que dependen de la Provincia?

-Dos acueductos. Uno lo tiene el municipio que es el Pedemonte Norte que no solamente lleva agua a El Challao sino que refuerza el eje urbano y se pueden desarrollar varios vacíos urbanos. Y otro que es la continuación de ese mismo que llega casi hasta la Ruta 13. Esa obra permitiría una explosión inmobiliaria muy grande y que le permitiría a Las Heras, en una década, ser el departamento más poblado del Gran Mendoza. Otra obra imprescindible es una conexión este a oeste a través de la Ruta 40 y la 99. El proyecto ejecutivo está para hacerlo, hay que conseguir financiamiento. Te decía lo del Metrotranvía y agrego el desarrollo de una microrregión en el este. Se ha desarrollado muy bien en Guaymallén y la idea es hacer una serie de puentes que conecten con el este de Las Heras.

-Prometió eliminar las fotomultas, ¿cómo lo implementará?

-El único proyecto que hay en el Concejo Deliberante fue presentado por el concejal Hernán Quevedo. Orozco se comprometió a mandar el proyecto y eliminarlas, y no lo ha hecho.Apunto a rescindir el contrato con la empresa por incumplimientos varios y que se lleven las cámaras.

-¿Le ha pedido algo Cornejo sobre los planes para Las Heras?

-No. Siempre ha tenido un rol conmigo de aconsejarme bien y acompañarme. Es un profesional de la política. Tiene una pasión por la administración pública que es difícil de encontrar. Me siento muy representado con él porque a mi también me gusta mucho la administración pública.