Otra denuncia: Axel Kicillof también denunció a la SIDE por presunto "espionaje ilegal"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , presentó una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) por presuntas maniobras de espionaje ilegal en su contra. La presentación fue radicada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

En el escrito, Kicillof solicitó que se investiguen presuntos “delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse” y se investigue el alcance de estos hechos.

La presentación que hizo el gobernador se sustenta en un documento al que accedió el periodista Hugo Alconada Mon titulado “Hechos previstos 09JUL25” , que detalla reportes de inteligencia clandestina del organismo de inteligencia.

Según este informe periodístico, la SIDE siguió los movimientos del propio gobernador ; del titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner ; del referente del Frente Renovador Sergio Massa y del diputado de la UCR F acundo Manes .

El organismo, que maneja el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, también habría monitoreado protestas gremiales y manifestaciones callejeras contra el gobierno del presidente Javier Milei.

El gobernador bonaerense había adelantado que su administración estaba analizando la presentación judicial, que finalmente se hizo efectiva hoy.

Centrales sindicales también denunciaron

La administración bonaerense no fue la única que denunció el presunto espionaje ilegal del organismo que maneja Neiffert: la investigación periodística motivó presentaciones similares por parte de la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, y la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy.

De comprobarse la veracidad de las acciones denunciadas por el periodista del diario La Nación, la SIDE podría haber violado el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la vigilancia de personas por su afiliación política o social.