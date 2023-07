Opositores presionan en Mendoza por el uso de las pistolas Taser, que ya se reglamentaron en Capital Federal

A partir de esta semana las pistolas Taser serán utilizadas por efectivos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las estaciones de subte, centros de trasbordo y en las 15 comunas porteñas.

No obstante, si bien se ha dado el debate en Mendoza durante algún tiempo atrás, no se ha tomado la decisión de implementarlas. De hecho, desde parte de la oposición reclamaron al menos que vuelva a abrirse la discusión en la Legislatura Provincial.

Fue el dirigente de La Unión Mendocina, Álvaro Martínez, quien recordó en redes sociales que hay un proyecto presentado por él y también por el candidato a gobernador, Omar De Marchi para regular su uso en la provincia.

“En Mendoza ¿seguirá nuestro proyecto durmiendo en comisión?¿O el gobernador Rodolfo Suárez va a volver a decir que no se pueden conseguir? Siempre vamos a insistir para que hayan más herramientas que mejoren no sólo la seguridad de los mendocinos,sino también la de los policías”, lanzó el diputado nacional, con algo de ironía cargada hacia el mandatario radical.

Lo cierto es que el proyecto se presentó en 2020 en la Legislatura local, con el objetivo de regular el uso de armas no letales, comúnmente conocidas como “Taser” e incorporarlas para su uso a los rangos de mayor categoría dentro de la policía “con el fin de ofrecer un instrumento que los ayude a cumplir su labor sin generar daños permanentes en las personas a detener”.

Según dijo en su momento De Marchi, el uso de las Taser “está probado en más de 50 países y son una herramienta clave para abordar enfrentamientos con personas violentas. Esto evita el uso de armas de fuego en situaciones riesgosas y permite cuidar la integridad de ciudadanos que puedan verse envueltos en dichas situaciones”.

“Solo se permitiría su uso para aquellos integrantes de las Fuerzas de Seguridad que hayan sido capacitados en su uso”, acotó.

Este proyecto se disponía a ser debatido a mediados del 2021 en la Cámara de Diputados (de hecho, tenía el aval del radicalismo), pero fue el propio gobernador Suárez quien frenó la votación: “No hay pistolas Taser para conseguir. No podemos discutir algo que no existe en el mercado en este momento. Es una discusión que no tiene sentido darla ahora”, mencionó, lo que sirvió de crítica por parte de Martínez este lunes.

Según señalaron fuentes legislativas en su momento, el gobernador se comunicó con los referentes radicales en la Cámara Baja y solicitó que no se avanzara por el momento con el tratamiento, para que sea revisado por el Ejecutivo.

Taser, en uso en Capital Federal

En Capital Federal, las primeras 60 Taser fueron asignados a la División de Intervenciones Rápidas (DIR), personal de la División Subtes e integrantes del grupo especial División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM); para su uso en las estaciones de subte, centros de trasbordo y en las 15 comunas porteñas.

Según las fuentes, los efectivos recorren las seis líneas de subterráneo con base en las Carlos Pellegrini, J. M. De Rosas, San Pedrito, Congreso de Tucumán, Hospitales, Retiro y Virreyes. En tanto, desde temprano, ya fueron desplegados las cápsulas del DIR que cubrirán las 15 comunas de la Ciudad, indicaron las fuentes.

Los nuevos Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea envían una descarga eléctrica de 400 volts durante cinco segundos a través de dardos que permiten inmovilizar a personas violentas o en estado de desequilibrio sin causarles daño permanente.

Los oficiales recibieron un curso intensivo sobre el manejo adecuado de las pistolas Taser y la aplicación de protocolos de uso con el objetivo de garantizar una respuesta proporcional a las situaciones de agresión, cada oficial estará acompañado por un compañero armado con un arma de fuego convencional.

Estas armas de baja letalidad, además, graban toda la secuencia de uso -en imágenes y en audio-, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro, indicaron las fuentes.

Todo el proceso de capacitación se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, donde personal de la firma fabricante de estos dispositivos fue el encargado de instruir primero a los instructores y luego fueron ellos los que durante tres semanas capacitaron a los 250 policías que salen a las calles.

